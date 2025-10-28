México Deportes

Toluca vs Pachuca: líder y aspirante se enfrentan, ¿dónde y cuándo verlo en vivo?

Toluca llega como líder del torneo con 31 puntos, mientras que Pachuca busca consolidarse entre los primeros puestos

Por Alexander Ortiz

(REUTERS)
(REUTERS)

El Estadio Nemesio Diez será el escenario del partido que cerrará la actividad dominical de la Jornada 15 del Apertura 2025, cuando Toluca reciba a Pachuca.

El encuentro enfrenta al líder del torneo con uno de los equipos que busca consolidarse entre los primeros puestos para evitar la reclasificación. La cita promete ser clave para definir el rumbo de ambos clubes rumbo a la Liguilla.

Los diablos rojos llegan al partido con 31 puntos, máximo goleador del torneo con 39 tantos y solo dos derrotas en lo que va de la temporada.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed busca su undécima victoria en un torneo que los mantiene como claros aspirantes al título. Paulinho, con 10 goles, y Alexis Vega, capitán y referente del equipo escarlata, serán piezas fundamentales en el ataque de los Diablos.

Por su parte, Pachuca ocupa la séptima posición con seis victorias, tres empates y cinco derrotas, en un torneo irregular que mantiene a los Tuzos al borde del Play In. Bajo la dirección de Jaime Lozano, el equipo hidalguense busca mejorar su consistencia tanto en ataque como en defensa para asegurar un lugar en la Fiesta Grande.

Líder contra aspirante: un duelo que define rumbo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca llega motivado como vigente campeón, mientras que Pachuca aspira a repetir glorias pasadas y asegurar su boleto directo a la Liguilla.

La historia reciente de enfrentamientos entre ambos clubes ha mostrado partidos intensos en los que ninguno se guarda nada, con enfrentamientos que se han decidido hasta los minutos finales.

La combinación de la potente ofensiva escarlata y el juego estratégico de los Tuzos será determinante para el resultado final.

El partido se jugará el domingo 26 de octubre de 2025 a las 7:00 PM (tiempo del centro de México) en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Dónde ver Toluca vs Pachuca en vivo

(Maria Lysaker-Imagn Images)
(Maria Lysaker-Imagn Images)

Los aficionados que quieran seguir el encuentro en tiempo real podrán hacerlo a través de Fox (TV de paga) o Caliente TV (Streaming online)

El partido será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del torneo y cerrará la actividad de la Jornada 15 del Apertura 2025.

