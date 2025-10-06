México Deportes

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

El boxeador originario de Mérida, Yucatán no subió al ring con suficientes toallas y usaron el lábaro patrio para limpiar

Por Luz Coello

En una pelea en Francia, la esquina de Pablo Pereza limpió el ring con la bandera de México. (Hater del Boxeo Yucateco | FB)

En redes sociales se hizo viral un video que desató indignación entre los aficionados al boxeo mexicano, ya que captaron al equipo de Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México. El incidente ocurrió la noche del sábado 4 de octubre en la Arena Adidas de París, escenario donde se presentó el Rojo en un combate ante Bakari Diallo.

Durante la función, la esquina del Rojo Peraza no contaba con toallas para limpiar la esquina del sudor, así que recurrieron a usar la bandera del país como trapo y así mantuvieron limpia la esquina durante la pelea. Algunos aficionados captaron el incidente, por lo que compartieron a través de redes sociales.

En las imágenes que se difundieron en redes sociales se puede apreciar el momento exacto en el que el mánager de Peraza agarra la bandera y empieza a usarla como trapeador, incluso otra persona del equipo la usó en una segunda ocasión para limpiar el cuadrilátero.

Hasta el momento, se desconoce Pablo Peraza recibirá algún tipo de sanción al respecto, pues en la Constitución Mexicana existe una ley que sanciona la alteración a la bandera mexicana.

Pablo “Rojo” Peraza pierde ante Bakari Diallo en Francia

El pleito pactado a ocho asaltos dentro de la categoría welter, terminó por desatar la controversia por el uso de la bandera, pero también porque el mexicano cayó ante el francés. Por decisión unánime, los jueces le dieron la victoria a Diallo.

Durante los primeros compases, Diallo intentó tomar la iniciativa, aunque tuvo dificultades para acortar la distancia y conectar con claridad frente a la estrategia defensiva de Peraza, quien optó por el desplazamiento constante y combinaciones precisas que limitaban el acceso al ‘in right’.

El réferi intervino en varias ocasiones a lo largo de la pelea debido a episodios de pisotones y golpes irregulares, llegó a sancionar a Pablo Rojo Peraza, al final del octavo round, los jueces le dieron la victoria al francés.

¿Quién es Pablo Peraza?

Pablo Peraza es un boxeador mexicano originario de Mérida, Yucatán. Ha competido en diversas funciones de boxeo profesional en México y se ha destacado principalmente en la división de los supe welter. Peraza ha participado en múltiples peleas en el circuito nacional y ha enfrentado a rivales de renombre dentro del boxeo mexicano.

Entre sus logros más destacados están victorias ante reconocidos boxeadores locales y ha sido protagonista en carteleras importantes en Yucatán. Su estilo dentro del ring se caracteriza por la agresividad y la resistencia, lo que le ha permitido ganarse una reputación entre los aficionados al boxeo de su región.

Peraza continúa activo dentro del mundo del boxeo, consolidándose como un referente local y buscando oportunidades para enfrentar a títulos regionales o nacionales.

Temas Relacionados

Pablo Perazabandera de Méxicoboxeomexico-deportes

