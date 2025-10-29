Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León

Qué equipos de la Liga MX estarían interesados en contratar a James Rodríguez si no renueva con León (REUTERS/Cristian De Marchena)

La inminente salida de James Rodríguez del Club León tras el Apertura 2025 marcaría el cierre de una de las incorporaciones más ambiciosas del club en los últimos años. A falta de dos jornadas para que concluya el torneo e inicie la liguilla, empezaron a surgir diferentes reportes de que el colombiano estaría viviendo sus últimos días con La Fiera.

Aunque el delantero aún tiene su contrato vigente con el equipo, esta situación podría cambiar en los próximos días, así que se espera que antes de que termine la jornada regular del campeonato se defina el futuro del colombiano. Y es que, desde la salida de Eduardo Berizzo, el delantero de 34 años quedó a su suerte.

Según información difundida por el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, la directiva esmeralda habría decidido no renovar el contrato del mediocampista colombiano, lo que anticipa su desvinculación al término de la presente temporada.

Aunque ya tendría un pie fuera de la institución, ya habría otros clubes de la Liga MX interesados en hacerse de los servicios de James Rodríguez, por lo que no se quedaría sin equipo en el mercado de invierno.

¿Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez?

De acuerdo con el reporte de Paco Montes de FOX, al menos dos equipos estarían interesados en contratar al colombiano. Uno de ellos sería el club América, el conjunto dirigido por André Jardine podría ajustarse a las necesidades del seleccionado colombiano.

Otro club que también estaría interesado en su contratación sería Tigres. La escuadra de Guido Pizarro buscaría al legendario futbolista y lo convencerían de mantenerse en el futbol mexicano. Sin embargo, clubes de la MLS también tendrían intereses de ficharlo.

“El astro colombiano podría mantenerse el en futbol mexicano de no seguir con el club León. Hay equipos de la Liga MX como América y Tigres que han estado muy cerca sondeando el entorno del colombiano, también tres de la MLS como es New York City, chicago e incluso Orlando”, expresó Paco Montes.

El arribo de James Rodríguez al conjunto guanajuatense en julio generó grandes expectativas, ya que su fichaje respondía a la intención de reforzar al equipo para disputar el Mundial de Clubes 2025. No obstante, la participación del León en el certamen internacional se vio frustrada debido a criterios de multipropiedad, dado que el Grupo Pachuca controla tanto al León como al Pachuca, este último clasificado como campeón de la Concachampions.

Esta circunstancia impidió que el club esmeralda compitiera en el torneo, lo que supuso un inicio poco favorable para el colombiano en su nueva etapa. Durante su paso por el torneo local, la presencia de James Rodríguez en el campo resultó limitada. P

Problemas físicos le impidieron mantener la continuidad esperada, y aunque en ciertos encuentros dejó ver destellos de su calidad, no logró consolidarse como una pieza fundamental en el esquema del equipo. Entre los factores que influyeron en esta determinación se encuentran tanto el rendimiento deportivo como el elevado salario del futbolista y su disponibilidad física.