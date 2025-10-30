México Deportes

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?

La Inteligencia Artificial analiza rendimiento, minutos y tendencia para anticipar quién se quedará con el liderato ofensivo

Por Gerardo Lezama

Paulinho lidera la tabla de
Paulinho lidera la tabla de goleo del Apertura 2025 con 11 goles y una eficacia superior a sus rivales directos. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

Paulinho será el campeón de goleo del Apertura 2025, de acuerdo con el análisis de la Inteligencia Artificial. El delantero brasileño de Toluca lidera la tabla con 11 goles, mantiene una eficacia superior a sus rivales directos y enfrenta un cierre de torneo favorable. Su regularidad, estilo ofensivo y promedio de anotación lo colocan como el favorito para quedarse con el título individual.

La IA proyecta que Paulinho tiene un 38% de probabilidad de coronarse como máximo anotador, por encima de João Pedro de Atlético San Luis y de Armando González “La Hormiga” de Chivas.

Aunque los tres están en la pelea, el modelo predictivo considera que el atacante escarlata reúne las mejores condiciones para sostener su ventaja en las últimas jornadas.

La Inteligencia Artificial otorga a
La Inteligencia Artificial otorga a Paulinho un 38% de probabilidad para coronarse campeón de goleo en el torneo. Imagen cuenta de X @ligabbvamx

Paulinho ha sido clave en el esquema ofensivo de Toluca, con una media de anotación cada 73 minutos. Su capacidad para encontrar espacios, definir con ambas piernas y mantener constancia lo han convertido en el referente goleador del torneo.

Además, el calendario restante le favorece: enfrentará a dos equipos que han recibido más de 20 goles en el torneo, lo que incrementa sus posibilidades de ampliar la ventaja.

João Pedro, también con 11 goles, ha sido el motor ofensivo de Atlético San Luis. Sin embargo, su equipo ha mostrado altibajos en las últimas fechas, lo que podría limitar su volumen de ataque. Su promedio de anotación es de un gol cada 81 minutos, y sus próximos rivales figuran entre las defensas más sólidas del campeonato.

João Pedro, de Atlético San
João Pedro, de Atlético San Luis, iguala en goles a Paulinho pero enfrenta defensas más sólidas en el cierre del Apertura 2025. Imagen cuenta de X @ligabbvamx

La IA estima que sus probabilidades de quedarse con el liderato rondan el 29%, aunque podrían aumentar si San Luis recupera su nivel colectivo.

El caso más llamativo es el de Armando González, “La Hormiga”, quien suma 10 goles y viene de una actuación destacada en el Clásico Tapatío. Su estilo de juego, basado en movilidad, presión alta y definición rápida, lo posiciona como el contendiente más explosivo.

En las últimas cinco jornadas ha mejorado su promedio de anotación y enfrentará a defensas que permiten más de 1.5 goles por partido. La IA proyecta que sus posibilidades de alcanzar el liderato podrían superar el 30% si mantiene su tendencia.

Armando González 'La Hormiga' suma
Armando González 'La Hormiga' suma 10 goles y se perfila como el contendiente más explosivo tras su actuación en el Clásico Tapatío. Imagen cuenta de X @ligabbvamx

Históricamente, los campeones de goleo en torneos cortos han sido mayoritariamente extranjeros. Desde 2019, ningún mexicano ha logrado quedarse con el título, lo que convierte a González en el principal “tapado” de esta edición. Su progresión estadística y el contexto competitivo lo colocan como el único capaz de romper esa tendencia.

Con tres candidatos sólidos y un cierre de torneo impredecible, el título de goleo del Apertura 2025 promete definirse hasta el último minuto. La IA seguirá actualizando sus proyecciones conforme avance la jornada, pero por ahora, Paulinho parte como favorito, seguido muy de cerca por “La Hormiga” y João Pedro.

