Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

La Selección Mexicana tiene un duelo de preparación ante Colombia con vistas al Mundial del 2026. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

La derrota de la Selección Mexicana ante Colombia no afectó el ánimo de Santiago Giménez, quien, tras el partido, pidió dejar atrás el resultado y centrar la atención en el próximo compromiso rumbo al Mundial. En entrevista con los medios al término del México vs Colombia, el delantero subrayó la importancia de la autocrítica, pero insistió en que el equipo debe pasar la página con rapidez para enfocarse en el duelo ante Ecuador, otro rival de peso en la preparación mundialista.

Giménez, pieza clave en el ataque del conjunto nacional, reconoció que el encuentro ante los cafetaleros fue muy malo, pero enfatizó que tanto él como sus compañeros buscan aprender de los errores cometidos.

“Tratamos de olvidarnos del partido. Hay que ser autocríticos pero ya hay que cambiar la página porque tenemos otro rival mundialista enfrente y en pocos días. Hay que tratar de pasar la página rápido y tratar de mejorar lo que hicimos mal, primero individual y después lo colectivo”, expresó el delantero durante la entrevista con los medios.

La selección mexicana perdió 0 - 4 ante Colombia (X/ @miseleccionmxEN)

El próximo reto para la Selección Mexicana será Ecuador, en un partido programado en el Estadio Akron de Guadalajara. Santi Giménez recalcó que el grupo ya trabaja en corregir las fallas detectadas ante Colombia y que la mentalidad está puesta en aprovechar cada oportunidad de enfrentar a selecciones de alto nivel como parte de la preparación para el Mundial.

Insistió en que la autocrítica es fundamental, pero que el equipo no puede quedarse anclado en el resultado negativo, sino que debe mirar hacia adelante y fortalecer tanto el rendimiento individual como el colectivo.

Hinchas colombianos y mexicanos protagonizan enfrentamiento tras amistoso en Arlington. - crédito AFP

En cuanto al ambiente interno y la presión que puede generar una derrota de este calibre, el Bebote fue claro al afirmar que no siente peso extra sobre sus hombros. “Presión no existe, yo juego al futbol para disfrutar, para divertirme, trato de ser ese niño que juega sin presión y no existe dentro de la cancha la presión”, aseguró el delantero, restando importancia a las expectativas externas y enfocándose en el disfrute del juego.

Además, destacó la confianza que el plantel mantiene en el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y en el sistema de juego que han sostenido. “Estamos siempre teniendo el mismo sistema, las mismas ideas, creo que el Vasco nos ha dado una idea muy clara de cómo quiere jugar, nosotros entendemos también a los jugadores que tenemos a lado, el cuerpo técnico, entonces tratamos de hacernos fuertes”, explicó Giménez en la misma entrevista con los medios.