Exjugador de Tigres detenido por presunto asesinato de agentes de tránsito en Culiacán

Edgar Zamudio, quien jugó en la Sub-17 del club en 2019, fue acusado de participar en el homicidio de dos elementos viales.

A pesar del triunfo de Tigres de 5 a 3 sobre Necaxa en la jornada 13 del Torneo Apertura 2025, una noticia oscureció la celebración del equipo regiomontano. La noche del viernes 17 de octubre, autoridades de Culiacán, Sinaloa, informaron sobre la detención de cuatro personas implicadas en el asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal, entre ellos un exjugador de las fuerzas básicas del club felino.

De acuerdo con información oficial, los detenidos fueron identificados como Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N”, Carlos Abraham “N”, de 15 años, y Edgar Zamudio Rosales, de 23 años, este último señalado como exjugador de Tigres. Los cuatro fueron arrestados luego de una persecución a balazos contra fuerzas federales que recorrió varios sectores de la capital sinaloense.

La persecución concluyó cuando las autoridades lograron interceptar a los sospechosos en el bulevar Leyva Solano, casi esquina con la avenida Álvaro Obregón, frente al Parque Revolución. En el lugar se aseguró un importante arsenal que incluye seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.

Autoridades aseguraron seis armas largas, cuatro cortas y granadas tras la captura del exfutbolista Edgar Zamudio y tres cómplices.

Según los reportes preliminares, dos de los detenidos habrían participado directamente en la ejecución de un hombre y una mujer, ambos agentes de Tránsito Municipal de Culiacán, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de una patrulla en las calles del sector San Rafael.

Las víctimas, identificadas por las autoridades locales, fueron atacadas a balazos mientras realizaban labores de vigilancia. Los presuntos responsables intentaron huir, lo que desató una persecución que terminó con su captura. Tanto los detenidos como el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal, encargada de determinar su participación en el homicidio y en otros posibles delitos.

¿Quién es Edgar Zamudio?

Edgar Zamudio Rosales fue parte de las fuerzas básicas del Club Tigres entre 2017 y 2019. Se desempeñaba como mediocampista y tuvo una destacada actuación en las categorías inferiores del conjunto universitario. Uno de sus momentos más recordados fue durante el Clásico Regio Sub-17 de 2019, cuando anotó un gol ante Monterrey.

A pesar de su talento y proyección, Zamudio no logró consolidarse en el primer equipo de Tigres. Tras su salida, no se registran más apariciones en el futbol profesional. Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre su situación legal.

La detención del joven exfutbolista ha causado conmoción en redes sociales y entre la afición, quienes recuerdan su paso por las canteras felinas. Las autoridades federales continúan con las investigaciones para esclarecer su presunta participación en el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.