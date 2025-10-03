MLB, Liga MX y NFL: la agenda deportiva imprescindible del 3 al 5 de octubre

Las series divisionales de las Grandes Ligas iniciarán este fin de semana (Bill Streicher-Imagn Images)

Octubre es el mes con mayor actividad deportiva para todos los amantes de las diferentes ligas que hay alrededor del mundo: postemporada de Grandes Ligas, pretemporad de la NBA, la NFL y las ligas de futbol entran en su clímax.

Los aficionados a los deportes podrán contar a partir de este fin de semana con una extensa agenda de eventos que los mantendrán al frente del televisor por muchas horas.

Por estos motivos te compartimos cuáles son los eventos deportivos más importantes de este fin de semana.

Series divisionales MLB

Shohei Ohtani y los Dodgers jugarán contra los Phillies en la series divisionales de las Grandes Ligas (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Después de las intensas series de comodín que se llevaron a cabo en los últimos días, aún quedan 8 equipos vivos en la postemporada. Este sábado 4 de octubre arrancan las siguientes series divisionales:

Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs | 4 de octubre | 12:08 horas

Toronto Blue Jays vs New York Yankees | 4 de octubre | 14:08 horas

Philadelphia Phillies vs Los Ángeles Dodgers | 4 de octubre | 16:38 horas

Seattle Mariners vs Detroit Tigers | 4 de octubre | 18:38 horas

Toronto Blue Jays vs New York Yankees | 5 de octubre | 14:09 horas

Seattle Marines vs Detroit Tigers | 5 de octubre | 18:03 horas

Liga MX Jornada 12

Cruz Azul visitará a los Tigres este fin de semana (REUTERS/Raquel Cunha)

El balompié nacional está a punto de entrar en su recta final previo a la fase de liguilla y este fin semana hay varios encuentros agendados que podrían tener un fuerte impacto en la tabla general.

Necaxa vs Pachuca | 3 de octubre | 19:00 horas

Mazatlán vs Atlético de San Luis | 3 de octubre | 21:00 horas

Atlas vs Juárez | 3 de octubre | 21:05 horas

Querétaro vs Puebla | 4 de octubre | 7:00 horas

León vs Toluca | 4 de octubre | 19:00 horas

Tigres vs Cruz Azul | 4 de octubre | 19:00 horas

América vs Santos | 4 de octubre | 21:05 horas

Pumas vs Chivas | 5 de octubre | 19:00 horas

Xolos vs Rayados | 5 de octubre | 21:05 horas

Ligas europeas

El Milán de Santiago Giménez se enfrentará este fin de semana a la Juventus (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Las cinco principales ligas en el Viejo Continente también tendrán actividad este fin de semana después de las competencias europeas de hace algunos días. Estos son los partidos más interesantes de este fin de semana.

Bournemouth vs Fulham | 3 de octubre | 13:00 horas | Caliente TV

Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | 4 de octubre | 10:30 horas | Sky Sports

Chelsea vs Liverpool | 4 de octubre | 10:30 horas | HBO Max

Real Madrid vs Villareal | 4 de octubre | 13:00 horas | Sky Sports

Sevilla vs Barcelona | 5 de octubre | 8:15 horas | Sky Sports

Juventus vs Milan | 5 de octubre | 12:45 horas | ESPN y Disney Plus

Lille vs PSG | 5 de octubre | 12:45 horas | Caliente TV

Semana 5 de la NFL

San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams protagonizaron un gran duelo divisional en el Thursday Night Football (Kirby Lee-Imagn Images vía Reuters)

El Thursday Night Football fue un partido intenso entre Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers que regaló a los aficionados una gran sensación. Las expectativas para este fin de semana son altas después de este partido, estos son todos los partidos que habrá dentro de los emparrillados.

Cleveland Browns vs Minnesota Vikings | 5 de octubre | 7:30 horas

New York Jets vs Dallas Cowboys | 5 de octubre | 11:00 horas

New Orleans Saints vs New York Giants | 5 de octubre | 11:00 horas

Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders | 5 de octubre | 11:00 horas

Carolina Panthers vs Miami Dolphins | 5 de octubre | 11:00 horas

Philadelphia Eagles vs Denver Broncos | 5 de octubre | 11:00 horas

Baltimore Ravens vs Houston Texans | 5 de octubre | 11:00 horas

Arizona Cardinals vs Tennessee Titans | 5 de octubre | 14:05 horas

Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers | 5 de octubre | 14:05 horas

Cincinnati Bengals vs Detroit Lions | 5 de octubre | 14:25 horas

Los Ángeles Chargers vs Washington Commanders | 5 de octubre | 14:25 horas

Buffalo Bills vs New England Patriots | 5 de octubre | 18:30 horas

Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs | 6 de octubre | 18:15 horas