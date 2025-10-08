Este será el rival de México para los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025. (X/ @miseleccionsubs)

La Selección Mexicana Sub-20 ya conoce a su próximo rival en el Mundial de Chile 2025. Tras una fase de grupos impecable y una goleada contundente en Octavos de Final, el equipo dirigido por Eduardo Arce enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final, en un duelo que promete ser uno de los más intensos y exigentes del torneo.

El partido se disputará el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

Ambas selecciones llegan invictas, con planteles sólidos y estilos contrastantes: mientras México ha destacado por su equilibrio táctico y capacidad de adaptación, Argentina ha impuesto condiciones con posesión dominante y contundencia ofensiva.

Argentina, favorita al título, será el próximo rival de México tras una contundente victoria sobre Nigeria. (AP Foto/Matias Delacroix)

México llega invicto y con autoridad

La Selección Mexicana Sub-20 selló su pase a los Cuartos de Final tras golear 4-1 al anfitrión Chile, en una actuación que combinó contundencia ofensiva y solidez táctica.

Los goles fueron obra de Hugo Camberos (doblete), Iker Fimbres y Tahiel Jiménez, quienes aprovecharon las debilidades defensivas del local y confirmaron el buen momento del equipo tricolor.

Previo a esta fase, México superó el llamado “grupo de la muerte”, empatando ante España y Brasil, y venciendo a Marruecos. Con dos empates y dos triunfos, el equipo se mantiene invicto y con argumentos sólidos para enfrentar a cualquier rival.

México llega invicto tras golear a Chile y superar el 'grupo de la muerte' en el Mundial Sub-20. (AP Foto/Andre Penner)

Figuras como Gilberto Mora y Amaury Morales han sido clave en la generación de juego, mientras que la defensa ha respondido con firmeza ante rivales de alto calibre.

La propuesta de Arce ha destacado por su flexibilidad táctica, con transiciones rápidas y presión ordenada, además de una banca que ha respondido con goles y variantes en momentos clave.

Argentina, potencia ofensiva y rival a vencer

El conjunto albiceleste, dirigido por Diego Placente, clasificó tras una goleada de 4-0 sobre Nigeria en los Octavos de Final.

En ese duelo destacaron Alejo Sarco, Maher Carrizo (doblete) y Mateo Silvetti, quienes sellaron el pase argentino con autoridad.

Argentina llega como líder invicto del Grupo D, donde venció a Cuba, Australia e Italia. Ha anotado 12 goles en cuatro partidos y solo ha recibido dos, lo que la posiciona como una de las favoritas al título.

Argentina llega invicta, con 12 goles a favor y solo dos en contra en el Mundial Sub-20. (@Argentina)

Su mediocampo ha sido clave en la generación de juego, y su defensa ha neutralizado ataques de equipos físicamente potentes.

México buscará avanzar a semifinales por tercera vez en su historia, tras lograrlo en 1977 y 2011. Para ello, deberá superar a una Argentina que llega en su mejor momento.

El duelo promete intensidad, talento y emoción, con dos selecciones que representan lo mejor del fútbol juvenil en América.