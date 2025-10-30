Caminata histórica: Guadalajara busca Récord Guinness previo al Mundial 2026

El evento partirá del Estadio Jalisco hacia el Estadio Akron y busca acercar a la población a la fiebre mundialista. (Facebook Estadio AKRON)

Guadalajara se prepara para ser protagonista antes del Mundial 2026 con un evento que busca establecer un Récord Guinness.

La ciudad mexicana planea organizar una caminata especial que partirá del Estadio Jalisco hacia el Estadio Akron, en la que participarán niños, niñas y exjugadores mexicanos que disputaron los Mundiales de 1970 y 1986.

El objetivo del evento es crear una “valla humana” en la que los participantes patearán un balón a lo largo de la ruta de 20 kilómetros, buscando romper una marca histórica antes del inicio de la Copa del Mundo.

El pasado 13 de octubre, Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, confirmó que la actividad se realizará el 8 de febrero y que contará con la participación de figuras destacadas del fútbol mexicano.

Además de este récord, la ciudad tapatía instalará un pabellón en la Feria Internacional del Libro (FIL) del 29 de noviembre al 7 de diciembre, con el que se espera que los visitantes comiencen a vivir la fiebre mundialista.

El comité organizador también anunció una Carrera Mundialista entre los municipios de Zapopan y Guadalajara, que se llevará a cabo en los meses de abril y mayo, aunque aún no se han revelado todos los detalles.

Preparativos y actividades para romper el récord

(Europa Press)

Frangie explicó: “Vamos a romper un Récord Guinness, que saldrá una valla humana donde vendrán niñas y niños pateando el balón del Estadio Jalisco al Estadio Akron, es romper un récord con algunas estrellas mexicanas que jugaron en el 70 y 86 en México”.

La ruta exacta entre ambos estadios, cuya distancia aproximada es de 20 kilómetros, aún no ha sido detallada.

El evento forma parte de la previa de un Mundial histórico, que será el primero en contar con 48 equipos y con la mayor cantidad de sedes en la historia del torneo.

Además, el sorteo del certamen, programado para el 5 de diciembre en Washington, sufrió ajustes debido al cambio de horario, aunque se esperan sorpresas que serán reveladas próximamente.

Selecciones clasificadas hasta el momento

(X/ @miseleccionmx)

Hasta ahora, varias selecciones han asegurado su lugar en el Mundial 2026, mientras continúan las eliminatorias en otras confederaciones.

Entre los equipos ya clasificados se encuentran: México, Estados Unidos, Canadá, Irán, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Egipto, Ghana, Túnez, Uruguay, Japón, Jordania, Marruecos, Nueva Zelanda, Paraguay y Uzbekistán.

El evento en Guadalajara representa no solo una iniciativa para romper un récord mundial, sino también una oportunidad para acercar a la población a la fiebre y emoción del Mundial antes de que comience el torneo.