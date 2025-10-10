México Deportes

Guía deportiva 10 al 13 de octubre: México vs Argentina U20, NFL, Liga MX Femenil y más

Estos son los eventos deportivos más importantes que están programados para los próximos días

Por Armando Montes

Gilbert Mora controlando el balón
Gilbert Mora controlando el balón en el partido contra Chile en el Mundial Sub 20 (REUTERS/Rodrigo Garrido)

La actividad del fin de semana en el mundo deportivo concentra la atención en juegos clave de fútbol de selecciones, el Mundial Sub 20 de Chile, la Liga MX Femenil y la semana 6 de la NFL.

Los encuentros, agrupados por liga y disciplina, ofrecen a los aficionados una agenda diversa en escenarios de Europa y América.

A continuación te compartimos todos los eventos que más destacan para los siguientes días.

Partidos de selecciones nacionales de Europa

Este viernes inició una nueva
Este viernes inició una nueva fecha de eliminatorias mundialistas en Europa (REUTERS/Benoit Tessier)

El viernes 10 de octubre y durante el fin de semana, las eliminatorias y los amistosos entre países europeos protagonizan el calendario internacional. En la lista de partidos figuran:

  • Bulgaria vs Turquía | 11 de octubre | 12:45 horas
  • Portugal vs Irlanda | 11 de octubre | 12:45 horas
  • Estonia vs Italia | 11 de octubre | 12:45 horas
  • España vs Georgia | 11 de octubre | 12:45 horas
  • Dinamarca vs Grecia | 12 de octubre | 12:45 horas
  • Países Bajos vs Finlandia | 12 de octubre | 10:00 horas
  • Escocia vs Bielorrusia | 12 de octubre | 10:00 horas

Partidos de selecciones nacionales de América

México se medirá a Colombia
México se medirá a Colombia este sábado en un partido amistoso (AFP)

El viernes 10 y sábado 11 de octubre, las selecciones del continente americano participan en cotejos internacionales:

  • Argentina vs Venezuela | 10 de octubre | 18:00 horas
  • EE.UU. vs Ecuador | 10 de octubre | 18:30 horas
  • Surinam vs Guatemala | 10 de octubre | 15:00 horas
  • Bermuda vs Trinidad | 10 de octubre | 16:00 horas
  • Chile vs Perú | 10 de octubre | 17:00 horas
  • Curazao vs Jamaica | 10 de octubre | 17:00 horas
  • El Salvador vs Panamá | 10 de octubre | 19:00 horas

La edición sabatina suma el enfrentamiento de México ante Colombia, agendado para las 19:00 y transmitido por TUDN y TV Azteca 7.

Mundial sub 20 Chile 2025

La selección mexicana Sub-20 buscará
La selección mexicana Sub-20 buscará su pase a los semifinales ante Argentina. (X @miseleccionsubs)

En la Jornada del Mundial Sub 20, la selección de México jugará las semifinales ante Argentina el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El resto de partidos de Cuartos de Final del Mundial Sub 20 son los siguientes:

  • España vs Colombia | 11 de octubre | 14:00 horas
  • Estados Unidos vs Marruecos | 12 de octubre | 14:00 horas
  • Noruega vs Francia | 12 de octubre | 17:00 horas

Liga MX Femenil

La Jornada 15 del balompié femenil nacional inicia este viernes y el aficionado podrá disfrutar de diferentes partidos de alta intensidad, a continuación te compartimos cuáles son todos los partidos que se van a disputar este fin de semana.

  • León vs Pachuca | 10 de octubre | 17:00 horas
  • América vs Tigres | 10 de octubre | 19:00 horas
  • Tijuana vs Rayadas | 10 de octubre | 21:00 horas
  • Pumas vs Atlas | 11 de octubre | 12:00 horas
  • Cruz Azul vs Santos | 11 de octubre | 15:45 horas
  • Juárez vs Necaxa | 11 de octubre | 15:45 horas
  • Mazatlán vs Querétaro | 11 de octubre | 21:00 horas
  • Chivas vs Puebla | 12 de octubre | 11:00 horas
  • Atlético de San Luis vs Toluca | 12 de octubre | 17:00 horas

Semana 6 de la NFL

Los Giants vencieron de manera
Los Giants vencieron de manera sorpresiva a Philadelphia en el partido de Thursday Night Football (Brad Penner-Imagn Images)

New York Giants sorprendió a Philadelphia Eagles en el juego de anoche y después de un gran partido se espera que las emociones continúen este fin de semana con la fecha 6 del calendario del futbol americano. Estos son todos los partidos programados para el próximo domingo y lunes.

  • Denver Broncos vs New York Jets | 12 de octubre | 7:30 horas
  • Los Ángeles Rams vs Baltimore Ravens | 12 de octubre | 11:00 horas
  • Dallas Cowboys vs Carolina Panthers | 12 de octubre | 11:00 horas
  • Arizona Cardinals vs Indianapolis Colts | 12 de octubre | 11:00 horas
  • Seattle Seahawks vs Jacksonville Jaguars | 12 de octubre | 11:00 horas
  • Los Ángeles Chargers vs Miami Dolphins | 12 de octubre | 11:00 horas
  • Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers | 12 de octubre | 11:00 horas
  • New England Patriots vs New Orleans Saints | 12 de octubre | 11:00 horas
  • Tennessee Titans vs Las Vegas Raiders | 12 de octubre | 14:05 horas
  • San Francisco 49ers vs Tampa Bay Buccaneers | 12 de octubre | 14:25 horas
  • Cincinnati Bengals vs Green Bay Packers | 12 de octubre | 14:25 horas
  • Detroit Lions vs Kansas City Chiefs | 12 de octubre | 18:20 horas
  • Buffalo Bills vs Atlanta Falcons | 13 de octubre | 17:15 horas
  • Chicago Bears vs Washington Commanders | 13 de octubre | 18:15 horas

