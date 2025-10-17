México Deportes

Agenda deportiva 17 al 20 octubre: América-Cruz Azul, Fórmula 1, UFC y postemporada de Grandes Ligas

Este fin de espera los aficionados a los deportes podrán disfrutar múltiples eventos

Por Armando Montes

Las actividades en el futbol
Las actividades en el futbol de clubes se reanudan después de la fecha FIFA (REUTERS/Raquel Cunha)

La agenda deportiva de este fin de semana promete a los aficionados un sinfín de emociones con varios eventos de alto nivel. La acción dentro del octágono de la UFC, las finales de Americana y Nacional en las Grandes Ligas, los picos de adrenalina en el Gran Premio de Estados Unidos y el regreso del futbol de clubes a nivel internacional tras la fecha FIFA garantizan días completos de transmisiones.

Octubre se caracteriza por ser uno de los meses con mayor cantidad de eventos deportivos por el conjunto de ligas que coinciden tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. La pretemporada de la NBA está llegando a su fin y la acción de la temporada 2025 inicia oficialmente dentro de las duelas a partir de la próxima semana.

No te pierdas ni un minuto de acción dentro de las diferentes competiciones, a continuación te compartimos cuáles son los eventos más relevantes para los siguientes días y dónde los podrás ver desde territorio mexicano.

UFC

La UFC tendrá este sábado una importante cartelera con el Fight Night en Vancouver, donde De Ridder enfrentará a Allen, ofreciendo emociones en deportes de combate para los seguidores de las artes marciales mixtas.

Sábado 18 de octubre

  • 17:00 | UFC Fight Night: De Ridder vs Allen | Fox Sports Premium

MLB

Los Dodgers están a una
Los Dodgers están a una victoria de asegurar su pase a la Serie Mundial (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Las Grandes Ligas siguen con las finales de las Series de Campeonato, enfrentando a equipos que buscan el pase a la Serie Mundial. Los encuentros destacan en los horarios nocturnos.

Viernes 17 de octubre

  • 16:08 | Blue Jays vs Mariners | FOX y Caliente TV
  • 18:38 | Brewers vs Dodgers | ESPN

Sábado 18 de octubre

  • 18:08 | Brewers vs Dodgers | ESPN

Fútbol europeo

El futbol europeo está de
El futbol europeo está de regreso este fin de semana después de la fecha FIFA (REUTERS/Juan Medina)

El futbol de clubes en Europa retoma actividad con partidos clave en las principales ligas, incluyendo encuentros de LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

LaLiga (España)

  • Viernes a domingo con partidos como Real Oviedo vs Espanyol, Barcelona vs Girona y Getafe vs Real Madrid, todos por Sky Sports.

Bundesliga (Alemania)

  • Unión Berlín vs Borussia Mönchengladbach el viernes, y el clásico Bayern Munich vs Borussia Dortmund el sábado, ambos por Sky Sports.

Premier League (Inglaterra)

  • Partido destacado: Fulham vs Arsenal el sábado y Liverpool vs Manchester United el domingo por HBO Max, TNT y Caliente TV.

Serie A (Italia)

  • Encuentros como Pisa vs Verona, Roma vs Inter y Milan vs Fiorentina a lo largo del fin de semana por ESPN y Disney Plus.

Ligue 1 (Francia)

  • PSG vs Estrasburgo el viernes y otros duelos dominicales como Nantes vs Lille por Caliente TV.

Fútbol americano (NFL)

Las nueva semana de la
Las nueva semana de la NFL promete muchas emociones ( Joseph Maiorana-Imagn Images)

La NFL continúa con la semana 7, donde los equipos buscan consolidar su desempeño de cara a la segunda mitad de la temporada regular. Las transmisiones cubren una amplia franja horaria.

Domingo 19 de octubre

  • 07:30 | Jaguars vs Rams
  • 11:00 | Vikings vs Eagles | FOX Sports, TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4
  • 11:00 | Titans vs Patriots | TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
  • 11:00 | Jets vs Panthers | TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
  • 11:00 | Browns vs Dolphins | TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
  • 11:00 | Bears vs Saints | TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
  • 11:00 | Chiefs vs Raiders | TUDN Blitz, NFL Sunday Ticket, RedZone ESPN 4, ViX
  • 14:05 | Chargers vs Colts | Canal 5
  • 14:05 | Broncos vs Giants | Canal 5
  • 14:25 | Cardinals vs Packers | Canal 5
  • 14:25 | Cowboys vs Commanders | Canal 5
  • 18:20 | 49ers vs Falcons | ESPN y Disney+

Liga MX Jornada 13

América y Cruz Azul se
América y Cruz Azul se verán las caras este fin de semana en la Liga MX (REUTERS/Henry Romero)

La Liga MX retoma actividad con la jornada 13 del Apertura 2025. Se disputarán partidos clave tanto en viernes como el fin de semana, con presencia de clubes grandes.

Viernes 17 de octubre

  • 19:00 | Puebla vs Tijuana | FOX, Caliente TV
  • 21:00 | San Luis vs Atlas | ESPN 2 y Disney+
  • 21:00 | Tigres vs Necaxa | Azteca 7, Caliente TV y FOX en tubi

Sábado 18 de octubre

  • 17:00 | Toluca vs Querétaro | Azteca 7, Caliente TV y FOX en tubi
  • 17:00 | Bravos vs Pachuca | FOX y Caliente TV
  • 17:00 | Santos Laguna vs León | ViX
  • 19:00 | Monterrey vs Pumas | Canal 5, TUDN, ViX
  • 19:07 | Chivas vs Mazatlán | Prime Video
  • 21:05 | Cruz Azul vs América | Canal 5, TUDN, ViX

Liga MX Femenil

El torneo Apertura 2025 sigue avanzando con partidos de la Jornada 16. Diversos encuentros se transmiten tanto en plataformas digitales como en canales de televisión tradicional.

Viernes 17 de octubre

  • 17:00 | Necaxa vs Toluca | ViX, redes sociales de Liga MX Femenil
  • 17:00 | Querétaro vs Cruz Azul | FOX en tubi
  • 19:00 | Santos vs Mazatlán | FOX en tubi

Domingo 19 de octubre

  • 12:00 | Puebla vs Tijuana | FOX en tubi
  • 17:00 | Rayadas vs León | ViX y redes sociales de Liga MX Femenil
  • 19:00 | Pachuca vs Chivas | FOX en tubi

Fórmula 1

Este fin de semana se
Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin marca un nuevo capítulo en la temporada de la Fórmula 1, con sesiones clasificatorias y la carrera principal a lo largo del fin de semana.

Viernes 17 de octubre

  • 11:30 | Prácticas Libres 1 | Sky Sports y F1 TV
  • 15:30 | Qualy sprint | Sky Sports y F1 TV

Sábado 18 de octubre

  • 11:00 | Sprint | Sky Sports y F1 TV
  • 15:00 | Clasificación | Sky Sports y F1 TV

Domingo 19 de octubre

  • 13:00 | Carrera | Sky Sports y F1 TV

