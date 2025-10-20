Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

Las Águilas quieren refrendar su título de favoritos para llevarse la liga frente a unos camoteros que quieren meterse a la repesca de la liguilla. (Jovani Pérez / Infobae México)

El América de André Jardine afronta la Jornada 14 del Apertura 2025 con la misión de recuperarse tras la derrota sufrida ante Cruz Azul en el Clásico Joven. El conjunto azulcrema, que cayó 2-1 el sábado pasado en Ciudad Universitaria, buscará sanar heridas y mantenerse como protagonista del campeonato en un duelo clave frente al conjunto del Puebla.

Para esta semana, la Liga MX trae una doble jornada que le exige al conjunto de Coapa una reacción inmediata, pese a que tiene prácticamente asegurado su pase, ya sea de manera directa o por la vía de la reclasificación.

Hasta el momento, el conjunto azulcrema se encuentra ubicado en la tercera posición de la tabla general con 27 puntos, solo detrás de Cruz Azul (28) y Toluca (31). Mientras que los poblanos no han tenido un buen torneo y, pese a que lograron obtener algunas victorias, se encuentran en el sótano con el puesto 18 y solo 8 puntos de de 42 posibles, por lo que no tienen opción de pelear la corona.

Zague explotó contra los jugadores del América por perder ante Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo le va al América contra los camoteros?

Las Águilas han dominado a Puebla en enfrentamientos recientes y necesitan volver a hacerlo para seguir en la pelea por los primeros puestos de la tabla general. La urgencia de sumar puntos se acentúa en este tramo decisivo del torneo.

Por su parte, Puebla llega motivado tras lograr una remontada llena de goles ante Tijuana, imponiéndose 4-3 el viernes anterior. Este resultado representa un impulso anímico para el conjunto camotero, que, a pesar de su posición en la parte baja de la clasificación, aspira a salir del fondo de la tabla y mejorar su situación en el cierre de la campaña.

El enfrentamiento entre América y Puebla adquiere especial relevancia en la Jornada 14. Para los azulcremas, el partido es una oportunidad de acercarse a la cima del torneo y dejar atrás el tropiezo más reciente. Para Puebla, sumar tres puntos podría significar un respiro en su lucha por abandonar los últimos lugares. La exigencia física y táctica aumenta debido al poco tiempo de recuperación y a la necesidad de ajustar estrategias en la jornada doble.

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El partido se disputará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, con inicio programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas plataformas: la transmisión en televisión abierta será por el canal 5, mientras que TUDN lo ofrecerá por cable y ViX+ lo hará en formato digital.

El resultado de este duelo podría modificar de manera significativa el panorama de la tabla general, ya que América tiene la posibilidad de acercarse a los líderes, mientras que Puebla buscará aprovechar el envión anímico para dejar atrás la zona baja del torneo.