México Deportes

Puebla vs América:dónde y a qué hora ver a las Aguilas en la Jornada 14 del Apertura 2025

El torneo regular está a punto de llegar a su fase final y los de Coapa quieren asegurar su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano

Por Mariana Campos

Guardar
Las Águilas quieren refrendar su
Las Águilas quieren refrendar su título de favoritos para llevarse la liga frente a unos camoteros que quieren meterse a la repesca de la liguilla. (Jovani Pérez / Infobae México)

El América de André Jardine afronta la Jornada 14 del Apertura 2025 con la misión de recuperarse tras la derrota sufrida ante Cruz Azul en el Clásico Joven. El conjunto azulcrema, que cayó 2-1 el sábado pasado en Ciudad Universitaria, buscará sanar heridas y mantenerse como protagonista del campeonato en un duelo clave frente al conjunto del Puebla.

Para esta semana, la Liga MX trae una doble jornada que le exige al conjunto de Coapa una reacción inmediata, pese a que tiene prácticamente asegurado su pase, ya sea de manera directa o por la vía de la reclasificación.

Hasta el momento, el conjunto azulcrema se encuentra ubicado en la tercera posición de la tabla general con 27 puntos, solo detrás de Cruz Azul (28) y Toluca (31). Mientras que los poblanos no han tenido un buen torneo y, pese a que lograron obtener algunas victorias, se encuentran en el sótano con el puesto 18 y solo 8 puntos de de 42 posibles, por lo que no tienen opción de pelear la corona.

Zague explotó contra los jugadores
Zague explotó contra los jugadores del América por perder ante Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo le va al América contra los camoteros?

Las Águilas han dominado a Puebla en enfrentamientos recientes y necesitan volver a hacerlo para seguir en la pelea por los primeros puestos de la tabla general. La urgencia de sumar puntos se acentúa en este tramo decisivo del torneo.

Por su parte, Puebla llega motivado tras lograr una remontada llena de goles ante Tijuana, imponiéndose 4-3 el viernes anterior. Este resultado representa un impulso anímico para el conjunto camotero, que, a pesar de su posición en la parte baja de la clasificación, aspira a salir del fondo de la tabla y mejorar su situación en el cierre de la campaña.

El enfrentamiento entre América y Puebla adquiere especial relevancia en la Jornada 14. Para los azulcremas, el partido es una oportunidad de acercarse a la cima del torneo y dejar atrás el tropiezo más reciente. Para Puebla, sumar tres puntos podría significar un respiro en su lucha por abandonar los últimos lugares. La exigencia física y táctica aumenta debido al poco tiempo de recuperación y a la necesidad de ajustar estrategias en la jornada doble.

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

El partido se disputará en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, con inicio programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diversas plataformas: la transmisión en televisión abierta será por el canal 5, mientras que TUDN lo ofrecerá por cable y ViX+ lo hará en formato digital.

El resultado de este duelo podría modificar de manera significativa el panorama de la tabla general, ya que América tiene la posibilidad de acercarse a los líderes, mientras que Puebla buscará aprovechar el envión anímico para dejar atrás la zona baja del torneo.

Temas Relacionados

Apertura 2025Jornada 14Estadio de la Ciudad de los DeportesCiudad de MéxicoClub AméricaClub Pueblamexico-deportes

Más Noticias

Playoffs de las grandes ligas: todos los partidos de este 20 de octubre

La postemporada de la MLB sigue con sus acciones con intensos partidos en la carrera por llegar a la Serie Mundial

Playoffs de las grandes ligas:

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca

El centrocampista mexicano completó 64 minutos en un partido complicado frente a Karagümrük

Edson Álvarez impulsa un nuevo

Carlos Sainz es penalizado con cinco puestos para la carrera del Gran Premio de México

Tras abandonar la carrera en Texas, Sainz asumió parte de la culpa por el accidente con Antonelli y se prepara para recuperar terreno en México

Carlos Sainz es penalizado con

Toluca no suelta la cima en la Liga MX, Cruz Azul lo sigue de cerca y Chivas acaricia puestos de liguilla directa

El Apertura 2025 avanza y las diferencias entre los clubes comienzan a notarse cada vez más

Toluca no suelta la cima

Miranda Grana logra histórica medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025

Este triunfo se suma a la serie de victorias que han tenido grandes deportistas mexicanos a nivel internacional

Miranda Grana logra histórica medalla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cadáver con mensaje para

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

Quién es “El Gato”, exagente y sicario de los Beltrán Leyva que podría recibir la pena de muerte en EEUU

Cae “La Jefa”, presunta líder de célula del Cártel de Tláhuac dedicada a la extorsión y despojo de predios en CDMX

Capturan en Oaxaca a dos integrantes de la célula criminal “Comandante Cromo” con 100 kilos de droga

Coparmex Sinaloa llama a hablar con la verdad sobre inseguridad en Mazatlán para no afectar el turismo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alejandro Landero, galán

Quién es Alejandro Landero, galán que brilló junto a Verónica Castro, pero hoy sobrevive en calles de CDMX

La razón por la que La Chilindrina desaprueba la serie de Chespirito ‘Sin querer queriendo’: “No me gustó”

Juanpa Zurita revela su secreto para adivinar en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Mi juego viene de un lugar puro, no del ego”

La Granja VIP en vivo hoy tras la primera eliminación: Sergio Mayer Mori pierde fans por ataques a César Doroteo

Carolina Ross enfrenta escándalo de infidelidad tras su eliminación de ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Paulinho mantiene liderato de goleo

Paulinho mantiene liderato de goleo y la “Hormiga” González tiene segundo mejor promedio goleador

Edson Álvarez impulsa un nuevo triunfo del Fenerbahçe en la Liga turca

Carlos Sainz es penalizado con cinco puestos para la carrera del Gran Premio de México

Toluca no suelta la cima en la Liga MX, Cruz Azul lo sigue de cerca y Chivas acaricia puestos de liguilla directa

Miranda Grana logra histórica medalla de bronce en la Copa del Mundo de Natación Westmont 2025