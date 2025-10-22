Cruz Azul vs Monterrey: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

Cruz Azul y Monterrey se verán las caras en la jornada 15 del Apertura 2025 (REUTERS)

Cruz Azul y Monterrey se enfrentarán este fin de semana en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será un duelo correspondiente a la jornada número 15 del Apertura 2025. Y aunque todavía faltan algunos días para que llegue el día del partido, los precios de los boletos ya salieron a la venta.

Tanto Cruz Azul como Rayados han mostrado regularidad a lo largo del campeonato, posicionándose como dos de los conjuntos más poderosos del certamen. En este contexto, se ha incrementado el interés de los aficionados, quienes consideran que el partido entre ambas escuadras podría definir posiciones clave de cara a la fase final.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Olímpico Universitario?

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer los precios de los boletos para su partido contra Monterrey en el Olímpico Universitario. Los costos de las entradas van desde los 350 pesos (Cabecera sur), hasta los 900 pesos (Platea y Palcos).

Cabecera sur | 350 pesos.

Plata baja general | 360 pesos.

Planta alta pebetero | 430 pesos.

Palomar general | 500 pesos.

Platea | 900 pesos.

Palcos | 900 pesos.

Cabe señalar que la venta de los boletos inició a través de Ticketmaster el martes 21 de octubre desde las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan Cruz Azul y Monterrey al partido en el Estadio Olímpico Universitario?

Monterrey en su enfrentamiento con Pumas, resultado que dejó al equipo regiomontano en la cuarta posición con 27 puntos. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, La Máquina Celeste, ha capitalizado su rendimiento local y se mantiene en el segundo puesto del certamen, acumulando 29 puntos hasta el momento.

En su más reciente partido, Rayados igualó frente a Pumas, lo que genera presión de cara a su próximo compromiso, en el que enfrentará este martes 21 de octubre al conjunto de Juárez, con el objetivo de continuar entre los equipos punteros. El cuadro regio apuesta a que un triunfo los reposicione entre las primeras plazas, conscientes de la competitividad que ha marcado el cierre del torneo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Por el lado de La Máquina Celeste, los dirigidos por Larcamón muestran una constancia notable, fortaleciendo especialmente su juego en casa y logrando sumar puntos clave que los mantienen como uno de los equipos más sólidos del campeonato. Las recientes actuaciones han mostrado una escuadra en ascenso, con un fútbol cada vez más efectivo, que los consolida como uno de los principales aspirantes al título.