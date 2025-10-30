“Todo comienza con un sueño”: Donovan Carrillo participará en el Congreso del Deporte de Guanajuato

Carrillo presentará su ponencia “Todo comienza con un sueño”, donde compartirá su trayectoria rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (Eric Canha-USA TODAY Sports)

Del 6 al 8 de noviembre se llevará a cabo la décima octava edición del Congreso Internacional del Deporte, organizado por la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), junto con el Congreso Nacional de Educación Física, coordinado por el CESEE. Ambos eventos tendrán como sede las instalaciones del Macrocentro Deportivo León I, en la ciudad de León.

La edición 2025 contará con la presencia de ponentes nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias y conocimientos en materia deportiva, alto rendimiento y formación física.

Este encuentro se ha consolidado como un espacio de intercambio para entrenadores, docentes, atletas y especialistas del ámbito deportivo.

Entre los invitados confirmados destaca el patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo, representante mexicano que recientemente aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026. Su participación marcará uno de los momentos más esperados del congreso.

Donovan Carrillo encabezará la lista de conferencistas

(Brian Fluharty-Imagn Images)

A través de su cuenta oficial, la CODE Guanajuato confirmó que Donovan Carrillo será el conferencista principal del evento.

Su intervención está programada para el 7 de noviembre a las 10:15 de la mañana, posterior al acto inaugural. Su ponencia llevará por título “Todo comienza con un sueño”, donde compartirá los desafíos y logros que han marcado su trayectoria desde temprana edad.

Carrillo, originario de Guadalajara, decidió mudarse desde pequeño a León para continuar su formación deportiva en una pista de hielo local.

En 2022, el patinador hizo historia al clasificar al programa libre en los Juegos Olímpicos de Beijing, convirtiéndose en referente nacional de su disciplina.

Más invitados y actividades del Congreso

El marchista Ricardo Ortiz y la fondista Arián Chía participarán en un panel sobre alto rendimiento el 7 de noviembre. (Crédito: IG/ricardoor_)

Además del patinador, el congreso contará con la participación del marchista Ricardo Ortiz, olímpico en París 2024 y considerado el mejor mexicano en su prueba, así como de la fondista local Arián Chía, medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ambos formarán parte de un panel a las 12:25 horas.

Entre los ponentes internacionales destaca el argentino Sergio Vigil, máster coach de la Federación Internacional de Hockey Sobre Pasto, exentrenador de las selecciones nacionales de Argentina y exdirector de deportes del club River Plate.

También participarán Hilda Becerra, exdirectora del CNAR; la doctora Itahí Barcelos; el maestro Miguel Ángel Dávila; el doctor Alexis González y la chilena Elizabeth Flores, entre otros especialistas.

La CODE Guanajuato informó que el cupo de asistentes ya se encuentra completo, consolidando nuevamente al Congreso Internacional del Deporte como uno de los más relevantes del país en su tipo.