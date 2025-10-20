México Deportes

¿Qué le dijo Sergio Ramos a Keylor Navas en su reencuentro en el Rayados vs Pumas?

El defensa español convivió con el arquero costarricense, ambos fueron referentes del Real Madrid y compartieron campeonatos

Por Luz Coello

Sergio Ramos le dedicó unas
Sergio Ramos le dedicó unas palabras a Keylor Navas en su reencuentro (X/ @SergioRamos)

El Estadio BBVA de Monterrey fue escenario de un reencuentro que atrajo la atención de los fanáticos de la Liga MX. Sergio Ramos y Keylor Navas, excompañeros en el Real Madrid, se reencontraron tras salir del conjunto merenguero, solo que ahora fueron rivales en la cancha, Ramos portó los colores de Rayados y Navas de Pumas.

Como parte de las actividades de la Jornada 13 de la Liga MX, los dos legendarios futbolistas tuvieron este emotivo reencuentro que terminó en un empate 1-1. El momento cobró relevancia por el mensaje que Ramos dedicó a Navas en sus redes sociales, lo que reflejó la cercanía y el respeto que mantienen tras años de compartir vestuario en Europa.

Antes del inicio del partido, ambos futbolistas intercambiaron sonrisas y un abrazo durante la ceremonia de volado, mostrando la cordialidad que caracteriza su relación, este gesto se viralizó rápidamente en redes sociales.

Sergio Ramos se reencontró con Keylor Navas
Sergio Ramos se reencontró con Keylor Navas (X/ @Rayados)

Una vez que concluyó el partido, Sergio Ramos utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus sensaciones sobre el partido y, especialmente, sobre el reencuentro con el guardameta costarricense.

El mensaje que Sergio Ramos dedicó a Keylor Navas por su reencuentro en el Monterrey vs Pumas

En redes sociales, el capitán del conjunto regiomontano publicó una serie de fotografías sobre lo más relevante del partido y se tomó un tiempo para dedicarle unas líneas al arquero del club Universidad Nacional.

Un empate que no nos deja satisfechos, aunque el equipo ha demostrado coraje y entrega. Contento de volver a marcar en casa. Siempre un placer verte, Mae. Ya pensando en el siguiente partido, a por los tres puntos. ¡Vamos, Rayados!“, publicó.

Sergio Ramos dedicó emotivo mensaje
Sergio Ramos dedicó emotivo mensaje a Keylor Navas en su reencuentro en el Monterrey vs Pumas (IG/ @sergioramos)

La respuesta de Navas fue inmediata, comentó en la misma red social: “¡Pura vida, hermano! Nos vemos pronto”. Este intercambio en redes sociales causó que los fanáticos se emocionaran con tal reencuentro.

En el aspecto deportivo, el encuentro ofreció emociones desde el primer tiempo, pues ambos clubes salieron a buscar la victoria. Alan Medina adelantó a Pumas tras una jugada en la que Ramos no logró despejar el balón en los linderos del área, permitiendo que el atacante universitario marcara un gol destacado, pues burló al español e incluso le realizó un túnel.

Minutos después, el propio Ramos fue derribado dentro del área, el VAR intervino y el árbitro señaló penal a favor de Rayados. El defensa español asumió la responsabilidad y, con un disparo potente al palo izquierdo, igualó el marcador ante Navas, quien adivinó la trayectoria pero no alcanzó a detener el balón.

