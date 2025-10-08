¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Toluca asume el liderato del Torneo Apertura 2025 tras vencer a León y desplazar a América. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

La jornada 12 del Torneo Apertura 2025 reconfiguró la parte alta de la tabla con Toluca como nuevo líder, tras vencer 4-2 a León en el Nou Camp y llegar a 28 puntos, superando por uno a América, que goleó 3-0 a Santos Laguna en el Estadio Azteca pero no logró recuperar la cima.

Monterrey empató 2-2 ante Tijuana en el Estadio Caliente, mientras que Cruz Azul rescató un empate agónico 1-1 frente a Tigres en el Volcán.

En Ciudad Universitaria, Chivas sorprendió a Pumas con un triunfo 2-1, consolidando su tercera victoria consecutiva. En otros resultados, Atlas se impuso 3-1 a FC Juárez en el Jalisco, Mazatlán venció 2-1 a Atlético San Luis en El Encanto, Querétaro derrotó 3-1 a Puebla en La Corregidora y Pachuca ganó 1-0 a Necaxa en Aguascalientes.

La pelea por la clasificación directa y el repechaje sigue cerrada a cinco jornadas del final. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

La fecha dejó movimientos clave en la parte alta y baja de la tabla, donde cada punto empieza a definir el destino de los clubes rumbo a la fase final. Con cinco jornadas por disputar, la pelea por los puestos de clasificación directa y repechaje se mantiene cerrada.

Paulinho lidera la tabla de goleo con 9 tantos

Paulinho lidera la tabla de goleo con 9 tantos y mantiene a Toluca en la cima del torneo. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

El brasileño Paulinho, delantero de Toluca, se mantiene como el máximo anotador del torneo con 9 goles, consolidando su impacto ofensivo en el esquema escarlata. Le siguen João Pedro y Germán Berterame con 8 tantos cada uno, mientras que Ángel Sepúlveda y Óscar Estupiñán suman 6 goles y se mantienen en la pelea.

Paulinho (Toluca) – 9 goles

João Pedro – 8 goles

Germán Berterame (Monterrey) – 8 goles

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) – 6 goles

Óscar Estupiñán (Juárez) – 6 goles

La competencia por el título de goleo se mantiene cerrada, con varios delanteros en ritmo ascendente y partidos clave por disputar en las próximas fechas.

El rendimiento individual comienza a pesar en la definición de cada encuentro, mientras los equipos ajustan sus estrategias rumbo al cierre del torneo.

Toluca, Tigres y Cruz Azul, entre los rezagados en minutos juveniles

La Regla de Menores pone en riesgo a Toluca, Tigres y Cruz Azul por falta de minutos juveniles. Imagen cuenta de X @LigaBBVAMX

La Regla de Menores exige que cada club acumule 1,170 minutos con jugadores nacidos en 2003 o posteriores durante la fase regular. Hasta la jornada 12, Guadalajara, León, Puebla, San Luis, Atlas, Tijuana, Juárez y Pachuca ya cumplieron con el requisito. Sin embargo, varios equipos aún están lejos de alcanzar el mínimo.

Toluca, líder del torneo, apenas suma 627 minutos, seguido por Tigres con 660 y Cruz Azul con 774, lo que los coloca en zona de riesgo. El reglamento contempla sanciones como la pérdida de tres puntos y multas económicas si no se cumple la cuota antes de la jornada 17.

Otros clubes como Mazatlán, Querétaro, Pumas, Monterrey, América, Necaxa y Santos también están por debajo del umbral, aunque con distancias menores que podrían solventarse en las próximas fechas.

La presión por integrar juveniles sin comprometer el rendimiento competitivo será clave en el cierre del torneo. Algunos equipos, como Toluca y Cruz Azul, podrían beneficiarse de los minutos acumulados por sus jugadores en el Mundial Sub-20, lo que les permitiría cumplir la norma sin alterar sus alineaciones titulares.