Pumas, al límite: lo que necesitan para jugar el Play In

Pumas lucha contra el tiempo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El torneo se acerca a su cierre y Pumas continúa fuera de la zona de Play In en el Apertura 2025.

Con dos fechas por disputarse, el equipo de Efraín Juárez se quedó sin margen de error en la recta final.

Las incorporaciones que llegaron como refuerzo para este semestre no han logrado cambiar el curso del equipo.

Aunque el plantel se fortaleció con elementos de renombre, como fue el caso de Keylor Navas, el desempeño colectivo no acompañó las expectativas iniciales.

El último partido dejó a los auriazules en el puesto 13 con 15 puntos. La distancia con los lugares de reclasificación aún es alcanzable, aunque su destino depende también de lo que hagan otros rivales.

El camino matemático para entrar al Play In

Con solo dos fechas restantes, Pumas necesita ganar sus partidos y esperar tropiezos de Santos, Atlético de San Luis y Atlas para avanzar. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La única manera de que los universitarios puedan entrar al Play In es conseguir seis puntos en las últimas dos jornadas, frente a Xolos y Cruz Azul. Ese total los llevaría a 21 unidades.

Con ese escenario, deberán esperar que Santos, Atlético de San Luis y Atlas no superen ese mismo puntaje. De lo contrario, incluso con dos victorias, los universitarios quedarían sin opción de avanzar.

Cada tropiezo de los rivales mantiene abiertas las posibilidades, aunque cualquier error propio significaría el final anticipado del torneo para los auriazules.

Keylor sostiene, la ofensiva no responde

Keylor Navas ha sido la figura clave del equipo, mientras la ofensiva auriazul sigue sin responder a las expectativas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Keylor Navas se ha convertido en el mejor argumento de Pumas para seguir compitiendo. Sus atajadas han evitado diferencias más amplias en los marcadores, incluso en juegos como el Clásico Capitalino, donde la caída por 4-1 pudo ser mayor.

Mientras el guardameta muestra regularidad, el ataque vive un panorama opuesto.

Pese al planteamiento ofensivo que promueve Juárez, los felinos son una de las peores ofensivas del campeonato y el rendimiento en casa tampoco ha logrado despegar.