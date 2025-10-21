México Deportes

Quién es el piloto que más veces ha ganado el GP de México de la Fórmula 1: conoce la lista de los triunfadores

Desde los años 60 hasta la actualidad, la carrera mexicana ha sido escenario de victorias inolvidables

Por Jesús F. Beltrán

De carreras canceladas a triunfos
De carreras canceladas a triunfos históricos, el GP de México tiene una cronología llena de emociones y nombres legendarios. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este viernes 24 al domingo 26 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Gran Premio de México, una de las carreras más emblemáticas del calendario de la Formula 1, con una rica historia que se remonta a 1962; sin embargo, su primera edición oficial como parte del campeonato mundial se celebró en 1963 en el circuito de Magdalena Mixhuca (ahora Autódromo Hermanos Rodríguez) en la Ciudad de México.

En aquella primera instancia mundialista, el legendario piloto escocés Jim Clark, al mando de un Lotus-Climax, dominó por completo la competencia: partió desde la pole, registró la vuelta rápida y se impuso al resto del pelotón de principio a fin. GP Racing Stats Clark repitió la victoria en México en 1967, consolidando su estatus como uno de los ganadores más destacados en tierra azteca.

Wolfgang von Trips (GER), died
Wolfgang von Trips (GER), died after a fatal accident with Jim Clark..Italian GP, Monza, 10th September 1961 (Credit Image: ©Sutton Motorsports/ZUMA Press)

Desde entonces, el Gran Premio de México ha pasado por tres etapas: la primera entre 1963 y 1970, la segunda entre 1986 y 1992, y la actual que se reanudó en 2015. Durante esas décadas se vivieron intensas competencias, con pilotos de renombre internacional como Alain Prost, Nigel Mansell y el actual dominador Max Verstappen alcanzando victorias en México.

Max Verstappen es hoy el piloto con más triunfos en este Gran Premio, acumulando cinco triunfos entre 2017 y 2023. En contraste, en los años iniciales fue Jim Clark quien dejó una huella imborrable.

El holandés Max Verstappen, de
El holandés Max Verstappen, de Red Bull Racing, celebra en el podio su victoria el pasado año en el Gran Premio de Ciudad de México.EFE/Luis Licona

El ganador de ese primer Gran Premio oficial, Jim Clark, se elevó como una leyenda del automovilismo gracias a una actuación impecable. En su carrera en México, además de sus triunfos, mostró un dominio total en pista.

La victoria de Clark no solo marcó el inicio de una tradición mundialista en México, sino que también sirvió para consolidar al país cómo una sede relevante de la competición internacional del máximo nivel. Con el paso del tiempo, aficionados y pilotos han vuelto año tras año al Autódromo Hermanos Rodríguez para revivir esa historia, testigos de récords, pasión y alta velocidad.

Hoy, al ver las estadísticas del Gran Premio de México, no sólo se reconoce a los vencedores modernos, sino también se rinde homenaje a figuras como Clark, cuyo nombre aparece en la lista de leyendas del circuito mexicano.

Descripción del trofeo que se
Descripción del trofeo que se otorga al vencedor del Gran Premio de México. Foto: GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
  • 1962 (no mundial) – Jim Clark (Team Lotus) — ganó la edición no puntuable.
  • 1963 – Jim Clark (Lotus).
  • 1964 – Dan Gurney (Brabham).
  • 1965 – Richie Ginther (Honda).
  • 1966 – John Surtees (Cooper).
  • 1967 – Jim Clark (Lotus).
  • 1968 – Graham Hill (Lotus).
  • 1969 – Denny Hulme (McLaren).
  • 1970 – Jacky Ickx (Ferrari).

(1971–1985: no se celebró el GP)

  • 1986 – Gerhard Berger (Benetton).
  • 1987 – Nigel Mansell (Williams).
  • 1988 – Alain Prost (McLaren).
  • 1989 – Ayrton Senna (McLaren).
  • 1990 – Alain Prost (Ferrari).
  • 1991 – Riccardo Patrese (Williams).
  • 1992 – Nigel Mansell (Williams).

(1993–2014: no se celebró el GP).

  • 2015 – Nico Rosberg (Mercedes).
  • 2016 – Lewis Hamilton (Mercedes).
  • 2017 – Max Verstappen (Red Bull).
  • 2018 – Max Verstappen (Red Bull).
  • 2019 – Lewis Hamilton (Mercedes).
  • 2020 – Cancelado (COVID-19).
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull).
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull).
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull).
  • 2024 – Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

