Isaac del Toro alcanza su victoria 15 en el año al conquistar el Gran Piemonte

El bajacaliforniano sigue cautivando a los amantes del ciclismo con sus impresionantes splits.

Isaac del Toro continúa haciendo historia en el ciclismo mexicano luego de que este jueves, 9 de octubre, conquistara el Gran Piemonte, convirtiéndose en el primer atleta azteca en conseguir la victoria en este circuito.

El ciclista sumó su trofeo número quince en la temporada y se posicionó como una de las figuras más destacadas del pelotón internacional, justo antes de afrontar el reto de Il Lombardia, la última gran cita del calendario europeo.

Tras recorrer 179 kilómetros en el Gran Piemonte, el joven corredor se convirtió en el primer mexicano en alzar los brazos en esta prestigiosa competencia, consolidando una campaña 2025 que ya lo tenía como protagonista en múltiples escenarios.

El nombre de Isaac del Toro se ha convertido en sinónimo de perseverancia y peligro para los demás competidores. (REUTERS/Jean Bizimana)

Ubicado entre los mejores del mundo

A lo largo de la temporada, Del Toro ha mantenido un rendimiento sobresaliente. Sus quince victorias lo han colocado en la élite del ciclismo mundial y han fortalecido su posición dentro del UAE Team Emirates, escuadra con la que ha compartido filas junto a figuras como Tadej Pogacar y Juan Ayuso. El mexicano ha demostrado capacidad para competir al máximo nivel, como lo evidenció su reciente top diez en el Mundial de Ruta, donde se midió de igual a igual con los mejores del mundo.

En el plano competitivo, Del Toro ha compartido protagonismo con compañeros de renombre. Tadej Pogacar, uno de los líderes del UAE Team Emirates, expresó su deseo de haber compartido el cierre de carrera junto a Del Toro y Juan Ayuso, reconociendo el nivel mostrado por ambos. Estas palabras reflejan el respeto y la admiración que el mexicano ha generado entre los referentes del ciclismo internacional.

En este 2025 se convirtió en referente del ciclismo internacional. (Imagen cuenta de X @paugr)

¿Qué sigue para el ciclista?

La mirada de Del Toro ya apunta hacia Il Lombardia, la última gran prueba europea del año. Su preparación para esta competencia genera expectativas tanto en su equipo como entre los aficionados, quienes ven en el mexicano a un candidato serio para pelear por los puestos de honor. La temporada 2025 ha sido testigo de su crecimiento y regularidad, factores que lo convierten en una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates para cerrar el año.

El impacto de sus actuaciones no ha pasado desapercibido dentro de su equipo. Tras su desempeño en la Coppa de Agostoni, la directiva del UAE Team Emirates ha manifestado su intención de renovar el contrato de Del Toro y convertirlo en una de sus principales estrellas. El entorno del equipo ha dejado claro que el mexicano ha superado las expectativas y que su futuro dentro de la escuadra está asegurado a largo plazo.

El ascenso de Del Toro coincide con un momento de fortalecimiento institucional para el ciclismo mexicano. La Unión Ciclista de México recibió recientemente el reconocimiento oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), un paso clave para el desarrollo y la proyección de los talentos nacionales en el ámbito global. Este respaldo institucional abre nuevas oportunidades para que más ciclistas mexicanos sigan el camino trazado por Del Toro.