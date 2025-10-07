Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026 (Crédito: REUTERS)

Gilberto Zurdo Ramírez ya está planeando su regreso al boxeo, tras defender sus títulos del peso crucero de la AMB y OMB ante Yuniel Dorticos en junio, ya tendría un nuevo rival. Se trataría de David Benavidez, boxeador que actualmente compite en los supermedianos.

Luego de que Saúl Canelo Álvarez ha rechazado la pelea contra Benavidez, el mazatleco le daría la posibilidad de retarlo pero en el peso crucero, lo que representaría un reto para el Bandera roja, quien ha mostrado interés en subir de división al no concretar la pelea contra Saúl cuando tenía el campeonato unificado de las 168 libras.

Recientemente, el Zurdo reveló detalles de la posible pelea ante David Benavidez en 2026, ya que confirmó que hay un diálogo entre ambas esquinas, por lo que sería un gran combate que ambos están dispuestos a protagonizar.

Zurdo Ramírez pelearía contra David Benavidez en 2026

En distintas ocasiones David Benavidez ha mostrado su deseo de enfrentar al Zurdo Ramírez (AP)

Durante una entrevista para ESPN KnockOut, el campeón de 34 años explicó que mantiene pláticas con Benavidez para protagonizar un enfrentamiento en 2026, el mexico-americano estaría dispuesto a subir de división, por lo que el combate podría ser en el mes de mayo de 2026.

“Me gustaría también enfrentarme a Benavidez, ya que él también quiere subir de, de división. Estamos en pláticas también, si podemos hacer esa pelea en mayo”, precisó.

Y es que, desde la perspectiva del peleador de Mazatlán, un enfrentamiento contra el Monstruo mexicano sería un gran enfrentamiento para el boxeo mundial. También resaltó la buena relación que tiene con el pugilista. “Yo creo que, pues sería una pelea muy interesante. La gente quiere ver ese tipo de peleas … De hecho, lo conozco muy bien, hemos entrenado bastante tiempo, somos amigos, pero, pues arriba del ring hay que dar todo, hay amistad", agregó.

Zurdo Ramírez defendió sus campeonatos en junio (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

A falta de que se confirme el enfrentamiento, Gilberto Ramírez, aseguró que el enfrentamiento es muy viable, por lo que se realizaría en mayo. De no concretarse en esa fecha, se aplazaría para septiembre.

“Creo que es muy viable. Yo creo que se puede hacer en mayo, en septiembre, en las fechas mexicanas. Y, pues yo encantado de tener esa contienda y darle el buen espectáculo a la gente”, compartió.

David Benavidez elogia la hazaña histórica de Terence Crawford ante Canelo

El desenlace del combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas —donde el estadounidense se impuso de manera clara— generó una serie de reacciones en el mundo del boxeo. Entre las voces más destacadas, sobresalió la de David Benavidez, quien ofreció su perspectiva sobre la derrota del mexicano y el histórico triunfo de Crawford.

David Benavidez vuelve a criticar a Canelo Álvarez por no pelear con él (X@Benavidez300)

En una entrevista concedida a DAZN Boxing, Benavidez elogió al nuevo monarca. El boxeador, subrayó la magnitud de la hazaña de Crawford y lo ubicó entre los grandes de la historia.

“Quiero darle a Terence Crawford una gran felicitación, ha alcanzado en la historia del deporte lo que muy pocos logran. Es uno de los más grandes de todos los tiempos, no solo subió tres categorías de peso, sino que venció a uno de los mejores peleadores de su generación. No recuerdo que alguien haya subido desde 147 libras y ganado el título mundial supermediano. No solo es un gran peleador, sino que se notó en la pelea lo aferrado que es”, expresó.