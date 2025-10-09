Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri (Twitter/ @miseleccionmxEN)

La selección mexicana de Javier Aguirre sigue buscando a su tercer portero para la Copa Mundial 2026, en menos de nueve meses el Tri estará protagonizando el partido inaugural en la cancha del Estadio Azteca. Con la proximidad de la fecha, empezó a cuestionarse la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea ese tercer portero y pueda tener el récord de seis Copas Mundiales con su selección.

Memo Ochoa no ha sido convocado con el Tri desde la Copa Oro, por lo que dejó de ser considerado por el propio Vasco Aguirre. Pero ante la posibilidad de que recurran a él como tercer portero, el técnico del combinado nacional aclaró qué es lo que piensa del arquero veterano y aseguró que “no le regalará” ese sexto mundial.

Recientemente, Javier Aguirre compartió su opinión sobre Ochoa y lo que necesitaría para regresar a la selección mexicana, en especial para ganarse un lugar para el Mundial 2026.

Javier Aguirre no le regalará el sexto mundial a Ochoa por esta razón

Javier Aguirre no le regalará el sexto mundial a Ochoa por esta razón (Jerome Miron-Imagn Images via REUTERS)

En una reciente entrevista con TUDN, el Vasco Aguirre explicó que no ha tenido la oportunidad de hablar con Memo Ochoa sobre el récord del sexto mundial, pero sí dejó en claro que no le regalará esa cifra que lo colocaría como el único futbolista mexicano con seis mundiales en su carrera.

Precisó que su regreso al tricolor dependerá del nivel deportivo que tenga, cabe recordar que actualmente Ochoa juega en el AEL Limassol FC. El director técnico de la selección mexicana fue claro en asegurara que no le va a regalar nada a Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026.

“Memo ahora está bien... ni Memo ni yo hemos hablado (del sexto mundial) en lo absoluto. Hemos hablado de que, si él está jugando y está en buen nivel competirá, yo no regalo nada y Memo lo sabe y lo prefiere”, precisó.

Memo Ochoa cumplió 40 años (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

En cuanto al presente que está viviendo el arquero de 40 años, aceptó que se encuentra bien. Analizó que, si llega a convocar a Ochoa con el Tri será por su experiencia que tiene con la selección mexicana. Enalteció otras habilidades extra cancha que tiene el jugador, así que enalteció esas cualidades que actualmente carecen los porteros que han defendido el arco mexicano.

“Él, si está bien, es verdad que la experiencia que tiene Memo no la tiene nadie; el aplomo, la serenidad que transmite, el manejo de vestuario no lo tiene nadie. Memo es capaz”, precisó.