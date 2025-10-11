Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 enfrenta a Argentina en Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025 DEPORTES RFEF

La Selección Mexicana Sub-20 se encuentra ante una oportunidad histórica en el Mundial de Chile 2025, pero antes de pensar en una posible Semifinal, deberá superar un reto mayúsculo: vencer a Argentina en los Cuartos de Final.

El duelo, programado para este sábado 11 de octubre, representa uno de los enfrentamientos más exigentes para el conjunto dirigido por Adrián Sánchez, que ha mostrado solidez táctica y carácter competitivo a lo largo del torneo.

México llega a esta instancia tras una fase de grupos convincente y una victoria ajustada en Octavos, pero ahora enfrenta a una potencia sudamericana que también ha demostrado contundencia en sus partidos previos.

El historial entre ambas selecciones en categorías menores es parejo, aunque Argentina parte como favorita por su tradición y profundidad de plantilla.

Para avanzar, el Tri deberá mantener la intensidad defensiva, aprovechar las transiciones rápidas y confiar en el talento de sus extremos, que han sido clave en los momentos decisivos.

Colombia elimina a España y espera al ganador entre México y Argentina en Semifinales.- crédito @fifaworldcup_es/X

Mientras tanto, el otro cruce de Cuartos de Final en esta parte del cuadro ya se resolvió con una sorpresa que sacudió el torneo: Colombia eliminó a España con un marcador de 2-1, en un partido donde los sudamericanos mostraron orden, contundencia y una notable capacidad de adaptación táctica.

El resultado no solo dejó fuera a uno de los favoritos al título, sino que posicionó a Colombia como un rival de cuidado en la antesala de la final.

Con este resultado, el ganador entre México y Argentina enfrentará a Colombia en Semifinales. Aunque el foco debe mantenerse en el partido inmediato, el cuerpo técnico mexicano ya analiza posibles escenarios y fortalezas del conjunto colombiano, que ha evolucionado notablemente desde su debut en el torneo.

El Mundial Sub-20 entra en su fase decisiva con duelos de alto nivel competitivo (AP Foto/Andre Penner)

La capacidad de Colombia para neutralizar a España y generar peligro en momentos clave es una advertencia para cualquier equipo que aspire al título.

La expectativa en torno al Tri Sub-20 es alta, tanto por el nivel mostrado como por el potencial de alcanzar una final inédita. Sin embargo, el mensaje desde el campamento mexicano es claro: paso a paso.

Argentina representa un obstáculo complejo que exige concentración total, y cualquier distracción podría costar caro. La afición mexicana, que ha acompañado con entusiasmo cada fase del torneo, espera una actuación memorable que consolide el proyecto juvenil y abra la puerta a una generación prometedora.

El Mundial Sub-20 entra en su fase decisiva, y México está a un partido de enfrentar a Colombia en Semifinales. Pero antes, deberá superar a Argentina en un duelo que promete emociones, tensión y un alto nivel competitivo.