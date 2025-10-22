David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

En una reciente entrevista, David Benavidez confesó por qué el mexicano perdió en el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Crédito: AP)

La dolorosa derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford sigue causando opiniones entre aficionados y expertos de este deporte, pues en una reciente entrevista, David Benavidez confesó por qué el mexicano perdió en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

A pesar de que Saúl Álvarez salió como favorito la noche del 13 de septiembre, fue superado de principio a fin por el estadounidense, quien impuso su estilo boxístico de manera perfecta durante la mayoría de los rounds. Al final, los tres jueces vieron ganar a Bud Crawford con resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Con esto, la era de Canelo como campeón absoluto de la división de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio, mientras que Crawford hizo historia al convertirse en el primer boxeador en unificar todos los cinturones en tres categorías diferentes en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Crawford

En entrevista con FightHub TV, David Benavidez aseguró que Canelo Álvarez no parecía estar preparado al cien por ciento, y señaló que Terence Crawford se tomó el combate más en serio.

“Creo que Crawford se lo tomó mucho más en serio que Canelo, lo cual es algo raro considerando el dinero que estaba ganando. Y sé que mucha gente dirá ‘oh, estás hablando mi*rda de Canelo’, no estoy hablando mi*rda de él, simplemente no parecía estar preparado al 100%. Está lanzando diez golpes por asalto, así de grande es su ego", comentó El Bandera Roja.

Cabe señalar que una de las peleas más esperadas en los últimos años por los aficionados ha sido la de Saúl Álvarez contra el Bandera Roja. Sin embargo, la negativa del tapatío por enfrentar a Benavidez causó que este saltará a la división de las 175 libras, donde ya es campeón del mundo por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

¿Qué sigue para Canelo Álvarez y David Benavidez?

Hasta ahora, el futuro de Saúl Álvarez es incierto, pues al término de su última pelea dejó claro que se tomaría un tiempo para pasarla en familia. Y aunque el pugilista tapatío continúa en descanso, entre su lista de posibles rivales ya suenan nombres como el de Hamzah Sheeraz, Christian Mbilli o el propio Terence Crawford.

Por su parte, el Monstruo Mexicano se prepara para defender por primera vez su cinturón mundial semipesado del CMB el próximo 22 de noviembre ante Anthony Yarde en Riad, Arabia Saudita como parte de la cartelera The Ring.