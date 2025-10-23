Apertura 2025: ¿Qué equipos ya están en la Fase Final y no dependen de nadie?

Toluca, América, Rayados, Cruz Azul y Tigres ya aseguraron su lugar en la Fase Final del Apertura 2025. (X@LigaBBVAMX)

Aunque la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 aún no termina, cinco equipos ya aseguraron su lugar en la Fase Final de la Liga MX. Toluca, América, Rayados, Cruz Azul y Tigres han sumado los puntos necesarios para garantizar, al menos, su presencia en el Play-In, sin depender de otros resultados.

Con tres jornadas por disputarse y varios partidos aún pendientes de la fecha 14, estos cinco clubes ya no pueden caer por debajo del décimo lugar en la tabla general. Esto significa que tienen asegurado su lugar en la etapa final del campeonato, aunque su posición definitiva aún está por definirse.

Toluca lidera la tabla con paso firme, seguido muy de cerca por América, Rayados y Cruz Azul. Entre estos cuatro equipos hay una diferencia mínima de puntos, lo que anticipa un cierre de torneo sumamente competitivo por los primeros lugares.

Toluca lidera el torneo, seguido de cerca por América, Rayados y Cruz Azul, con Tigres en zona de Play-In.

Tigres, por su parte, también está matemáticamente clasificado, aunque su posición actual lo mantiene en zona de Play-In, con posibilidades reales de escalar a puestos de Liguilla directa.

El formato vigente de la Liga MX establece que los equipos ubicados del 1 al 6 avanzan directamente a los cuartos de final, mientras que los lugares del 7 al 10 disputan el Play-In para definir los dos boletos restantes. Por ello, asegurar un lugar entre los seis primeros es clave para evitar el desgaste adicional y tener una mejor ruta hacia el título.

La lucha por los últimos cinco boletos a la Fase Final sigue abierta, con clubes como Chivas, León, Pumas, Pachuca y Santos en plena pelea. La diferencia entre el sexto y el duodécimo lugar es muy estrecha, lo que mantiene la emoción al máximo en la recta final del torneo.

La clasificación anticipada permite a los equipos planear rotaciones y estrategias para la Liguilla o el Play-In.

Además del aspecto deportivo, la clasificación anticipada permite a los equipos ya calificados planear con mayor calma la rotación de plantel, cuidar a sus figuras y preparar la estrategia para la Liguilla o el Play-In, según sea el caso. También les da margen para ajustar tácticas, probar variantes y administrar cargas físicas de cara a los duelos decisivos.

Con los partidos restantes de la Jornada 14 aún por disputarse, y tres fechas más por delante, la tabla puede cambiar drásticamente. Lo único seguro es que Toluca, América, Rayados, Cruz Azul y Tigres ya están dentro. El resto, aún pelea cada punto como si fuera el último. La tensión crece jornada a jornada, y cada gol puede definir el destino de un equipo.