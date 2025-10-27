México Deportes

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Por Armando Montes

Sigue de cerca las acciones
Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

Los jugadores mexicanos que residen en Europa cada semana están en constante competencia para ganarse su lugar en el cuadro titular de sus respectivos equipos. Su nivel mostrado en las últimas fechas, así como su desempeño en los minutos que les dan en cada encuentro son vitales para ellos.

Después del mercado de fichajes veraniego se sumaron dos nuevos integrantes al selecto grupo de connacionales que llegaron al viejo continente y su permanencia en sus clubes depende del nivel que demuestren en cada partido. 

Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:

Agenda de los mexicanos en Europa del 27 de octubre al 2 de noviembre

El delantero mexicano Raúl Jiménez
El delantero mexicano Raúl Jiménez se mantiene en las filas del Fulham en la Premier League (Reuters)

Orbelín Pineda

AEK Athene - Panetolikos

Super Liga de Grecia

02/11/2025

01:00:00 p.m.

Rodrigo Huescas

FC Kopenhagen - Fredericia

Superliga de Dinamarca

01/11/2025

11:00:00 a.m.

Raúl Jiménez

Wycombe Wanderers FC - Fulham [LC]

Premier League

28/10/2025

01:45:00 p.m.

Raúl Jiménez

Fulham - Wolverhampton Wanderers

Premier League

01/11/2025

09:00:00 a.m.

Edson Álvarez

West Ham United - Newcastle United

Premier League

02/11/2025

08:00:00 a.m.

Santiago Giménez

Atalanta - AC Milan

Serie A

28/10/2025

01:45:00 p.m.

Santiago Giménez

AC Milan - AS Roma

Serie A

02/11/2025

01:45:00 p.m.

Johan Vázquez

FC Genoa - Cremonese

Serie A

29/10/2025

01:45:00 p.m.

Johan Vázquez

US Sassuolo - FC Genoa

Serie A

02/11/2025

08:00:00 a.m.

Julián Araujo

Manchester City - AFC Bournemouth

Premier League

02/11/2025

10:30:00 a.m.

César Huerta

RSC Anderlecht - Ninove []

Copa de Bélgica

28/10/2025

01:30:00 p.m.

César Huerta

RSC Anderlecht - KV Mechelen

Belgian Pro League

01/11/2025

01:45:00 p.m.

Mateo Chávez

Sparta - AZ

Eredivisie

02/11/2025

07:30:00 a.m.

Edson Álvarez celebra su tercer
Edson Álvarez celebra su tercer gol de la temporada 2023/24 frente al Eveteron en la Premier League (REUTERS/Carl Recine)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.

