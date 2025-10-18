México Deportes

Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán

El exfutbolista fue parte de las fuerzas básicas felinas entre 2017 y 2019 y anotó un gol en el Clásico Regio Sub-17

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
Edgar Zamudio, quien jugó en
Edgar Zamudio, quien jugó en la Sub-17 del club en 2019, fue acusado de participar en el homicidio de dos elementos viales.

A pesar del triunfo de Tigres de 5 a 3 sobre Necaxa en la jornada 13 del Torneo Apertura 2025, una noticia oscureció la celebración del equipo regiomontano. La noche del viernes 17 de octubre, autoridades de Culiacán, Sinaloa, informaron sobre la detención de cuatro personas implicadas en el asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal, entre ellos un exjugador de las fuerzas básicas del club felino.

De acuerdo con información oficial, los detenidos fueron identificados como Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N”, Carlos Abraham “N”, de 15 años, y Edgar Zamudio Rosales, de 23 años, este último señalado como exjugador de Tigres. Los cuatro fueron arrestados luego de una persecución a balazos contra fuerzas federales que recorrió varios sectores de la capital sinaloense.

La persecución concluyó cuando las autoridades lograron interceptar a los sospechosos en el bulevar Leyva Solano, casi esquina con la avenida Álvaro Obregón, frente al Parque Revolución. En el lugar se aseguró un importante arsenal que incluye seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.

Autoridades aseguraron seis armas largas,
Autoridades aseguraron seis armas largas, cuatro cortas y granadas tras la captura del exfutbolista Edgar Zamudio y tres cómplices.

Según los reportes preliminares, dos de los detenidos habrían participado directamente en la ejecución de un hombre y una mujer, ambos agentes de Tránsito Municipal de Culiacán, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de una patrulla en las calles del sector San Rafael.

Las víctimas, identificadas por las autoridades locales, fueron atacadas a balazos mientras realizaban labores de vigilancia. Los presuntos responsables intentaron huir, lo que desató una persecución que terminó con su captura. Tanto los detenidos como el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal, encargada de determinar su participación en el homicidio y en otros posibles delitos.

¿Quién es Edgar Zamudio?

Edgar Zamudio Rosales fue parte de las fuerzas básicas del Club Tigres entre 2017 y 2019. Se desempeñaba como mediocampista y tuvo una destacada actuación en las categorías inferiores del conjunto universitario. Uno de sus momentos más recordados fue durante el Clásico Regio Sub-17 de 2019, cuando anotó un gol ante Monterrey.

A pesar de su talento y proyección, Zamudio no logró consolidarse en el primer equipo de Tigres. Tras su salida, no se registran más apariciones en el futbol profesional. Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre su situación legal.

La detención del joven exfutbolista ha causado conmoción en redes sociales y entre la afición, quienes recuerdan su paso por las canteras felinas. Las autoridades federales continúan con las investigaciones para esclarecer su presunta participación en el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Temas Relacionados

Edgar Zamudio RosalesTigresSinaloaasesinatomexico-deportes

Más Noticias

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

El estratega argentino de Cruz Azul enfrenta nuevamente a su “bestia negra” este sábado en Ciudad Universitaria

¿Nicolas Larcamón podrá romper su

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

La directiva de la Máquina sigue extendiendo los contratos a sus mejores futbolistas

La figura de Cruz Azul

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Carlos Cariño destacó la calidad que ha mostrado el canterano de Xolos en categorías mayores

Técnico de México revela por

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El club capitalino es el único que ha superado el proceso de validación exigido por la Federación Mexicana de Futbol

Atlante, el único certificado para

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”

El Junior se mantiene en libertad condicional mientras se resuelve su situación legal

El reto de Maravilla Martínez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “El Barca” con

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

Capturan a integrante de la célula “2 de Abril”, dedicada a la extorsión de comerciantes en CDMX

Con ataques armados y asesinatos: así fue la jornada de los sinaloenses a seis años del Culiacanazo

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

“Tengo adicción a la anestesia”:

“Tengo adicción a la anestesia”: Exintegrante de LCDLFM confiesa su dependencia a las cirugías estéticas

Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Mamá de Belinda habría pedido 50% de regalías del libro a Lupillo Rivera para frenar demanda, afirma Ceriani

Quién es Carolina Ross, la cantante que Eleazar Gómez traicionó en La Granja VIP

DEPORTES

¿Nicolas Larcamón podrá romper su

¿Nicolas Larcamón podrá romper su maldición ante el América en el Clásico Joven?

La figura de Cruz Azul que está próxima a renovar contrato

Técnico de México revela por qué no convocó a Gilberto Mora al Mundial Sub 20

Atlante, el único certificado para ascender en 2026, según Mikel Arriola

El reto de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Junior: “Le va a ayudar a su salud”