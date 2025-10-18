¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

Larcamón sabe lo que es ganarle al América por lo que busca hacerlo otra vez pero ahora desde el banquillo de Cruz Azul.

Este sábado 18 de agosto, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario de una nueva edición del Clásico Joven entre Cruz Azul y América. Más allá del atractivo natural de este encuentro, todas las miradas están puestas en Nicolás Larcamón, actual director técnico de la Máquina Celeste, quien buscará romper una racha negativa que arrastra desde hace cuatro años ante las Águilas.

El estratega argentino no ha tenido fortuna frente al América desde su llegada al fútbol mexicano en 2021. Sus números son contundentes: en 13 enfrentamientos oficiales ante los azulcremas, sólo ha conseguido una victoria, por siete derrotas y cinco empates. Una estadística que refleja el dominio constante del conjunto de Coapa en los duelos contra los equipos dirigidos por Larcamón.

La historia de frustraciones del técnico comenzó durante su etapa al frente del Puebla, cuando sus equipos mostraban garra y orden táctico, pero eran superados en momentos clave. En el Clausura 2022, su escuadra poblana empató el partido de ida de los Cuartos de Final, aunque terminó eliminada tras perder en la vuelta disputada en el Estadio Azteca.

Más adelante, en el Apertura 2022, el panorama fue todavía más duro. América le propinó dos goleadas consecutivas que marcaron su paso por el torneo: un 6-1 y un 5-1 en Liguilla, resultados que mostraron la amplia diferencia entre ambos clubes.

Durante su etapa con León, en 2023, Larcamón logró cierta estabilidad ante el conjunto azulcrema. En tres enfrentamientos logró empatar, pero sin poder alcanzar el ansiado triunfo. En la Liguilla del Apertura de ese año, los esmeraldas igualaron 2-2 en la ida, aunque cayeron 2-0 en la vuelta, siendo nuevamente eliminados por los de Coapa.

No fue sino hasta el Clausura 2025 cuando Larcamón consiguió romper su larga sequía frente al América. En aquel partido disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul sorprendió con un 3-2 sobre el Necaxa, aunque esa victoria no fue directamente ante los azulcremas, sino un impulso anímico que marcó el resurgimiento de la Máquina en el torneo.

Ahora, con una plantilla sólida y un estilo más ofensivo, el técnico argentino espera cambiar la historia. Cruz Azul buscará su segunda victoria bajo su mando frente al América este sábado a las 21:00 horas, en un encuentro que será transmitido por TUDN y Canal 5.

El Clásico Joven no solo representa un choque entre dos de los equipos más populares del país, sino también una oportunidad para que Larcamón demuestre que puede vencer a su más grande obstáculo en el fútbol mexicano.