Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Los jugadores mexicanos que residen en Europa cada semana están en constante competencia para ganarse su lugar en el cuadro titular de sus respectivos equipos. Su nivel mostrado en las últimas fechas, así como su desempeño en los minutos que les dan en cada encuentro son vitales para ellos.
Después del mercado de fichajes veraniego se sumaron dos nuevos integrantes al selecto grupo de connacionales que llegaron al viejo continente y su permanencia en sus clubes depende del nivel que demuestren en cada partido.
Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:
Los encuentros de esta semana
Orbelín Pineda
AEK Athene - PAOK Salonika
Super Liga de Grecia
19/10/2025
12:00:00 p.m.
Rodrigo Huescas
Silkeborg IF - FC Kopenhagen
Superliga de Dinamarca
17/10/2025
11:00:00 a.m.
Raúl Jiménez
Fulham - Arsenal
Premier League
18/10/2025
10:30:00 a.m.
Santiago Giménez
AC Milan - Fiorentina
Serie A
19/10/2025
12:45:00 p.m.
Johan Vázquez
FC Genoa - Parma
Serie A
19/10/2025
07:00:00 a.m.
Julián Araujo
Crystal Palace - AFC Bournemouth
Premier League
18/10/2025
08:00:00 a.m.
César Huerta
Sint Truiden VV - RSC Anderlecht
Belgian Pro League
19/10/2025
10:30:00 a.m.
Mateo Chávez
Ajax - AZ
Eredivisie
18/10/2025
01:00:00 p.m.
Mexicanos consolidados en Europa
En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.
El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.
Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.
El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.