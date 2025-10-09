México Deportes

Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri

El “Vasco” Aguirre compartió su opinión de la actualidad que enfrenta el arquero del AEL Limassol FC

Por Luz Coello

Guardar
Javier Aguirre asegura que “no
Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri (Twitter/ @miseleccionmxEN)

La selección mexicana de Javier Aguirre sigue buscando a su tercer portero para la Copa Mundial 2026, en menos de nueve meses el Tri estará protagonizando el partido inaugural en la cancha del Estadio Azteca. Con la proximidad de la fecha, empezó a cuestionarse la posibilidad de que Guillermo Ochoa sea ese tercer portero y pueda tener el récord de seis Copas Mundiales con su selección.

Memo Ochoa no ha sido convocado con el Tri desde la Copa Oro, por lo que dejó de ser considerado por el propio Vasco Aguirre. Pero ante la posibilidad de que recurran a él como tercer portero, el técnico del combinado nacional aclaró qué es lo que piensa del arquero veterano y aseguró que “no le regalará” ese sexto mundial.

Recientemente, Javier Aguirre compartió su opinión sobre Ochoa y lo que necesitaría para regresar a la selección mexicana, en especial para ganarse un lugar para el Mundial 2026.

Javier Aguirre no le regalará el sexto mundial a Ochoa por esta razón

Javier Aguirre no le regalará
Javier Aguirre no le regalará el sexto mundial a Ochoa por esta razón (Jerome Miron-Imagn Images via REUTERS)

En una reciente entrevista con TUDN, el Vasco Aguirre explicó que no ha tenido la oportunidad de hablar con Memo Ochoa sobre el récord del sexto mundial, pero sí dejó en claro que no le regalará esa cifra que lo colocaría como el único futbolista mexicano con seis mundiales en su carrera.

Precisó que su regreso al tricolor dependerá del nivel deportivo que tenga, cabe recordar que actualmente Ochoa juega en el AEL Limassol FC. El director técnico de la selección mexicana fue claro en asegurara que no le va a regalar nada a Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026.

“Memo ahora está bien... ni Memo ni yo hemos hablado (del sexto mundial) en lo absoluto. Hemos hablado de que, si él está jugando y está en buen nivel competirá, yo no regalo nada y Memo lo sabe y lo prefiere”, precisó.

Memo Ochoa cumplió 40 años
Memo Ochoa cumplió 40 años (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

En cuanto al presente que está viviendo el arquero de 40 años, aceptó que se encuentra bien. Analizó que, si llega a convocar a Ochoa con el Tri será por su experiencia que tiene con la selección mexicana. Enalteció otras habilidades extra cancha que tiene el jugador, así que enalteció esas cualidades que actualmente carecen los porteros que han defendido el arco mexicano.

“Él, si está bien, es verdad que la experiencia que tiene Memo no la tiene nadie; el aplomo, la serenidad que transmite, el manejo de vestuario no lo tiene nadie. Memo es capaz”, precisó.

Temas Relacionados

Javier AguirreMemo Ochoaselección mexicanaGuillermo Ochoamexico-deportes

Más Noticias

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia

Sin Edson Álvarez ni Raúl Jiménez, el equipo nacional encara a Colombia con caras nuevas y ajustes clave rumbo al Mundial 2026

IA revela la posible alineación

Mariana “La Barby” Juárez vuelve al ring en Naucalpan para su penúltima pelea

La excampeona mexicana inicia su despedida enfrentando a Tomomi Takano por el cetro Plata supergallo del CMB

Mariana “La Barby” Juárez vuelve

México vs Argentina, IA revela el marcador de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Una simulación con inteligencia artificial anticipa quién avanza en el duelo juvenil más esperado del torneo internacional

México vs Argentina, IA revela

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

El análisis de expedientes previos podría marcar un precedente en la valoración de acusaciones similares y en la protección de víctimas actuales y pasadas

Fiscalía de Jalisco revela que

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte

El exjugador narra episodios decisivos de su vida profesional y familiar, destacando el impacto del futbol en su desarrollo personal

Un gol en el Mundial,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sonora descartan que

Fiscalía de Sonora descartan que restos encontrados pertenezcan a periodista desaparecido por investigar sobre narcotráfico

Caen 9 presuntos integrantes de La Línea por agresión a policías estatales que dejó 3 muertos en Chihuahua

Van tres migrantes muertos en el Río Bravo en 2025, la cifra más baja en cinco años

Fiscalía de CDMX reserva información sobre explosión de pipa de gas en Iztapalapa: estas son las razones

Elementos de la Marina detienen en Edomex al “Gordo Adolfo”, objetivo prioritario de Perú

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el mejor boleto

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

JNS y Bobo Producciones se deslindan del regreso de Jeans, recién anunciado por Paty Sirvent: “Es marca registrada”

Aseguran que Ángela Aguilar dará una entrevista a Marco Antonio Regil donde hablará de su relación con Cazzu, ex de Nodal

Amandititita presentará en la Feria del libro del Zócalo su biografía, donde narra la muerte de su papá Rockdrigo González

Aldo de Nigris se reencuentra con Aarón Mercury tras ganar La Casa de los Famosos y siguen el shippeo

DEPORTES

IA revela la posible alineación

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia

Mariana “La Barby” Juárez vuelve al ring en Naucalpan para su penúltima pelea

México vs Argentina, IA revela el marcador de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte