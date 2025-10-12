Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

El narrador asegura que algunos directivos de la FMF tienen que irse sí o sí. (Especial)

Pese a que en la más reciente era de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana le ha traído el campeonato de la Nations League (que solo había sido conquistado por EUA) y la más reciente edición de la Copa Oro, para aficionados y expertos no hay un equipo que realmente convenza. Así lo dejó en claro Christian Martinoli quien, fiel a su estilo, envió un no muy amistoso saludo a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por la vergonzosa actuación del Tri frente a Colombia.

En un partido que parecía ser amistoso, los cafetaleros salieron con una de sus mejores selecciones en los últimos años. Liderados por James Rodríguez, David Ospina, Luis Suárez y una camada de futbolistas de élite, los sudamericanos pasaron por encima del cuadro azteca que no mostró armas ni a la ofensiva y, mucho menos, a la defensiva.

Con goles de Jhon Lucumi, Luis Femando Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, el equipo nacional mostró gran vulnerabilidad ante la garra de los jugadores del hemisferio sur. Se vio a un tricolor sin idea, repitiendo fallas defensivas y todo esto a menos de un año de albergar el Mundial 2026.

Luis Díaz marcó el 2-0 parcial ante México en el partido amistoso de la fecha FIFA de octubre - crédito FCF

Martinoli tunde al Tri

Sin la preparación de un hexagonal final y la competencia que éste le genera a la Selección Mexicana, desde que se anunció que sería parte de la organización de la Copa del Mundo se dudó acerca de cuán preparado podía estar el equipo local para enfrentar la justa sin los partidos que tendrán otros conjuntos o si esto podría marcar una desventaja.

Uno de los críticos más constantes y puntuales de la televisión mexicana, Christian Martinoli, no solo puntualizó el mal momento por el que atraviesa México desde hace años, también criticó la forma en la que se autopercibe el equipo y cuál sería una posible ‘solución’ a la falta de jugadores que realmente sean material de exportación y que no terminen regresando a los todopoderosos del fútbol mexicano:

“La liga mexicana en lugar de estar pensando en lo que hacen en Francia o España, debería estar pensando en lo que hacen en la liga colombiana para estar exportando este tipo de futbolistas. Es ahí donde se tiene que poner la mirada, no es en Alemania o en Inglaterra porque esas son las potencias, hay que ver qué hacen selecciones como Colombia o Ecuador para poner futbolistas en Europa, no entrar en discusiones tontas de tratar de ser potencia cuando no puedes pasar al quinto partido. Vean a Colombia, ya nos superó por mucho, la Sub-20 está en semifinales, nosotros quedamos eliminados y encima hoy la mayor nos aplastó“, indicó durante la transmisión de Azteca Deportes.

Cristian Martinoli de nueva cuenta lanza comentarios fuertes para la federación azteca. (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Andrés Vaca se lanza sobre Aguirre

Con un Tri desdibujado, sin ideas ofensivas y una defensa poco efectiva, el narrador de TUDN, Andrés Vaca, no dudó en ser uno más de los periodistas críticos luego del resultado final en Texas este sábado.

Desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, el comentarista despotricó contra el parado táctico que Javier Aguirre propuso y la falta de variantes en el estilo de juego del Vasco: “Lo peor de toda esta selección es que no hay técnico. Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición. Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima”.

Para el periodista, el cuerpo técnico es uno de los más grandes problemas de esta selección. (TW Andrés Vaca)

Ante el resultado, el técnico nacional afirmó que si bien él rescata un par de cosas de sus seleccionados, el resultado de 4-0 hace que todo parezca una excusa: “Podemos rescatar cosas de funcionamiento con la pelota, pero insisto: todo lo que yo comente después de un 4-0 puede sonar a cualquier cosa y asumo mi responsabilidad. Los cuatro goles, por la forma en que los tomamos, son evitables. Nos falta saber competir mejor”.