México Deportes

Así es el lujoso departamento Allan Saint-Maximin, delantero del América en México

El futbolista francés abrió las puertas de su residencia y muestra el ostentoso estilo de vida que tienen los futbolistas de la Liga MX

Por Mariana Campos

Guardar
El galo parece haber encontrado
El galo parece haber encontrado un buen lugar para estar con su familia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La llegada de Allan Saint-Maximin al Club América ha generado expectativas tanto en el ámbito deportivo como en su vida personal. A pocos meses de instalarse en la Ciudad de México, el futbolista francés permitió un vistazo a su entorno más íntimo al abrir las puertas de su residencia en una zona exclusiva de la capital, donde combina elegancia, tranquilidad y convivencia familiar en un espacio que refleja su personalidad y su adaptación a la vida mexicana.

La casa de Saint-Maximin destaca por su diseño moderno y su integración con la naturaleza. El recorrido por la propiedad, realizado junto al youtuber Vincent Queijo y difundido en un video viral, muestra un ambiente alejado del bullicio urbano, ideal para el descanso y la privacidad. Desde el exterior, la residencia se presenta rodeada de vegetación, lo que proporciona un entorno sereno y reservado, en sintonía con el estilo de vida que el jugador ha elegido para él y su familia.

En el interior, la vivienda revela detalles de lujo y comodidad. Las amplias recámaras, la cocina con acabados de alta gama y la sala decorada en tonos oscuros contrastan con un patio luminoso, amueblado en blanco, que invita a la relajación. Entre los espacios más personales, destaca un vestidor donde el delantero conserva las camisetas de los clubes europeos en los que ha jugado, como Newcastle United, Fenerbahçe, Saint-Étienne y Mónaco. Además, cuenta con una habitación destinada al descanso, equipada con una cama y un ventanal que ofrece vistas directas a la vegetación circundante, reforzando la sensación de retiro y contacto con la naturaleza.

Pese a que ha estado
Pese a que ha estado poco tiempo en México, se le puede ver contento con su residencia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Su familia está contenta en México

La vida cotidiana de Saint-Maximin en México se caracteriza por el equilibrio entre su faceta profesional y su rol como padre. Durante la grabación del video, el futbolista compartió momentos de convivencia con sus hijos, disfrutando de la tranquilidad del hogar antes de reincorporarse a los entrenamientos con el Club América. Estas escenas reflejan una rutina en la que el jugador prioriza el bienestar familiar y la cercanía con sus seres queridos, lejos de la presión mediática y el ritmo acelerado de la Liga MX.

El próximo compromiso del club, un enfrentamiento ante Cruz Azul programado para el sábado 18 de octubre de 2025 a las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario, representa una nueva oportunidad para que el jugador consolide su presencia en la Liga MX y continúe cautivando a la afición.

Temas Relacionados

Allan Saint-MaximinClub AméricaCiudad de MéxicoLiga MXVincent Queijomexico-deportes

Más Noticias

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

la angustia familiar y la solidaridad de la comunidad local marcan días de incertidumbre lejos de los estadios

Aaron Ramsey pide ayuda en

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial

En ambos equipos hay representantes aztecas, pero solo uno podrá acceder a la oportunidad de

Marineros vs Azulejos: cuándo, a

Imanol Rodríguez, la nueva promesa mexicana que da el salto a la UFC

Tras su victoria en Dana White’s Contender Series, el ensenadense buscará debutar el 15 de noviembre en UFC 322, prometiendo revancha ante Joseph Morales

Imanol Rodríguez, la nueva promesa

Raúl Jiménez enfrentará al Arsenal y Mateo Chávez al Ajax: estos son los partidos de los mexicanos en Europa

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Raúl Jiménez enfrentará al Arsenal

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

El “Bebote” minimizó la derrota que tuvieron en su partido de preparación rumbo al Mundial 2026 y expresó su confianza en Javier Aguirre

Santiago Giménez pide olvidar la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae célula criminal en Edomex:

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

El nuevo rostro del crimen organizado en México: así cambiaron los códigos entre los “narcos de antes” y los “narcos de hoy”

Seis muertos tras enfrentamiento armado en la carretera Transpeninsular de Baja California

Detienen a cinco objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez en la sierra de Chihuahua

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Manola Díez y Carolina Ross tienen encontronazo en ‘La Granja VIP México’ y todo por una piña |Video

Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo”

Natalia Subtil se embarazó de Sergio Mayer Mori cuando ella tenía 28 años y él 17: la historia en La Granja VIP

Quién es Rayito, el novio de Lis Vega que es 10 años menor que ella y a quien le dejó todo por entrar a La Granja VIP

DEPORTES

Aaron Ramsey pide ayuda en

Aaron Ramsey pide ayuda en redes para encontrar a su mascota ‘Halo’ perdido en Guanajuato: “Se ofrece recompensa”

Marineros vs Azulejos: cuándo, a qué hora y dónde ver a los mexicanos que buscan su pase a la Serie Mundial

Imanol Rodríguez, la nueva promesa mexicana que da el salto a la UFC

Raúl Jiménez enfrentará al Arsenal y Mateo Chávez al Ajax: estos son los partidos de los mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México