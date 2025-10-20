Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

La temporada 2024-25 ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores mexicanos se consoliden en ligas europeas y alcancen su máximo potencial. A pesar de que en los últimos años ha habido una disminución gradual en el número de jugadores exportados, este año podría marcar un cambio significativo para las futuras estrellas del país, tras la llegada de dos nuevos connacionales que iniciaron su aventura europea.
En la presente temporada aproximadamente 12 jugadores mexicanos están en equipos de diferentes ligas europeas. La Premier League es la competencia con mayor presencia de representantes nacionales con Raúl Jiménez (Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (AFC Bournemouth), quien recientemente se sumó a las filas de “los cerezas”.
Rodrigo Huescas y Emilio Rodríguez son los dos nuevos jugadores mexicanos que emigraron de la Liga MX. El canterano del Cruz Azul y el de Pachuca llegaron al FC Copenhague de la liga danesa y Celta de Vigo de España, respectivamente.
A continuación te compartimos los encuentros de los equipos donde residen equipos mexicanos de esta semana:
Los partidos de mexicanos en Europa de esta semana
Orbelín Pineda
AEK Athene - Aberdeen [Conf]
Conference League
23/10/2025
10:45:00 a.m.
Orbelín Pineda
Olympiakos Piraeus - AEK Athene
Super Liga de Grecia
26/10/2025
01:00:00 p.m.
Rodrigo Huescas
FC Kopenhagen - Borussia Dortmund [CL]
Champions League
21/10/2025
01:00:00 p.m.
Rodrigo Huescas
FC Kopenhagen - Viborg FF
Superliga de Dinamarca
26/10/2025
11:00:00 a.m.
Raúl Jiménez
Newcastle United - Fulham
Premier League
25/10/2025
08:00:00 a.m.
Edson Álvarez
West Ham United - Brentford FC
Premier League
20/10/2025
01:00:00 p.m.
Edson Álvarez
Leeds United - West Ham United
Premier League
24/10/2025
01:00:00 p.m.
Santiago Giménez
AC Milan - Pisa
Serie A
24/10/2025
12:45:00 p.m.
Johan Vázquez
Torino - FC Genoa
Serie A
26/10/2025
05:30:00 a.m.
Julián Araujo
AFC Bournemouth - Nottingham Forest
Premier League
26/10/2025
08:00:00 a.m.
César Huerta
Sporting Charleroi - RSC Anderlecht
Belgian Pro League
24/10/2025
12:45:00 p.m.
Mateo Chávez
AZ - SK Slovan Bratislava [Conf]
Conference League
23/10/2025
01:00:00 p.m.
Mateo Chávez
AZ - FC Utrecht
Eredivisie
26/10/2025
09:45:00 a.m.
Mexicanos consolidados en Europa
En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.
El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.
Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.
El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.