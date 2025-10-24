Por qué Aaron Ramsey no ha reportado con Pumas y se ha ausentado de los entrenamientos

Aaron Ramsey no se ha entrenado con Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas perdió ante el Atlético San Luis en la Jornada 14 del Apertura 2025, y con ese resultado el equipo de Efraín Juárez se alejó de la zona de repechaje, por lo que el cierre del torneo se perfila aún más complicado. Pero, una de las grandes ausencias del torneo es la de Aaron Ramsey.

Tras la noticia de la desaparición de su mascota Halo, el mediocampista galés ha tenido una participación irregular con el club, además, no se ha presentado en las instalaciones de Cantera desde hace varias semanas.

Esta situación no solo ha generado la molestia de la afición, sino también de la directiva. Y es que, empezaron a circular algunos reportes de inconformidad dentro del club por la larga ausencia de Ramsey en los entrenamientos y con el club.

¿Por qué Aaron Ramsey no ha entrenado con Pumas?

¿Por qué Aaron Ramsey no ha entrenado con Pumas? (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Actualmente, Aaron Ramsey no ha podido jugar con el club Universidad Nacional debido a dos motivos principales, una lesión muscular que lo mantiene fuera de actividad y la búsqueda de su perrita Halo, desaparecida en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Según ESPN, el club le otorgó permiso especial para ausentarse, de acuerdo con información de Adriana Maldonado, Ramsey habría recibido el permiso de ausentarse y Efraín Juárez habría sido el responsable de darle el tiempo necesario para no reportar con el club. Mientras que en Instagram, Ramsey y su familia han compartido el impacto emocional que atraviesan por la pérdida de su mascota.

De acuerdo con ESPN, la situación de Ramsey con Pumas ha estado marcada por contratiempos desde su llegada. El jugador, fichaje de renombre para el Apertura 2025, arrastraba una lesión en el isquiotibial desde su etapa en Europa. Aunque la directiva y el cuerpo técnico conocían su estado físico, apostaron por su recuperación y debutó en la jornada 6 ante Puebla.

Mensajes emotivos de Aaron y Colleen Ramsey conmueven a miles en redes sociales tras la pérdida de Halo. Imagen cuenta de Instagram @collen_ramsey

En los siguientes partidos, Ramsey sumó minutos y anotó su primer gol en la Liga MX frente a Atlas. Posteriormente, fue titular ante Mazatlán y Tigres, y jugó nueve minutos contra Juárez en la jornada 10. En la goleada sufrida ante América, también fue titular. Sin embargo, su participación se limitó a seis de los doce encuentros disputados hasta la fecha, acumulando apenas 235 minutos en cancha. La última vez que vistió la camiseta universitaria fue en la jornada 11, antes de quedar fuera de la convocatoria de la selección de Gales durante la fecha FIFA por la misma lesión.

Durante el parón de la Liga MX por las eliminatorias mundialistas, la familia Ramsey enfrentó un episodio personal que ha afectado profundamente su ánimo. En ese periodo, Halo, la perrita beagle del futbolista, desapareció tras ser dejada en una estancia para mascotas en San Miguel de Allende.

Desde entonces, tanto el jugador como sus allegados han centrado sus esfuerzos en la búsqueda del animal, según relataron en sus redes sociales. En Instagram, Ramsey expresó su frustración y dolor: “Hemos permanecido en silencio. Silencio, intentando entender cómo puedes dejar a tu perra en un rancho y no volver a verla. ¿Sin ninguna explicación? Las cámaras no grababan, ningún rastreador la encontró, ningún avistamiento, ningún cuerpo y un montón de mentiras”.