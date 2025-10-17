México Deportes

Este podría ser el once con el que América enfrente a Cruz Azul en el Clásico Joven

Con bajas sensibles y algunos regresos en puerta, las Águilas afinan su estrategia de cara al duelo frente a la Máquina Cementera

Por Alexander Ortiz

El conjunto azulcrema confía en
El conjunto azulcrema confía en el regreso de piezas fundamentales para encarar el duelo ante Cruz Azul. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

América afrontará una nueva prueba de resistencia en el próximo Clásico Joven. Las Águilas, que han enfrentado varias bajas a lo largo del torneo, se medirán nuevamente en un duelo clave con ausencias importantes en su plantilla.

Pese a ello, el equipo de André Jardine podría contar con algunos regresos que fortalecerán su esquema de cara a la visita a Cruz Azul este sábado.

El técnico brasileño ha tenido que ajustar su alineación en varias ocasiones debido a las lesiones que han afectado distintas zonas del campo. Sin embargo, con el posible regreso de jugadores clave, los azulcremas buscarán mantener su solidez frente a uno de sus rivales más tradicionales.

Entre las principales incógnitas del estratega está la conformación del medio campo y la delantera, donde las bajas continúan limitando las opciones ofensivas. Aun así, el equipo capitalino se perfila con una alineación equilibrada para encarar el compromiso ante la Máquina Cementera.

Jardine perfila su esquema con regresos clave

Las ausencias obligarán a Jardine
Las ausencias obligarán a Jardine a modificar su alineación para enfrentar a Cruz Azul en el Torneo Apertura 2025. (@clubamerica)

De acuerdo con reportes de ESPN, la portería sigue siendo el sector más estable del equipo, con Luis Ángel Malagón como titular indiscutible bajo los tres postes.

Tras su participación con la Selección Mexicana, el arquero regresó en buenas condiciones y podría ser quien defienda el arco en el Estadio Olímpico Universitario.

En defensa, el estratega sudamericano ha trabajado con una línea de cinco durante la semana.

Kevin Álvarez y Cristian Borja ocuparían los costados, mientras que Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y uno entre Israel Reyes o Igor Lichnovsky podrían formar la zaga central. Ninguno de estos jugadores viajó en la última fecha FIFA, por lo que llegarían descansados al compromiso.

En el mediocampo, se espera el posible regreso del español Álvaro Fidalgo, considerado pieza clave en el funcionamiento del América.

Según ESPN, Fidalgo podría estar disponible para el Clásico Joven, luego de perderse las últimas jornadas por lesión. A su lado estaría Alan Cervantes, mientras que la inclusión de Erick Sánchez o Jonathan dos Santos dependerá de su estado físico y ritmo de juego.

Problemas en el ataque y opciones limitadas

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

La zona ofensiva es la que presenta mayores incógnitas para los de Coapa. Las ausencias de Henry Martín, José Zúñiga, Isaías Violante y la posible baja de Alejandro Zendejas dejan al equipo con pocas alternativas, por lo que Rodrigo Aguirre podría ser el único centro delantero disponible.

En las bandas, Brian Rodríguez y Allan Saint-Maximin aparecen como las principales opciones, aunque Jardine todavía evaluaría si los utilizará a ambos desde el inicio o alternará sus minutos, tal como lo ha hecho en los últimos encuentros.

El once probable que se perfila para el Clásico Joven sería:

  • Luis Ángel Malagón
  • Kevin Álvarez
  • Ramón Juárez
  • Sebastián Cáceres
  • Israel Reyes o Igor Lichnovsky
  • Cristian Borja
  • Álvaro Fidalgo
  • Alan Cervantes o Erick Sánchez
  • Brian Rodríguez
  • Allan Saint-Maximin
  • Rodrigo Aguirre

En el banquillo podrían aparecer varios nombres listos para ingresar en caso de ser necesarios. Entre ellos estarían Cota, como opción para la portería, junto a Araujo y Vázquez, quienes podrían reforzar la línea defensiva si el esquema lo requiere.

En la zona media, Orquin y Naveda serían alternativas para dar equilibrio al equipo, mientras que Gutiérrez y Dávila podrían ofrecer variantes ofensivas y dinamismo en la segunda mitad del encuentro.

