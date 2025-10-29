México Deportes

Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez en caso de no renovar con el club León

El delantero colombiano estaría viviendo sus últimos días en el conjunto esmeralda

Por Luz Coello

Guardar
Qué equipos de la Liga
Qué equipos de la Liga MX estarían interesados en contratar a James Rodríguez si no renueva con León (REUTERS/Cristian De Marchena)

La inminente salida de James Rodríguez del Club León tras el Apertura 2025 marcaría el cierre de una de las incorporaciones más ambiciosas del club en los últimos años. A falta de dos jornadas para que concluya el torneo e inicie la liguilla, empezaron a surgir diferentes reportes de que el colombiano estaría viviendo sus últimos días con La Fiera.

Aunque el delantero aún tiene su contrato vigente con el equipo, esta situación podría cambiar en los próximos días, así que se espera que antes de que termine la jornada regular del campeonato se defina el futuro del colombiano. Y es que, desde la salida de Eduardo Berizzo, el delantero de 34 años quedó a su suerte.

Según información difundida por el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, la directiva esmeralda habría decidido no renovar el contrato del mediocampista colombiano, lo que anticipa su desvinculación al término de la presente temporada.

La directiva esmeralda habría decidido
La directiva esmeralda habría decidido no renovar el contrato del mediocampista colombiano (Club León)

Aunque ya tendría un pie fuera de la institución, ya habría otros clubes de la Liga MX interesados en hacerse de los servicios de James Rodríguez, por lo que no se quedaría sin equipo en el mercado de invierno.

¿Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez?

De acuerdo con el reporte de Paco Montes de FOX, al menos dos equipos estarían interesados en contratar al colombiano. Uno de ellos sería el club América, el conjunto dirigido por André Jardine podría ajustarse a las necesidades del seleccionado colombiano.

Otro club que también estaría interesado en su contratación sería Tigres. La escuadra de Guido Pizarro buscaría al legendario futbolista y lo convencerían de mantenerse en el futbol mexicano. Sin embargo, clubes de la MLS también tendrían intereses de ficharlo.

¿Qué equipos de la Liga
¿Qué equipos de la Liga MX buscarían a James Rodríguez? ( Club León)

“El astro colombiano podría mantenerse el en futbol mexicano de no seguir con el club León. Hay equipos de la Liga MX como América y Tigres que han estado muy cerca sondeando el entorno del colombiano, también tres de la MLS como es New York City, chicago e incluso Orlando”, expresó Paco Montes.

El arribo de James Rodríguez al conjunto guanajuatense en julio generó grandes expectativas, ya que su fichaje respondía a la intención de reforzar al equipo para disputar el Mundial de Clubes 2025. No obstante, la participación del León en el certamen internacional se vio frustrada debido a criterios de multipropiedad, dado que el Grupo Pachuca controla tanto al León como al Pachuca, este último clasificado como campeón de la Concachampions.

Esta circunstancia impidió que el club esmeralda compitiera en el torneo, lo que supuso un inicio poco favorable para el colombiano en su nueva etapa. Durante su paso por el torneo local, la presencia de James Rodríguez en el campo resultó limitada. P

Problemas físicos le impidieron mantener la continuidad esperada, y aunque en ciertos encuentros dejó ver destellos de su calidad, no logró consolidarse como una pieza fundamental en el esquema del equipo. Entre los factores que influyeron en esta determinación se encuentran tanto el rendimiento deportivo como el elevado salario del futbolista y su disponibilidad física.

Temas Relacionados

James Rodríguezclub LeónLiga MXclub AméricaTigresmexico-deportes

Más Noticias

Santiago Giménez enciende las alarmas: salió lesionado en el empate entre Milan y Atalanta

El delantero mexicano abandonó el campo tras un fuerte impacto y será evaluado para conocer la gravedad del golpe

Santiago Giménez enciende las alarmas:

Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá 6 duelos que se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Apertura 2025: partidos de la

César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

El extremo mexicano fue clave en el triunfo del club belga sobre el KVK Ninove, al participar en ambas anotaciones del encuentro correspondiente a la ronda de 32

César Huerta marca y asiste

Un técnico mexicano revoluciona el futbol en Canadá y pone al Atlético Ottawa a un paso de la gloria

Un estratega formado en México impulsa una hazaña internacional que podría cambiar el panorama del futbol norteamericano

Un técnico mexicano revoluciona el

Trabajador del Estadio Azteca denuncia que fue despedido por grabar avances de la obra de remodelación para el Mundial 2026

El obrero se hizo viral por compartir imágenes exclusivas de cómo ha cambiado el Estadio Banorte para la Copa Mundial

Trabajador del Estadio Azteca denuncia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detienen en Morelos a

Autoridades detienen en Morelos a “La Vara”, presunto líder criminal de Guerreros Unidos

Vinculan a proceso a presuntos responsables de dejar un cuerpo decapitado, hallado dentro de un auto en Sonora

Sentencian a “El 15”, líder del Cártel de Sinaloa detenido antes de entrar a una clínica para cambiarse el rostro

Fiscalía de Guerrero detiene en Chilpancingo a dos sujetos vinculados a “Los Tlacos”, por posesión de drogas, armas y equipo táctico

Siete presuntos agresores fueron abatidos durante enfrentamientos con autoridades en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver Macario, la película

Dónde ver Macario, la película mexicana perfecta para el Día de Muertos y recordar a los difuntos

Ninel Conde se somete a cambio de color de ojos y genera preocupación: “Es peligrosísimo”

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 28 de octubre: La Bea quiere enviar a Jawy al duelo

Tras su participación en el 90’s Pop Tour ‘Antro’, JNS prepara concierto fuera de México

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

DEPORTES

Santiago Giménez enciende las alarmas:

Santiago Giménez enciende las alarmas: salió lesionado en el empate entre Milan y Atalanta

Apertura 2025: partidos de la jornada 16 que serán transmitidos por televisión abierta

César Huerta marca y asiste en la victoria del Anderlecht en Copa de Bélgica

Un técnico mexicano revoluciona el futbol en Canadá y pone al Atlético Ottawa a un paso de la gloria

Trabajador del Estadio Azteca denuncia que fue despedido por grabar avances de la obra de remodelación para el Mundial 2026