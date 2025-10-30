México Deportes

“Todo comienza con un sueño”: Donovan Carrillo participará en el Congreso del Deporte de Guanajuato

La edición 18 del Congreso Internacional del Deporte reunirá a ponentes nacionales e internacionales

Por Alexander Ortiz

Guardar
Carrillo presentará su ponencia “Todo
Carrillo presentará su ponencia “Todo comienza con un sueño”, donde compartirá su trayectoria rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (Eric Canha-USA TODAY Sports)

Del 6 al 8 de noviembre se llevará a cabo la décima octava edición del Congreso Internacional del Deporte, organizado por la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), junto con el Congreso Nacional de Educación Física, coordinado por el CESEE. Ambos eventos tendrán como sede las instalaciones del Macrocentro Deportivo León I, en la ciudad de León.

La edición 2025 contará con la presencia de ponentes nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias y conocimientos en materia deportiva, alto rendimiento y formación física.

Este encuentro se ha consolidado como un espacio de intercambio para entrenadores, docentes, atletas y especialistas del ámbito deportivo.

Entre los invitados confirmados destaca el patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo, representante mexicano que recientemente aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. Su participación marcará uno de los momentos más esperados del congreso.

Donovan Carrillo encabezará la lista de conferencistas

(Brian Fluharty-Imagn Images)
(Brian Fluharty-Imagn Images)

A través de su cuenta oficial, la CODE Guanajuato confirmó que Donovan Carrillo será el conferencista principal del evento.

Su intervención está programada para el 7 de noviembre a las 10:15 de la mañana, posterior al acto inaugural. Su ponencia llevará por título “Todo comienza con un sueño”, donde compartirá los desafíos y logros que han marcado su trayectoria desde temprana edad.

Carrillo, originario de Guadalajara, decidió mudarse desde pequeño a León para continuar su formación deportiva en una pista de hielo local.

En 2022, el patinador hizo historia al clasificar al programa libre en los Juegos Olímpicos de Beijing, convirtiéndose en referente nacional de su disciplina.

Más invitados y actividades del Congreso

El marchista Ricardo Ortiz y
El marchista Ricardo Ortiz y la fondista Arián Chía participarán en un panel sobre alto rendimiento el 7 de noviembre. (Crédito: IG/ricardoor_)

Además del patinador, el congreso contará con la participación del marchista Ricardo Ortiz, olímpico en París 2024 y considerado el mejor mexicano en su prueba, así como de la fondista local Arián Chía, medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ambos formarán parte de un panel a las 12:25 horas.

Entre los ponentes internacionales destaca el argentino Sergio Vigil, máster coach de la Federación Internacional de Hockey Sobre Pasto, exentrenador de las selecciones nacionales de Argentina y exdirector de deportes del club River Plate.

También participarán Hilda Becerra, exdirectora del CNAR; la doctora Itahí Barcelos; el maestro Miguel Ángel Dávila; el doctor Alexis González y la chilena Elizabeth Flores, entre otros especialistas.

La CODE Guanajuato informó que el cupo de asistentes ya se encuentra completo, consolidando nuevamente al Congreso Internacional del Deporte como uno de los más relevantes del país en su tipo.

Temas Relacionados

Donovan CarrilloAtletas mexicanosGuanajuatoCONADEmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

México vs Italia: cuándo, a qué hora y dónde ver al tri femenil en el quinto partido del Mundial Sub-17

el próximo desafío para el equipo nacional será medirse ante una potencia europea en busca del pase a semifinales

México vs Italia: cuándo, a

Liga MX: esto son árbitros confirmados para los duelos decisivos de la Jornada 16

Partidos, árbitros y horarios que no te puedes perder

Liga MX: esto son árbitros

Caminata histórica: Guadalajara busca Récord Guinness previo al Mundial 2026

Niños, niñas y leyendas del fútbol mexicano se unirán para crear una “valla humana” histórica antes de la Copa Mundial

Caminata histórica: Guadalajara busca Récord

“Vende tacos”: afición del Milan arremete contra Santi Gimenez por la falta de goles con el equipo

Los aficionados rojinegros no están contentos con el desempeño del excruzazulino en la Serie A y piden regresarlo a México

“Vende tacos”: afición del Milan

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9

Conoce la agenda completa de futbol americano para este fin de semana desde el juego estelar del TNF hasta el SNF

Agenda NFL: todos los partidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Quintana Roo a

Detienen en Quintana Roo a autodefensas de Michoacán con armas de grueso calibre

Marina rescata a 28 menores de edad presuntamente privados de la libertad en altamar en México

Fuerzas federales incineran casi 2 toneladas de droga y más de 300 objetos ilícitos en Sinaloa

Enfrentamiento entre Marina y civiles armados deja un abatido y un herido en Culiacán, Sinaloa

Red internacional de tráfico de migrantes, con sede en Cancún, recibió sanciones de la OFAC y el Tesoro de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Una llamada, 100 MDP y

Una llamada, 100 MDP y una transferencia fallida: las claves de la caída de Víctor Álvarez Puga y la fuga de Inés Gómez Mont

Mitos de Guadalajara en el panteón Belén: la leyenda de Nachito, el niño que murió por su miedo a la oscuridad

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 30 de octubre?

Quién es el tercer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Peso Pluma recibe jersey del Atlas con oro de 14 kilates y causa polémica en redes: “Vale más la playera que el equipo”

DEPORTES

México vs Italia: cuándo, a

México vs Italia: cuándo, a qué hora y dónde ver al tri femenil en el quinto partido del Mundial Sub-17

Liga MX: esto son árbitros confirmados para los duelos decisivos de la Jornada 16

Caminata histórica: Guadalajara busca Récord Guinness previo al Mundial 2026

“Vende tacos”: afición del Milan arremete contra Santi Gimenez por la falta de goles con el equipo

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Semana 9