MLB, Liga MX y NFL: la agenda deportiva imprescindible del 3 al 5 de octubre

Octubre es el mes con mayor actividad deportiva para todos los amantes de las diferentes ligas que hay alrededor del mundo: postemporada de Grandes Ligas, pretemporad de la NBA, la NFL y las ligas de futbol entran en su clímax.
Los aficionados a los deportes podrán contar a partir de este fin de semana con una extensa agenda de eventos que los mantendrán al frente del televisor por muchas horas.
Por estos motivos te compartimos cuáles son los eventos deportivos más importantes de este fin de semana.
Series divisionales MLB
Después de las intensas series de comodín que se llevaron a cabo en los últimos días, aún quedan 8 equipos vivos en la postemporada. Este sábado 4 de octubre arrancan las siguientes series divisionales:
- Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs | 4 de octubre | 12:08 horas
- Toronto Blue Jays vs New York Yankees | 4 de octubre | 14:08 horas
- Philadelphia Phillies vs Los Ángeles Dodgers | 4 de octubre | 16:38 horas
- Seattle Mariners vs Detroit Tigers | 4 de octubre | 18:38 horas
- Toronto Blue Jays vs New York Yankees | 5 de octubre | 14:09 horas
- Seattle Marines vs Detroit Tigers | 5 de octubre | 18:03 horas
Liga MX Jornada 12
El balompié nacional está a punto de entrar en su recta final previo a la fase de liguilla y este fin semana hay varios encuentros agendados que podrían tener un fuerte impacto en la tabla general.
- Necaxa vs Pachuca | 3 de octubre | 19:00 horas
- Mazatlán vs Atlético de San Luis | 3 de octubre | 21:00 horas
- Atlas vs Juárez | 3 de octubre | 21:05 horas
- Querétaro vs Puebla | 4 de octubre | 7:00 horas
- León vs Toluca | 4 de octubre | 19:00 horas
- Tigres vs Cruz Azul | 4 de octubre | 19:00 horas
- América vs Santos | 4 de octubre | 21:05 horas
- Pumas vs Chivas | 5 de octubre | 19:00 horas
- Xolos vs Rayados | 5 de octubre | 21:05 horas
Ligas europeas
Las cinco principales ligas en el Viejo Continente también tendrán actividad este fin de semana después de las competencias europeas de hace algunos días. Estos son los partidos más interesantes de este fin de semana.
- Bournemouth vs Fulham | 3 de octubre | 13:00 horas | Caliente TV
- Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | 4 de octubre | 10:30 horas | Sky Sports
- Chelsea vs Liverpool | 4 de octubre | 10:30 horas | HBO Max
- Real Madrid vs Villareal | 4 de octubre | 13:00 horas | Sky Sports
- Sevilla vs Barcelona | 5 de octubre | 8:15 horas | Sky Sports
- Juventus vs Milan | 5 de octubre | 12:45 horas | ESPN y Disney Plus
- Lille vs PSG | 5 de octubre | 12:45 horas | Caliente TV
Semana 5 de la NFL
El Thursday Night Football fue un partido intenso entre Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers que regaló a los aficionados una gran sensación. Las expectativas para este fin de semana son altas después de este partido, estos son todos los partidos que habrá dentro de los emparrillados.
- Cleveland Browns vs Minnesota Vikings | 5 de octubre | 7:30 horas
- New York Jets vs Dallas Cowboys | 5 de octubre | 11:00 horas
- New Orleans Saints vs New York Giants | 5 de octubre | 11:00 horas
- Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders | 5 de octubre | 11:00 horas
- Carolina Panthers vs Miami Dolphins | 5 de octubre | 11:00 horas
- Philadelphia Eagles vs Denver Broncos | 5 de octubre | 11:00 horas
- Baltimore Ravens vs Houston Texans | 5 de octubre | 11:00 horas
- Arizona Cardinals vs Tennessee Titans | 5 de octubre | 14:05 horas
- Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers | 5 de octubre | 14:05 horas
- Cincinnati Bengals vs Detroit Lions | 5 de octubre | 14:25 horas
- Los Ángeles Chargers vs Washington Commanders | 5 de octubre | 14:25 horas
- Buffalo Bills vs New England Patriots | 5 de octubre | 18:30 horas
- Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs | 6 de octubre | 18:15 horas