Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas y logró coronarse como nuevo campeón absoluto de las 168 libras. Este resultado le permitió al estadounidense convertirse en el primer boxeador en unificar todos los cinturones en tres divisiones diferentes en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

Bud fue amplio dominador durante la mayor parte del combate e impuso su estrategia de manera perfecta ante un mexicano que no logró encontrar la fórmula para vencerlo. Y tras doce rounds intensos, los tres jueces le dieron la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Crawford confiesa que ya tenía la clave para vencer a Canelo antes de enfrentarlo

En una entrevista reciente con All The Smoke, Terence Crawford confesó que ya sabía que le iba a ganar a Canelo Álvarez. Durante la charla, el estadounidense afirmó que pensó en los estilos que le dieron problemas al tapatío y destacó que no hay una fórmula para vencerlo a él.

“Sabía que le iba a ganar. Cuando pienso en los estilos que le dieron problemas y los estilos contra los que perdió, tengo todo eso y más. El plan para vencer a Canelo Álvarez ya estaba claro. Nunca se ha visto la fórmula para vencer a Terence Crawford. Así que sabía que tenía buenas posibilidades de ganar”, comentó el estadounidense.

Los cuestionamientos a Canelo Álvarez tras perder ante Crawford siguen llegando (PRENSA ASOCIADA)

Cabe señalar que los únicos peleadores que habían podido vencer a Saúl Álvarez eran Floyd Mayweather Junior en 2014 y Dmitry Bivol en 2022.

¿Habrá una revancha entre Terence Crawford y Canelo Álvarez?

Una de las dudas tras la pelea se centró en la división en la que Crawford continuaría su recorrido, ya que el estadounidense subió hasta tres categorías para enfrentar al ex campeón mexicano. Sin embargo, hace algunos días, Salvador Rodríguez de ESPN reveló que Bud decidió dejar vacante su título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Esta noticia confirma que Terence Crawford continuará su carrera profesional en la división de los supermedianos. Contrario a la postura de Eddie Hearn, esta situación podría allanar el camino para una revancha con Álvarez, quien dejó de ser campeón mundial luego de siete años.

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Al término del combate tanto Canelo como Crawford dejaron la puerta abierta para una posible revancha, aunque también manifestaron que se tomarán tiempo libre para disfrutar con sus familias y después ver qué sigue para sus carreras.