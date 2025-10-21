Cruz Azul vs Necaxa: posibles alineaciones para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Cruz Azul buscará su tercera victoria consecutiva ante Necaxa, en un duelo clave para mantenerse entre los primeros lugares de la tabla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cruz Azul visitará a Necaxa este martes 21 de octubre en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina Celeste llega en el segundo lugar de la clasificación general tras imponerse en el Clásico Joven ante América. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón intentará sumar su tercera victoria consecutiva para acercarse al liderato.

Necaxa, por su parte, atraviesa una etapa complicada en el certamen. Los Rayos se ubican en la penúltima posición de la tabla y dependen de una combinación de resultados para mantener vivas sus posibilidades de acceder al play-in. Ante su afición, los hidrocálidos buscarán revertir su mala racha.

De acuerdo con distintos medios deportivos, ambos equipos prepararían alineaciones competitivas para este encuentro, aunque aún no hay confirmaciones oficiales sobre los once iniciales que saltarán al campo.

Posible alineación de Cruz Azul ante Necaxa

Kevin Mier regresaría a la portería de Cruz Azul, acompañado por Jorge Sánchez, Willer Ditta y Gabriel Fernández como piezas clave del equipo. (REUTERS)

Los cementeros contarían con el regreso de Kevin Mier en la portería, luego de perderse el duelo ante América por un contratiempo logístico. La línea defensiva estaría conformada por Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi.

En el mediocampo, Erik Lira repetiría como pieza clave en la contención, acompañado por José Paradela y Carlos Rodríguez. Paradela ha destacado esta temporada con tres goles y cinco asistencias, mientras que Rodríguez acumula tres anotaciones y una asistencia.

Más adelante, Luka Romero se perfila para acompañar a Gabriel “Toro” Fernández en el ataque. Fernández, quien suma cinco goles en nueve partidos, se ha consolidado como una de las referencias ofensivas del equipo.

Posible formación (5-3-2):

Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; Erik Lira, José Paradela, Carlos Rodríguez; Luka Romero, Gabriel Fernández.

Posible alineación de Necaxa ante Cruz Azul

Ezequiel Unsain estaría en el arco de Necaxa, mientras Óscar Estupiñán lideraría el ataque del conjunto hidrocálido. (REUTERS/Cristian De Marchena)

Del lado de los Rayos, Ezequiel Unsain sería el encargado de defender el arco. En la defensa, se perfila una línea de cinco con Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón, Kevin Rosero y Franco Rossano.

En el mediocampo, Diego de Buen y Agustín Palavecino ocuparían los roles de contención y enlace, respectivamente, mientras que el ataque estaría liderado por Johan Rojas, Díber Cambindo y Tomás Badaloni.

Posible formación (5-3-2):

Ezequiel Unsain; Emilio Lara, Alexis Peña, Cristian Calderón, Kevin Rosero, Franco Rossano; Diego de Buen, Agustín Palavecino; Johan Rojas, Díber Cambindo, Tomás Badaloni.