André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”

Pese a tener una de las plantillas más reconocidas del fútbol mexicano, las Águilas no pudieron continuar con la racha positiva frente al conjunto celeste

Por Mariana Campos

Si bien el técnico brasileño le dio el tricampeonato al equipo, la afición comienza a ver fallas en su accionar.

La derrota de Club América ante Cruz Azul por 2-1 en el Clásico Joven dejó al equipo de Coapa no solo con un resultado que los baja de posición en la tabla general, sino también con una serie de lesiones que han generado debate sobre el manejo de la plantilla por parte del director técnico André Jardine.

El encuentro estuvo marcado por las bajas en el plantel americanista, en donde se forzó a algunos futbolistas a ‘acelerar’ su recuperación para este partido en específico, y por cuestionamientos a las decisiones técnicas en un partido de alta exigencia.

El desarrollo del partido reflejó las dificultades que enfrentó América durante la semana previa. El equipo llegó al Clásico Joven con varios jugadores tocados y limitaciones en los entrenamientos, lo que condicionó las decisiones del cuerpo técnico.

Jardine reconoció en conferencia de prensa que la preparación fue compleja: “Fue una semana complicada, algunos jugadores están regresando, no para entrenar al 100, hasta qué nivel pueden trabajar intensidad, fuerza, claramente vimos que no estaba para el inicio (Zendejas)”. El técnico también lamentó la lesión de Víctor Dávila, quien, pese a haber entrenado bien el día anterior, arrastraba molestias y tuvo que abandonar el campo en el primer tiempo. Según el entrenador, estas circunstancias influyeron en el rendimiento colectivo: “Nos costó el partido, no vi al América que estamos acostumbrados, nos quedamos muy lejos y quedamos de ver por los entrenamientos”.

Las lesiones, la falta de recambios y un plantel mermado han sido puntos claves en la baja de rendimiento de las Águilas.

¿Demeritó la victoria de la Máquina?

Jardine admitió, en un inicio, la superioridad de Cruz Azul y subrayó la dificultad de competir en un clásico bajo estas condiciones. Felicitó al rival por su planteamiento y consideró que el resultado fue justo: “Creo que primero hay que darle el mérito a Cruz Azul, fue un justo vencedor, fue un gol muy circunstancial, pero mirando de nuestra parte un partido como este tuvimos la mala suerte de tener jugadores en duda, lamentamos porque éramos muy superiores, a veces así es el fútbol”. El técnico insistió en que la falta de entrenamientos completos y la necesidad de recurrir a estrategias alternativas, como el uso de videos, afectaron la preparación y el desempeño del equipo.

Uno de los episodios más comentados fue la lesión de Alejandro Zendejas. El mediocampista ingresó al minuto 28 para sustituir a Víctor Dávila, pero su participación fue breve: apenas 17 minutos después, al inicio del segundo tiempo, tuvo que abandonar el campo por una sobrecarga muscular. Zendejas ya arrastraba molestias desde la pasada Fecha FIFA y, según reportes, no se encontraba en plenitud física. La decisión de incluirlo en un momento de emergencia y las dudas sobre si realizó el calentamiento adecuado generaron cuestionamientos sobre el manejo de los cambios y la gestión del estado físico de los jugadores.

El estadounidense se ha convertido en un elemento primordial en el parado de Jardine.

Jardine: ¿Culpable de la lesión de Zendejas?

Las críticas surgieron rápidamente desde el entorno deportivo. Raoul “Pollo” Ortiz, narrador y periodista, fue uno de los más severos al responsabilizar a Jardine tanto por la derrota como por la recaída de Zendejas. Ortiz expresó en sus redes sociales: “Cruz Azul ganó bien. Se dice y no pasa nada”, y añadió: “Jardine es responsable de la derrota y de la lesión de Zendejas. Él sabía que no estaba para jugar y lo metió sin calentar”. Para voces como la de Ortiz, la gestión del plantel por parte del cuerpo técnico resultó arriesgada, especialmente en un partido de la magnitud del Clásico Joven, y dejó al América en una situación incierta respecto a las lesiones y el futuro inmediato del equipo.

El comentarista deportivo considera imprudente la forma en la que el brasileño manejó a su equipo.

De cara a los próximos compromisos, Jardine anticipó que los días venideros serán determinantes, aunque con poco margen para el trabajo en cancha. El entrenador planea priorizar las sesiones de video y evalúa la posibilidad de recuperar a algunos jugadores para el siguiente partido, mientras prevé resguardar a otros elementos para evitar que las lesiones se agraven.

Club AméricaCruz AzulClásico JovenAndré JardineAlejandro Zendejasméxico-deportes

