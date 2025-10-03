Nicolás Larcamón revela quién es el mejor jugador del torneo y no es de Cruz Azul

Nicolás Larcamón habló sobre el partido entre Cruz Azul y Tigres (REUTERS)

El próximo enfrentamiento entre Cruz Azul y Tigres UANL por la jornada 12 del Apertura 2025 ha generado gran expectativa en la Liga MX, debido a la calidad que tienen ambos planteles, pero también por la presencia de dos de los fichajes más destacados del fútbol mexicano reciente, Ángel Correa y José Paradela.

El partido representa una oportunidad importante para la Máquina de Nicolás Larcamón que busca reponerse tras la reciente caída que sufrió ante Xolos de Tijuana en la fecha pasada. Por su parte, los Tigres de Pizarro tratarán de seguir con su buen paso luego de haber vencido a los Gallos Blancos de Querétaro en calidad de visitante.

Tigres vs Cruz Azul: conoce el horario y dónde ver el partido de la jornada 7 (@TigresOficial | @CruzAzul)

Larcamón revela quién es el mejor jugador del torneo

En conferencia de prensa ante los medios de comunicación previo al partido, Nicolás Larcamón elogió públicamente a Ángel Correa, refuerzo estelar de Tigres, al considerarlo “el mejor” jugador del torneo.

“Ya tenía jugadores de mucha jerarquía y me parece que en este mercado terminó de reforzarse con uno de los mejores jugadores, si no el mejor, del torneo. En sentido de la trayectoria y de dónde proviene, como lo es Ángel Correa. Entonces tenemos claro que es una linda prueba”, expresó el entrenador argentino.

Durante la misma charla, Larcamón destacó la jerarquía de Correa, quien llegó a Tigres procedente del Atlético de Madrid y ostenta el título de campeón del mundo con Argentina en 2022. El estratega del cuadro cementero reconoció así el impacto inmediato que ha tenido el delantero en el fútbol mexicano, a pesar de que Tigres ha mostrado cierta irregularidad en el torneo.

Cabe indicar que el duelo entre Cruz Azul y Tigres se disputará el sábado 4 de octubre de 2025 a las 19:00 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, en Monterrey.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - September 20, 2025 Tigres UANL's Angel Correa celebrates with Juan Vigon after scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Trayectoria de Ángel Correa antes de llegar a Tigres

Nacido el 9 de marzo de 1995 en Rosario, Argentina, Ángel Martín Correa Martínez comenzó su trayectoria profesional en San Lorenzo, equipo con el que celebró la conquista de la Copa Libertadores en 2014.

A los 19 años, su nivel atrajo la atención del Atlético de Madrid, conjunto al que se incorporó en enero de 2015. Desde ese momento, se mantuvo como una figura clave dentro del plantel rojiblanco, contribuyendo de forma decisiva a los títulos logrados: LaLiga 2020-21, la Europa League y la Supercopa de Europa en 2018.

Por otra parte, la carrera de ‘Angelito’ con la Selección Argentina destaca por su participación en equipos campeones de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022. Pese a que solo disputó 4 minutos en el Mundial de Catar, su inclusión en la nómina campeona subraya la confianza depositada en él y su compromiso con la Albiceleste.