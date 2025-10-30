Estas fueron las estrellas que felicitaron a Canelo Álvarez por sus 20 años se carrera

Canelo Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Crawford el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

El excampeón mexicano de peso supermediano Saúl Canelo Álvarez cumplió el pasado 29 de octubre 20 años de carrera como boxeador profesional y distintas celebridades no dudaron en felicitarlo a pesar de que perdió ante Terence Crawford en su última pelea.

Álvarez fue superado de forma contundente por Bud Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas y luego de 12 asaltos intensos, los tres jueces le dieron la victoria al estadounidense de manera unánime con resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, la era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de las 168 libras llegó a su fin tras años de dominio. Mientras que Terence Crawford hizo historia al convertirse en el primer pugilista en unificar todos los campeonatos en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos.

Estrellas que felicitaron a Canelo Álvarez por sus 20 años de carrera

Recientes felicitaciones de figuras internacionales han destacado los 20 años de carrera del Canelo Álvarez como boxeador profesional, una trayectoria caracterizada por sus múltiples logros y reconocimientos en el mundo del boxeo. Entre quienes han expresado admiración por el púgil mexicano, sobresalen nombres como Residente, Alejandro Fernández y J Balvin, quienes compartieron mensajes de apoyo y celebración.

Residente: “Sabes que soy tu seguidor desde siempre, eres una gran boxeador y nos has hecho sentir mucho orgullo de ser latinoamericano”.

Alejandro Fernández: “Has sido un ejemplo para muchísimos mexicanos, un ídolo y un gran ejemplo a seguir. Te queremos mucho”.

Daddy Yankee: “Te felicito por estas dos décadas de gran boxeo, profesionalismo, por todos tus logros alcanzados, un salón de la fama seguro en vida”.

J Bailvin: “Mi hermano, bendiciones, qué carrera tan espectacular y tan soñada por muchos. Un orgullo para todos los latinos”.

Durante dos décadas, el boxeador ha sumado títulos mundiales en diversas categorías, consolidando su posición entre los mejores exponentes del pugilismo internacional.

Balvin felicitó al Canelo tras su pelea contra Charlo - crédito JBalvin/Instagram

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras 20 años de carrera?

Tras esta derrota, las opciones de rivales para el púgil originario de Guadalajara se han visto reducidas, aunque aún hay varios nombres dentro de la división que podrían enfrentarse al boxeador jalisciense próximamente.

Uno de los principales candidatos es Hamzah Sheeraz, quien días atrás expresó su interés en compartir el ring con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, al considerarlo entre los mejores del circuito. El británico se ganó el puesto de retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras imponerse a Edgar Berlanga por nocaut en el quinto asalto el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Otra alternativa para el mexicano es Christian Mbilli, cuyo historial muestra 29 victorias y un empate. Mbilli tendrá una revancha ante Lester Martínez (19-0-1) después de empatar en la cartelera de Canelo vs Crawford.

Por último, la alternativa más evidente para Canelo sería Terence Crawford, quien, tras renunciar a su título de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), parece dispuesto a continuar en la división de los supermedianos.