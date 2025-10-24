México Deportes

Checo Pérez apuesta por Verstappen y lo ve próximo pentacampeón de la F1: “Es el que más se lo merece”

El piloto mexicano asegura que, aunque no compite este año, mantiene un vínculo especial con el neerlandés

Por Jesús F. Beltrán

En entrevista, el mexicano afirma que el neerlandés ha trabajado para ser tetracampeón y va por más. (Ilustración: Jovani Pérez)

A pesar de que no competirá en la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez mostró su apoyo incondicional hacia su ex compañero de equipo Max Verstappen, asegurando que lo ve como pentacampeón del mundo.

El ahora piloto de la escudería Cadillac F1 Team —la cual debutará en 2026— participó en el evento “De la Pista a la Cancha” en la Ciudad de México, donde realizó declaraciones optimistas sobre su ex coequipero en Red Bull Racing.

F1 driver Sergio Perez participates in a soccer match with friends and other athletes organised by Telcel, at Plaza Carso in Mexico City, Mexico October 23, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
“Yo creo que Max tiene muy buenas posibilidades, sin dudas creo que es el piloto que más se lo merece”, declaró Pérez al cierre del acto, realizado en Plaza Carso.

Pérez destacó la capacidad de Verstappen para competir al más alto nivel, enfatizando que aun cuando él no tomará parte del Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, confía en que su ex compañero logrará llevarse la victoria en casa.

El australiano se mostró desafiante al hablar de Verstappen y dejó claro que no piensa soltar el liderato en la recta final de la temporada.

La temporada lo tiene con buenas estadísticas: actualmente el neerlandés ocupa el tercer lugar con 306 puntos, cinco victorias y diez podios, detrás de Oscar Piastri (346 puntos, siete triunfos) y Lando Norris (332 puntos, cinco victorias). En su análisis, Pérez señaló que el talento, la constancia y el respaldo del equipo lo ponen en una posición privilegiada.

Aunque ya no estará en la parrilla en 2025, Pérez enfatizó que seguirá pendiente de la competición e impulsando a nuevas generaciones desde su nuevo rol en Cadillac. Su admiración hacia Verstappen no es gratuita: el neerlandés ha dominado múltiples temporadas recientes y cuenta con el apoyo de un equipo estructuralmente sólido. El mexicano expresó que ver a su ex compañero triunfar es también motivo de orgullo para él.

Foto de archivo de Max Verstappen celebrando con el trofeo tras ganar el Gran Premio de la Ciudad de México en 2023. Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México. 29 de octubre de 2023. REUTERS/Henry Romero

La ausencia de Pérez del campeonato genera además un cambio de panorama para los aficionados mexicanos, que lo han seguido con entusiasmo año tras año. Sin embargo, su respaldo hacia Verstappen y su visión a futuro le permiten mantenerse como una voz activa dentro del automovilismo. El Gran Premio de México 2025 se perfila como un evento clave de la temporada, y la declaración de Pérez añade un ingrediente mediático y emocional extra.

