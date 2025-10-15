Karim López: el mexicano que quiere conquistar la NBA y sueña con la primera ronda del Draft 2026

El alero sonorense, Karim López, ha destacado en la NBL con los New Zealand Breakers y proyecta un futuro en la NBA. (Composición/Alexander Ortiz)

A los 18 años de edad, el sonorense Karim López se ha convertido en una de las mayores promesas del baloncesto mexicano. Con pasos firmes por la liga australiana (NBL) con los New Zealand Breakers, el jugador proyecta un futuro que podría colocarlo en el Draft de la NBA 2026, donde diversos analistas lo perfilan dentro del Top 10.

Nacido en Hermosillo, Sonora, el alero de 2.6 metros de altura ha transitado un camino poco común para los atletas mexicanos, forjando su desarrollo en Europa y Oceanía antes de llegar al máximo nivel del baloncesto mundial.

Su historia combina herencia deportiva, disciplina y una formación internacional que le ha permitido destacar entre jóvenes talentos de todo el mundo.

De confirmarse las proyecciones, López podría convertirse en el primer mexicano seleccionado en la primera ronda del sorteo de la NBA, sumándose a una lista corta de compatriotas que han pisado esa liga, como Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.

Su ascenso también representa una oportunidad para el crecimiento del baloncesto en México, donde la liga estadounidense de baloncesto calcula una base de más de 30 millones de aficionados.

Los orígenes de Karim López y su formación internacional

(Deporte del Estado de Sonora)

El básquetbol siempre ha estado presente en la vida de Karim. Su padre, ex jugador de la Southwest Baptist University, en Missouri, y seleccionado nacional, le transmitió desde la cuna la pasión por el deporte. “Desde que nací estoy con el balón en la mano”, recordó Karim en entrevista con ESPN.

Durante su infancia en Hermosillo, López comenzó su formación en equipos juveniles locales bajo la dirección de Alejandro Leyva, su primer entrenador.

Leyva recuerda que su talento no era evidente desde el inicio: “Karim de niño no era de los más sobresalientes… algo le pasaba cuando era un partido real, no era él mismo”, explicó el técnico a ESPN, quien lo vio evolucionar con los años.

A los 12 años, su participación en un torneo juvenil en Las Vegas despertó el interés de cazatalentos internacionales. Poco después, el club Joventut Badalona de España le ofreció un contrato profesional, integrándolo a su estructura de formación.

Con apenas 17 años debutó en la Liga ACB, una de las más competitivas de Europa, antes de aceptar la propuesta de los New Zealand Breakers para continuar su desarrollo en el programa Next Stars de la NBL, diseñado para jóvenes con proyección a la NBA.

Un mexicano entre las futuras estrellas de la NBA

(Deporte del Estado de Sonora)

En su primera temporada con los Breakers, diversos medios deportivos reportaron que López hizo historia al convertirse en el jugador más joven en lograr un doble-doble en la NBL, con 13 puntos y 10 rebotes ante los Sydney Kings. Semanas después, alcanzó su mejor registro ofensivo con 20 puntos frente a South East Melbourne Phoenix.

Con promedios de 9.6 puntos y 4.7 rebotes por partido, el joven delantero ha demostrado su capacidad para competir en una liga que reúne a ex jugadores de la Liga estadounidense de básquetbol.

“La verdad no tengo ningún tipo de presión”, aseguró recientemente el mexicano para el diario El Noreste, al hablar de su proceso rumbo al Draft.

El programa Next Stars, que lo acoge actualmente, ha impulsado a figuras como LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Alex Sarr (Washington Wizards) y Josh Giddey (Chicago Bulls), todos seleccionados dentro del Top 10 del sistema de incorporación de nuevos talentos a la liga; por lo que analistas consideran que López podría seguir una ruta similar si mantiene su ritmo de desarrollo.

Su eventual llegada al máximo escenario del baloncesto mundial representaría un nuevo capítulo en la historia del básquetbol mexicano, fortaleciendo la conexión entre la liga estadounidense y el público nacional.

Con ejemplos recientes como el de los jugadores mexicoamericanos Jaime Jáquez Jr. y Juan Toscano-Anderson, el interés por el deporte crece en el país y refuerza la posibilidad de que México consolide una nueva generación de talentos en el panorama internacional.