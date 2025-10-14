Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”

Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

Julio César Chávez salió en defensa de su hijo Junior, actualmente Julio César Chávez Jr. está sujeto a un proceso legal, pues fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de delincuencia organizada. Por ello, el boxeador mexicano no puede salir de México y se deberá presentar a una segunda audiencia.

Recientemente, el gran campeón mexicano volvió a defender la inocencia de su hijo y argumentó que no es ningún delincuente. Durante una conferencia de prensa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Chávez González precisó que su hijo “no es narcotraficante”.

Pese a los problemas de adicciones que ha tenido su hijo, reconoció que no pertenece a algún cártel, por lo que abogó a favor de Chávez Jr. Y es que, el César del boxeo aseguró que si el Junior fuera algún delincuente, él mismo se encargaría de que pague sus actos ante la ley.

Así defendió Julio César Chávez Jr. a su hijo por las acusaciones de narcotráfico que enfrenta

Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Durante la conferencia de prensa donde anunciaron el regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo, su padre compartió lo que piensa del proceso que está afrontando el Junior ante las autoridades federales.

“Eso es muy complicado, la verdad … Conozco a mi hijo desde que nació, ¿no? Pues es mi hijo y sé también a qué se ha dedicado toda la vida... Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería en la cárcel para siempre. Eso te lo aseguro", compartió.

El ex campeón mundial subrayó la confianza de la familia en las autoridades durante el proceso en curso. “Nosotros confiamos en las autoridades, entonces estamos en un proceso”, explicó. Resaltó que todos conocen a su hijo, en especial en Culiacán, por lo que precisó que no tiene ninguna relación con algún cartel mexicano.

“No vi a la policía”: vecina de Julio César Chávez Jr. en EEUU asegura que su arresto fue extraño por este motivo (X)

El pugilista retirado aceptó que Chávez Jr. ha tenido problemas legales por delitos menores, pero no los relacionó con las acusaciones de su presunto vínculo con el narcotráfico.

“Todos los que conocen a mi hijo Julio, saben perfectamente que mi hijo no está vinculado con un cartel de narcotráfico, armas ni nada de eso. ¿Que ha tenido problemas de adicción? Sí, efectivamente, igual que yo. Pero él está luchando“, precisó.

Por último, lamentó todo lo que está pasando su familia con el proceso legal que afronta el boxeador mexicano. “Son cosas, desafortunadamente, que pasan. Pero, mira, nosotros confiamos en las autoridades, entonces estamos en un proceso. Gracias a Dios que no hay absolutamente nada de lo que dice el periódico, todo mundo lo conocemos, todo mundo lo conoce y sabe perfectamente bien”, finalizó.