México Deportes

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel”

El ex campeón mundial volvió a defender al “Junior” por el proceso legal que afronta

Por Luz Coello

Guardar
Julio César Chávez defendió la
Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

Julio César Chávez salió en defensa de su hijo Junior, actualmente Julio César Chávez Jr. está sujeto a un proceso legal, pues fue vinculado a proceso por su posible participación en el delito de delincuencia organizada. Por ello, el boxeador mexicano no puede salir de México y se deberá presentar a una segunda audiencia.

Recientemente, el gran campeón mexicano volvió a defender la inocencia de su hijo y argumentó que no es ningún delincuente. Durante una conferencia de prensa del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Chávez González precisó que su hijo “no es narcotraficante”.

Pese a los problemas de adicciones que ha tenido su hijo, reconoció que no pertenece a algún cártel, por lo que abogó a favor de Chávez Jr. Y es que, el César del boxeo aseguró que si el Junior fuera algún delincuente, él mismo se encargaría de que pague sus actos ante la ley.

Así defendió Julio César Chávez Jr. a su hijo por las acusaciones de narcotráfico que enfrenta

Julio César Chávez Jr. asegura
Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

Durante la conferencia de prensa donde anunciaron el regreso de Julio César Chávez Jr. al boxeo, su padre compartió lo que piensa del proceso que está afrontando el Junior ante las autoridades federales.

“Eso es muy complicado, la verdad … Conozco a mi hijo desde que nació, ¿no? Pues es mi hijo y sé también a qué se ha dedicado toda la vida... Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería en la cárcel para siempre. Eso te lo aseguro", compartió.

El ex campeón mundial subrayó la confianza de la familia en las autoridades durante el proceso en curso. “Nosotros confiamos en las autoridades, entonces estamos en un proceso”, explicó. Resaltó que todos conocen a su hijo, en especial en Culiacán, por lo que precisó que no tiene ninguna relación con algún cartel mexicano.

“No vi a la policía”:
“No vi a la policía”: vecina de Julio César Chávez Jr. en EEUU asegura que su arresto fue extraño por este motivo (X)

El pugilista retirado aceptó que Chávez Jr. ha tenido problemas legales por delitos menores, pero no los relacionó con las acusaciones de su presunto vínculo con el narcotráfico.

“Todos los que conocen a mi hijo Julio, saben perfectamente que mi hijo no está vinculado con un cartel de narcotráfico, armas ni nada de eso. ¿Que ha tenido problemas de adicción? Sí, efectivamente, igual que yo. Pero él está luchando“, precisó.

Por último, lamentó todo lo que está pasando su familia con el proceso legal que afronta el boxeador mexicano. “Son cosas, desafortunadamente, que pasan. Pero, mira, nosotros confiamos en las autoridades, entonces estamos en un proceso. Gracias a Dios que no hay absolutamente nada de lo que dice el periódico, todo mundo lo conocemos, todo mundo lo conoce y sabe perfectamente bien”, finalizó.

Temas Relacionados

Julio César ChávezJulio César Chávez Jrboxeomexico-deportes

Más Noticias

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Ivar Sisniega expresó su confianza en el proyecto del “Vasco”, cumplirán con los partidos amistosos que solicitó el técnico

FMF defiende a Javier Aguirre

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

El “Junior” alista su regreso al ring tras perder ante Jake Paul y los problemas legales que afrontó por supuestos vínculos con narcotraficantes

Julio César Chávez Jr. volverá

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

El exfutbolista sostiene su respaldo en la experiencia personal y la visión de largo plazo, mientras el equipo nacional atraviesa un momento muy complicado en su funcionamiento

Critican a Chaco Giménez por

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

la venta escalonada, la diferencia de precios y la logística del evento marcan la previa del duelo más esperado de la jornada

América vs Cruz Azul: cuándo,

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

El futbolista francés abrió las puertas de su residencia y muestra el ostentoso estilo de vida que tienen los futbolistas de la Liga MX

Así es el lujoso departamento
MÁS NOTICIAS

NARCO

De España al Reclusorio Sur:

De España al Reclusorio Sur: vinculan a proceso a Ricardo “R”, “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

ENTRETENIMIENTO

Sasha Sokol denuncia que Luis

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado la sentencia que debe acatar por daño moral

Sergio Mayer Mori revela que rechazó proyectos donde le pagaban el triple para ‘trabajar su humildad’ en La Granja VIP

Vive Latino 2026: Maldita Vecindad, Lenny Kravitz, Fobia y más en el cartel completo

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 13 de octubre

Briggitte Bozzo, amiga de años de Fede Dorcaz, llora el asesinato del modelo argentino: “Nos pueden arrebatar la vida”

DEPORTES

FMF defiende a Javier Aguirre

FMF defiende a Javier Aguirre para seguir al frente del Tri rumbo al Mundial 2026: este es el plan de preparación

Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre: CMB confirma su participación en torneo conmemorativo

Critican a Chaco Giménez por asegurar que confía en la Selección Mexicana por su hijo Santi: “No ha hecho nada ni en su club”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver el Clásico Joven del Apertura 2025

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México