Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

El canterano de Xolos tuvo una participación destacada con México en la pasada Copa del Mundo Sub 20

Por César Márquez

Con tan solo 17 años recién cumplidos, Gilberto Mora se ha convertido en la sensación del futbol mexicano de la actualidad y el prospecto a futuro más prometedor. Ahora, tras tener una participación destacada en la Copa del Mundo Sub 20, los elogios no dejan de llegarle.

Y es que durante la competencia internacional, Mora se resaltó por su capacidad para tomar decisiones en situaciones de presión, demostrando una madurez poco común en jugadores de su generación.

En entrevista para con TUDN, Antonio Mohamed se rindió ante Gilberto Mora y señaló que le encanta la manera en la que juega, además, agregó que cuando el jugador sea mayor de edad, va a ser vendido. Durante la misma charla, el técnico argentino destacó todas las cualidades que tiene el mediocampista de Xolos.

“Sobrada, está sobrada. Me encanta, ahora cuando vayamos a Tijuana lo vamos a cuidar un poquito más, me encanta. A los 18 años va a ser vendido, tiene una calidad, juega como un adulto, se aguanta los golpes, pisa el área, se tira como volante, tiene buena pelota parada”, comentó el entrenador de Toluca.

Soccer Football - FIFA Under 20 World Cup - Quarter Final - Mexico v Argentina - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 11, 2025 Mexico's Gilberto Mora in action with Argentina's Tobias Andrada REUTERS/Pablo Sanhueza

Asimismo, agregó que Mora debe ser tratado como un jugador más a pesar de que tiene 17 años y señaló que competirá por un puesto para ir al Mundial 2026.

“Tratarlo como uno más, si va con la Selección Mayor no importa la edad que tenga, con 35 años o 17, es un jugador más y va a competir por un puesto. Ha pasado con jugadores en Argentina que han llegado a la selección, este chico deslumbra acá y se lo gana”, finalizó Mohamed.

Gilberto Mora: una promesa del futbol mexicano

Tras haber levantado la Copa Oro 2025 con la Selección Nacional, Gilberto Mora se consolidó como el jugador más joven en todo el mundo en conseguir un título a nivel mayor, destacando no solo en el panorama mexicano sino también en el internacional.

La primera gran aparición de Gilberto Mora se remonta a su debut en la Liga MX con el club Tijuana, equipo dirigido entonces por el colombiano Juan Carlos Osorio. Desde ese momento, el mediocampista captó la atención de observadores por sus cualidades técnicas dentro del campo.

Aug 3, 2025; Commerce City, CO, USA; Club Tijuana midfielder Gilberto Mora (19) controls the ball in the first half against the Colorado Rapids at DICK'S Sporting Goods Park. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Además, durante su participación en la anterior edición de la Copa Oro, Gilberto Mora no solo fue convocado, sino que consiguió convertirse en una pieza clave en el esquema del seleccionado, obteniendo la titularidad pese a su juventud.

