¿Hay posibilidades? Esto es lo que necesita Pumas para acceder a la liguilla del Apertura 2025

Pese a haber traído al técnico campeón de la liga de Colombia, los resultados no se le han dado a los felinos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La recta final de la temporada regular del torneo Apertura 2025 ha colocado a los Pumas de la UNAM en una situación límite: tras caer en casa ante el Atlético de San Luis, el equipo universitario ocupa la duodécima posición de la tabla general y enfrenta la necesidad de sumar puntos clave en las últimas tres jornadas para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla de manera directa o, al menos, asegurar un lugar en el Play-in.

Con solo tres fechas por disputarse, el margen de error se ha reducido al mínimo y cada partido se presenta como una auténtica final para los dirigidos por Efraín Juárez. Sin embargo, a lo largo de las fechas no se ha podido ver a unos universitarios unidos, con idea de juego, ni con la garra que caracteriza a su entrenador.

El equipo ha dejado escapar muchos puntos de local. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Qué necesitan para clasificar?

Actualmente, Pumas se encuentra a siete puntos del sexto lugar, la última posición que otorga acceso directo a la Liguilla. Este escenario obliga al conjunto auriazul a buscar una racha perfecta: necesita ganar sus tres compromisos restantes para aspirar a ese objetivo, una hazaña que no ha conseguido en lo que va del torneo. Además, el equipo depende de que rivales directos como Tijuana, Pachuca, Chivas, Juárez y Atlas sumen la menor cantidad de puntos posible, lo que añade un grado extra de dificultad a la misión.

El calendario de cierre tampoco ofrece concesiones. Los universitarios deberán medirse ante León, Tijuana y Cruz Azul, tres equipos que también luchan por un lugar en la fase final y que han mostrado solidez a lo largo del campeonato. Para el equipo, cada victoria no solo representa la posibilidad de escalar posiciones, sino también la oportunidad de recortar distancias con sus adversarios directos y mantener la presión sobre quienes ocupan los puestos de privilegio.

Si la clasificación directa a la Liguilla parece lejana, el Play-in se presenta como una meta más realista para el plantel universitario. Pumas está a solo dos puntos de la décima posición, la última que otorga acceso a esta instancia. Para asegurar su presencia en el Play-in, el equipo necesita sumar al menos siete de los nueve puntos que restan en disputa y, al mismo tiempo, esperar que San Luis, Atlas, Juárez, Santos y Querétaro no encadenen una racha positiva que complique el panorama.

El campeón del mundo sub-17 con México no ha sido la solución que esperaban los universitarios. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En ese sentido, Efraín Juárez ha subrayado la importancia de recuperar la confianza en el Estadio Olímpico Universitario y de explotar el potencial ofensivo de sus jugadores en este tramo decisivo. La solidez defensiva y la capacidad para aprovechar las oportunidades de gol serán factores determinantes en la búsqueda de resultados positivos.

El cierre del torneo se perfila como una prueba de carácter para los auriazules. Los duelos ante León y Cruz Azul, en particular, podrían definir el destino del equipo, ya que ambos rivales también se encuentran inmersos en la pelea por la Liguilla. Más allá de los puntos en juego, estos encuentros representan una oportunidad para fortalecer el ánimo del plantel y consolidar la confianza de cara a una posible participación en el Play-in.