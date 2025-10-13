Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

El galo parece haber encontrado un buen lugar para estar con su familia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La llegada de Allan Saint-Maximin al Club América ha generado expectativas tanto en el ámbito deportivo como en su vida personal. A pocos meses de instalarse en la Ciudad de México, el futbolista francés permitió un vistazo a su entorno más íntimo al abrir las puertas de su residencia en una zona exclusiva de la capital, donde combina elegancia, tranquilidad y convivencia familiar en un espacio que refleja su personalidad y su adaptación a la vida mexicana.

La casa de Saint-Maximin destaca por su diseño moderno y su integración con la naturaleza. El recorrido por la propiedad, realizado junto al youtuber Vincent Queijo y difundido en un video viral, muestra un ambiente alejado del bullicio urbano, ideal para el descanso y la privacidad. Desde el exterior, la residencia se presenta rodeada de vegetación, lo que proporciona un entorno sereno y reservado, en sintonía con el estilo de vida que el jugador ha elegido para él y su familia.

En el interior, la vivienda revela detalles de lujo y comodidad. Las amplias recámaras, la cocina con acabados de alta gama y la sala decorada en tonos oscuros contrastan con un patio luminoso, amueblado en blanco, que invita a la relajación. Entre los espacios más personales, destaca un vestidor donde el delantero conserva las camisetas de los clubes europeos en los que ha jugado, como Newcastle United, Fenerbahçe, Saint-Étienne y Mónaco. Además, cuenta con una habitación destinada al descanso, equipada con una cama y un ventanal que ofrece vistas directas a la vegetación circundante, reforzando la sensación de retiro y contacto con la naturaleza.

Pese a que ha estado poco tiempo en México, se le puede ver contento con su residencia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Su familia está contenta en México

La vida cotidiana de Saint-Maximin en México se caracteriza por el equilibrio entre su faceta profesional y su rol como padre. Durante la grabación del video, el futbolista compartió momentos de convivencia con sus hijos, disfrutando de la tranquilidad del hogar antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Club América. Estas escenas reflejan una rutina en la que el jugador prioriza el bienestar familiar y la cercanía con sus seres queridos, lejos de la presión mediática y el ritmo acelerado de la Liga MX.

El próximo compromiso del club, un enfrentamiento ante Cruz Azul programado para el sábado 18 de octubre de 2025 a las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario, representa una nueva oportunidad para que el jugador consolide su presencia en la Liga MX y continúe cautivando a la afición.