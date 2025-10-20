Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

La temporada 2024-25 ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores mexicanos se consoliden en ligas europeas y alcancen su máximo potencial. A pesar de que en los últimos años ha habido una disminución gradual en el número de jugadores exportados, este año podría marcar un cambio significativo para las futuras estrellas del país, tras la llegada de dos nuevos connacionales que iniciaron su aventura europea.

En la presente temporada aproximadamente 12 jugadores mexicanos están en equipos de diferentes ligas europeas. La Premier League es la competencia con mayor presencia de representantes nacionales con Raúl Jiménez (Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (AFC Bournemouth), quien recientemente se sumó a las filas de “los cerezas”.

Rodrigo Huescas y Emilio Rodríguez son los dos nuevos jugadores mexicanos que emigraron de la Liga MX. El canterano del Cruz Azul y el de Pachuca llegaron al FC Copenhague de la liga danesa y Celta de Vigo de España, respectivamente.

A continuación te compartimos los encuentros de los equipos donde residen equipos mexicanos de esta semana:

Los partidos de mexicanos en Europa de esta semana

El canterano del Pachuca, Emilio Rodríguez, llegó al Celta de Vigo en el último mercado de fichajes (Kirby Lee-USA TODAY Sports vía REUTERS)

Orbelín Pineda

AEK Athene - Aberdeen [Conf]

Conference League

23/10/2025

10:45:00 a.m.

Orbelín Pineda

Olympiakos Piraeus - AEK Athene

Super Liga de Grecia

26/10/2025

01:00:00 p.m.

Rodrigo Huescas

FC Kopenhagen - Borussia Dortmund [CL]

Champions League

21/10/2025

01:00:00 p.m.

Rodrigo Huescas

FC Kopenhagen - Viborg FF

Superliga de Dinamarca

26/10/2025

11:00:00 a.m.

Raúl Jiménez

Newcastle United - Fulham

Premier League

25/10/2025

08:00:00 a.m.

Edson Álvarez

West Ham United - Brentford FC

Premier League

20/10/2025

01:00:00 p.m.

Edson Álvarez

Leeds United - West Ham United

Premier League

24/10/2025

01:00:00 p.m.

Santiago Giménez

AC Milan - Pisa

Serie A

24/10/2025

12:45:00 p.m.

Johan Vázquez

Torino - FC Genoa

Serie A

26/10/2025

05:30:00 a.m.

Julián Araujo

AFC Bournemouth - Nottingham Forest

Premier League

26/10/2025

08:00:00 a.m.

César Huerta

Sporting Charleroi - RSC Anderlecht

Belgian Pro League

24/10/2025

12:45:00 p.m.

Mateo Chávez

AZ - SK Slovan Bratislava [Conf]

Conference League

23/10/2025

01:00:00 p.m.

Mateo Chávez

AZ - FC Utrecht

Eredivisie

26/10/2025

09:45:00 a.m.

Johan Vazquez se consolidó como defensa central la temporada pasada del conjunto italiano (Facebook Genoa Oficial)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.