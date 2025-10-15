Nicolás Larcamón le recuerda a reportera que ya pudo vencer al América: “En el último partido le ganamos”

Nicolás Larcamón aseguró que la competencia interna entre sus jugadores le hace bien al equipo (REUTERS)

Por primera vez, Nicolás Larcamón vivirá el Clásico Joven desde el banquillo de Cruz Azul frente al América en la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras el receso por la fecha FIFA, ambos equipos se preparan para uno de los partidos más esperados del torneo, destacando el debut del estratega argentino en este clásico al mando de los celestes.

La rivalidad entre celestes y azulcremas se intensifica con cada edición, y en esta ocasión no es la excepción, pues previo al duelo, una reportera causó que Larcamón le recordara una vez que venció a las Águilas del América.

Larcamón le recuerda a reportera que ya pudo ganarle al América

Durante la rueda de prensa, una reportera planteó a Larcamón una pregunta sobre su historial frente al América, sugiriendo que el entrenador argentino no había logrado victorias ante el equipo de Coapa en sus anteriores enfrentamientos.

“Hablas mucho de los antecedentes, de que es un partido que tiene mucho ruido, pero en el plano personal a Nicolás Larcamón, ¿qué tanto le motiva tener una victoria ante América? Porque los has enfrentado en muchas ocasiones y tal vez ese triunfo no se te ha dado“, fue la pregunta de la periodista hacia el argentino.

Dicho cuestionamiento causó que el técnico respondiera con precisión y recordara la vez que le ganó al América. Además, el entrenador aprovechó la ocasión para recalcar cuál es la verdadera fuente de motivación para su equipo de cara al clásico.

“Bueno, en el último partido le ganamos, en el último partido le hemos ganado. La motivación más grande no es el rival, la motivación más grande son nuestros colores, nuestra camiseta, nuestra gente”, comentó en la conferencia.

Jugadores del club América festejan tras anotar el tercer gol con el que vencieron a Santos Laguna en el torneo mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Cabe recordar que Larcamón venció al conjunto azulcrema en el Clausura 2025 cuando dirigía al Necaxa. En aquel enfrentamiento celebrado en Estadio Ciudad de los Deportes, los Rayos se impusieron 3 goles por 2.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América para el duelo de la jornada 13?

Cruz Azul y América llegan a la jornada 13 del Apertura 2025 con altas expectativas y una fuerte presión mediática. El duelo, que se disputará el 18 de octubre, representa uno de los encuentros más esperados del calendario de la Liga MX, tanto por la historia de ambos clubes como por la relevancia de los puntos en juego.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Cruz Azul - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - October 4, 2025 Cruz Azul's Willer Ditta reacts REUTERS/Daniel Becerril

La Máquina viene de recatar un empate de último minuto ante Tigres en lo que fue la fecha anterior, sin embargo, a pesar de esto, marcha en el cuarto lugar de la tabla general con 25 puntos. Por su parte, las Águilas llegan motivadas tras golear 3 por cero al Santos Laguna y se ubican en el segundo lugar con 27 unidades.

Para Larcamón, el objetivo central permanece claro: conquistar la victoria por el significado que tiene para Cruz Azul y su gente, dejando en segundo plano cualquier debate sobre estadísticas pasadas o rivalidades personales