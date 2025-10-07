México Deportes

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es vinculado y encontrado culpable de abuso sexual infantil?

El exfutbolista de Chivas fue detenido en Zapopan y enfrenta una acusación formal por abuso sexual infantil agravado; permanece bajo prisión preventiva en Puente Grande

Por Anayeli Tapia Sandoval

El futbolista se encuentra en la mira tras las acusaciones en su contra. (FGJ Jalisco)

La situación judicial de Omar Bravo, exgoleador del Club Deportivo Guadalajara, ha generado gran atención luego de su detención el pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco. El exfutbolista enfrenta una investigación formal por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado y actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Puente Grande, a la espera de la audiencia de vinculación a proceso.

¿De qué se le acusa a Omar Bravo?

La Fiscalía General del Estado de Jalisco acusa a Bravo de haber abusado sexualmente de una adolescente de 17 años en distintas ocasiones, desde que la víctima tenía aproximadamente 10 u 11 años.

La detención se realizó en la colonia Centro de Zapopan, alrededor de las 18:30 horas, por elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Vicefiscalía en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

El mochiteco deberá enfrentar un proceso jurídico para delegar responsabilidades. (Especial)

La denuncia se presentó el 30 de septiembre y se tiene conocimiento de que la víctima aportó videos, fotografías, mensajes y testimonios que probarían las acusaciones.

En la audiencia inicial, celebrada a puerta cerrada y sin acceso para periodistas dado que la víctima es menor de edad, el juez le dictó prisión preventiva, motivado además por los señalamientos de riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados.

La defensa legal de Bravo declinó emitir declaraciones públicas y centró su estrategia en la duplicidad de término constitucional, que permite recabar y presentar pruebas antes de que se defina la vinculación a proceso. La decisión quedará en manos del juez tras la audiencia programada para el 10 de octubre, donde se definirá si es o no vinculado a proceso, así como si mantiene las medidas.

¿Qué pena enfrentaría?

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco tipifica el abuso sexual infantil con distintas sanciones, dependiendo de la edad de la víctima y las circunstancias del hecho.

(Captura de pantalla)

El artículo 142-L establece que el abuso sexual infantil, cuando implica actos erótico-sexuales sin llegar a la cópula, se sanciona con:

  • Tres a seis años de prisión si la víctima es menor de 12 años.
  • Uno a cuatro años de prisión si la víctima tiene entre 12 y menos de 18 años.
  • Además de las penas de prisión, pueden imponerse multas y se ordena tratamiento psicológico obligatorio.

Cuando existen circunstancias agravantes —como parentesco, relación de confianza o autoridad, reiteración de los hechos, uso de violencia física o moral, amenazas o convivencia habitual—, se aplica el artículo 142-Ñ, que ordena incrementar en dos terceras partes la pena correspondiente. Por ejemplo, una condena máxima de 6 años si la víctima es menor de 12 años, aumentaría a 10 años de prisión en presencia de agravantes.

En los casos en que se acredite cópula o cópula equiparada, el artículo 142-M prevé penas de hasta 20 años, también susceptibles de incremento en dos terceras partes si existen agravantes.

La legislación establece que estas sanciones son privativas de libertad, no admiten beneficios como libertad condicional ni penas alternativas, y el delito de abuso sexual infantil agravado es imprescriptible en el estado de Jalisco.

En este contexto, si es vinculado a proceso y el tribunal encuentra responsable a Omar Bravo enfrentaría una pena de 20 años de prisión, misma que podría incrementarse significativamente si se acreditan otros factores agravantes.

¿Quién es Omar Bravo?

El exfutboilista fue puesto a disposición de las autoridades para resolver su situación jurídica. Foto: (RS)

Omar Bravo Tordecillas nació el 4 de marzo de 1980 en Los Mochis, Sinaloa. Desde temprana edad se integró a las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, donde inició su carrera profesional como delantero. Bravo se consolidó como el máximo goleador en la historia del equipo, con 132 goles en partidos oficiales, superando la marca histórica de Salvador Reyes.

En el futbol mexicano, Bravo militó en clubes como Tigres UANL, Cruz Azul, Atlas y Santos Laguna, además de regresar en distintos ciclos a Chivas. En el extranjero, jugó para el Deportivo La Coruña en España, donde tuvo un breve paso en la temporada 2008-2009, y formó parte del Sporting Kansas City en la Major League Soccer de Estados Unidos.

A nivel de selecciones, Bravo participó con el Tricolor en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en el Mundial de Alemania 2006 y en la Copa América 2007. También celebró títulos con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2003 y 2009.

Bravo se retiró en 2019 tras su última etapa con Leones Negros en la Liga de Expansión MX. Después de su retiro, incursionó en cursos y proyectos de formación de entrenadores, colaboró con academias juveniles y tuvo participaciones como imagen en campañas comerciales. Durante los últimos años residía entre México y Estados Unidos, manteniendo un perfil bajo en cuanto a exposición mediática y vida personal.

