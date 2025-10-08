La petición sobre Gilberto Mora que Javier Aguirre recibió de la afición para cuidarlo en selección mexicana

Afición le pidió a Javier Aguirre que Gilberto Mora no pruebe el alcohol (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El presente que está viviendo Gilberto Mora con la selección mexicana en la Copa Mundial Sub-20 ha generado una serie de reacciones entre periodistas y aficionados, algunos empezaron a enaltecer las habilidades que posee el jugador de Xolos de Tijuana, y es que a sus 16 años se ha convertido en una de las nuevas promesas del futbol mexicano.

Por ello, algunos aficionados han empezado a viralizar una serie de peticiones a los jugadores del Tri para cuidar del joven centrocampista, quien ya ha tenido actividad con la selección mayor de Javier Aguirre. En esta fecha FIFA —donde el Tricolor se enfrentará a Colombia y Ecuador— un aficionado le lanzó una súplica que generó risas.

Este martes 7 de octubre, la selección mexicana tuvo una convivencia con aficionados, por lo que estuvieron regalando autógrafos. Fue ahí donde un fanático tuvo el ingenio de pedirle al Vasco que cuiden a Mora de algunos vicios que podrían perjudicar la carrera del juvenil.

Aficionado le pide a Javier Aguirre que Gilberto Mora “no pruebe el Bacardí”

Un aficionado de la selección mexicana le pidió al Vasco Aguirre que Mora no pruebe el bacardí. (Crédito:IG/ @soyjesuselizondo)

Durante el entrenamiento abierto de la selección mexicana, Javier Aguirre tomó el micrófono para agradecer la presencia de la afición y les pidió su apoyo para los partidos amistosos que protagonizarán en esta fecha FIFA. Durante su discurso fue interrumpido por una persona que le pidió que protejan a Gil Mora de las bebidas alcohólicas.

Un fanático empezó a gritarle al Vasco y hasta que tuvo su atención, expresó la petición que tiene en beneficio de la carrera del delantero de 16 años, esto fue lo que dijo:

“¡Javier, Javier! No dejen, no dejen que Gilberto Mora pruebe el bacardí“.

El comentario desató una serie de risas entre los asistentes, incluso el director técnico de la selección mexicana soltó la carcajada ante la petición. Pero posteriormente respondió con un tono de burla “Es buenísimo el bacardí, ¡¿cómo?!…“, finalmente agradeció el apoyo del público. ”De verdad, muchas gracias por su presencia y los queremos a lo largo de la gira Gracias, de verdad".

El juvenil del Club Tijuana irrumpió en la élite del futbol internacional con una actuación destacada en la Copa Oro 2025. (X/@GoldCup)

La decisión de excluir a Gilberto Mora de la convocatoria de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA de octubre de 2025 se debió a apuesta estratégica por parte de Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quienes priorizaron el desarrollo del joven futbolista en el contexto del Mundial Sub-20 de Chile.

El propio Aguirre explicó a TUDN que la ausencia de Mora en la lista de convocados para los amistosos de la selección absoluta fue el resultado de un consenso entre él y los directivos Duilio Davino y Andrés Lillini.

“Lo decidimos entre Andrés, Duilio y yo, creemos, pensamos que en su día era el siguiente escalón deportivo para él […] Ese Mundial con chavos de su edad, con un ambiente distinto, le va a venir bien para entenderse con los chavos”, afirmó el técnico en entrevista con TUDN.