“Vende tacos”: afición del Milan arremete contra Santi Gimenez por la falta de goles con el equipo

El delantero azteca lleva varios partidos sin poder anotar gol. (REUTERS/Daniele Mascolo)

La sequía goleadora de Santiago Giménez en el AC Milan ha generado un intenso debate entre la afición y ha situado al delantero mexicano en el centro de la polémica. Tras más de 600 minutos en el campo sin anotar y nueve partidos consecutivos sin marcar, la presión sobre el atacante ha aumentado, especialmente después del empate 1-1 ante Atalanta BC, donde jugó 62 minutos sin mayor incidencia.

La falta de goles ha provocado frustración en las gradas de San Siro y ha desencadenado una ola de comentarios despectivos y memes en redes sociales, donde la paciencia de parte de los seguidores parece haberse agotado.

Pese a que cuenta con compañeros de renombre, los goles no han podido caer para el mexicano. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El ambiente digital refleja la tensión que rodea a Giménez. En plataformas como X, TikTok e Instagram, los mensajes críticos han proliferado y alcanzado gran viralidad. Una de las frases más compartidas, “¡Quédate en México y vende tacos!”, publicada por un usuario italiano, se multiplicó rápidamente y generó tanto debate como repudio por su tono xenófobo. Otros comentarios, como “estafa de la Eredivisie”, “fraude mexicano” y “ni un gol en nueve partidos”, evidencian la dureza con la que parte de la afición ha juzgado el rendimiento del delantero.

Las redes se fueron contra el mexicano pues no ha logrado ser referente del equipo. (Twitter)

Además, los memes que lo comparan con jugadores de bajo rendimiento del pasado o lo muestran en situaciones estereotipadas han sido criticados por usuarios mexicanos y latinoamericanos, quienes han señalado el carácter discriminatorio de estas representaciones.

Massimiliano Allegri defiende a Santi

A pesar de la hostilidad, también han surgido voces que defienden a Giménez. El técnico de los rossoneri ha destacado su entrega, sus movimientos sin balón y su historial goleador en el Feyenoord, pidiendo paciencia y recordando que la adaptación a una liga como la Serie A puede requerir tiempo. “Los goles llegarán, solo necesita tiempo”, expresó un seguidor desde México, reflejando el apoyo que el jugador aún recibe desde su país y de parte de la afición internacional.

En medio de la controversia, el entrenador Massimiliano Allegri ha respaldado públicamente a su delantero. Durante una conferencia, Allegri afirmó: “Para mí lo está haciendo bien y está ayudando al equipo. Un jugador es bueno o no, y un partido no cambia la opinión. Santi es bueno, siempre ha marcado goles, y también los marcará con el Milan”. El técnico considera que la falta de goles responde a un proceso de adaptación y no a una carencia de calidad, e insiste en que la confianza del jugador será clave para superar este bache. Mientras tanto, la exigencia de resultados inmediatos por parte de la afición sigue marcando el pulso del entorno milanista.

Para el entrenador es necesario respetar el proceso de Gimenez. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El AC Milan, actualmente en la tercera posición de la Serie A con 18 puntos, se prepara para enfrentar a la AS Roma el próximo 2 de noviembre en San Siro. Ese encuentro representa una oportunidad crucial para que Giménez rompa su sequía y cambie la narrativa que lo rodea, con la posibilidad de transformar las críticas en reconocimiento por parte de la afición.