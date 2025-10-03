México Deportes

MLB, Liga MX y NFL: la agenda deportiva imprescindible del 3 al 5 de octubre

Con la pasión de las series divisionales, la tensión de los clásicos en fútbol y la expectativa de la Semana 5 de NFL, los amantes del deporte viven jornadas de alto voltaje que marcan el mes

Por Armando Montes

Guardar
Las series divisionales de las
Las series divisionales de las Grandes Ligas iniciarán este fin de semana (Bill Streicher-Imagn Images)

Octubre es el mes con mayor actividad deportiva para todos los amantes de las diferentes ligas que hay alrededor del mundo: postemporada de Grandes Ligas, pretemporad de la NBA, la NFL y las ligas de futbol entran en su clímax.

Los aficionados a los deportes podrán contar a partir de este fin de semana con una extensa agenda de eventos que los mantendrán al frente del televisor por muchas horas.

Por estos motivos te compartimos cuáles son los eventos deportivos más importantes de este fin de semana.

Series divisionales MLB

Shohei Ohtani y los Dodgers
Shohei Ohtani y los Dodgers jugarán contra los Phillies en la series divisionales de las Grandes Ligas (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Después de las intensas series de comodín que se llevaron a cabo en los últimos días, aún quedan 8 equipos vivos en la postemporada. Este sábado 4 de octubre arrancan las siguientes series divisionales:

  • Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs | 4 de octubre | 12:08 horas
  • Toronto Blue Jays vs New York Yankees | 4 de octubre | 14:08 horas
  • Philadelphia Phillies vs Los Ángeles Dodgers | 4 de octubre | 16:38 horas
  • Seattle Mariners vs Detroit Tigers | 4 de octubre | 18:38 horas
  • Toronto Blue Jays vs New York Yankees | 5 de octubre | 14:09 horas
  • Seattle Marines vs Detroit Tigers | 5 de octubre | 18:03 horas

Liga MX Jornada 12

Cruz Azul visitará a los
Cruz Azul visitará a los Tigres este fin de semana (REUTERS/Raquel Cunha)

El balompié nacional está a punto de entrar en su recta final previo a la fase de liguilla y este fin semana hay varios encuentros agendados que podrían tener un fuerte impacto en la tabla general.

  • Necaxa vs Pachuca | 3 de octubre | 19:00 horas
  • Mazatlán vs Atlético de San Luis | 3 de octubre | 21:00 horas
  • Atlas vs Juárez | 3 de octubre | 21:05 horas
  • Querétaro vs Puebla | 4 de octubre | 7:00 horas
  • León vs Toluca | 4 de octubre | 19:00 horas
  • Tigres vs Cruz Azul | 4 de octubre | 19:00 horas
  • América vs Santos | 4 de octubre | 21:05 horas
  • Pumas vs Chivas | 5 de octubre | 19:00 horas
  • Xolos vs Rayados | 5 de octubre | 21:05 horas

Ligas europeas

El Milán de Santiago Giménez
El Milán de Santiago Giménez se enfrentará este fin de semana a la Juventus (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Las cinco principales ligas en el Viejo Continente también tendrán actividad este fin de semana después de las competencias europeas de hace algunos días. Estos son los partidos más interesantes de este fin de semana.

  • Bournemouth vs Fulham | 3 de octubre | 13:00 horas | Caliente TV
  • Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | 4 de octubre | 10:30 horas | Sky Sports
  • Chelsea vs Liverpool | 4 de octubre | 10:30 horas | HBO Max
  • Real Madrid vs Villareal | 4 de octubre | 13:00 horas | Sky Sports
  • Sevilla vs Barcelona | 5 de octubre | 8:15 horas | Sky Sports
  • Juventus vs Milan | 5 de octubre | 12:45 horas | ESPN y Disney Plus
  • Lille vs PSG | 5 de octubre | 12:45 horas | Caliente TV

Semana 5 de la NFL

San Francisco 49ers y Los
San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams protagonizaron un gran duelo divisional en el Thursday Night Football (Kirby Lee-Imagn Images vía Reuters)

El Thursday Night Football fue un partido intenso entre Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers que regaló a los aficionados una gran sensación. Las expectativas para este fin de semana son altas después de este partido, estos son todos los partidos que habrá dentro de los emparrillados.

  • Cleveland Browns vs Minnesota Vikings | 5 de octubre | 7:30 horas
  • New York Jets vs Dallas Cowboys | 5 de octubre | 11:00 horas
  • New Orleans Saints vs New York Giants | 5 de octubre | 11:00 horas
  • Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders | 5 de octubre | 11:00 horas
  • Carolina Panthers vs Miami Dolphins | 5 de octubre | 11:00 horas
  • Philadelphia Eagles vs Denver Broncos | 5 de octubre | 11:00 horas
  • Baltimore Ravens vs Houston Texans | 5 de octubre | 11:00 horas
  • Arizona Cardinals vs Tennessee Titans | 5 de octubre | 14:05 horas
  • Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers | 5 de octubre | 14:05 horas
  • Cincinnati Bengals vs Detroit Lions | 5 de octubre | 14:25 horas
  • Los Ángeles Chargers vs Washington Commanders | 5 de octubre | 14:25 horas
  • Buffalo Bills vs New England Patriots | 5 de octubre | 18:30 horas
  • Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs | 6 de octubre | 18:15 horas

Temas Relacionados

Grandes LigasBeisbolLiga MXfutbol mexicanoSantiago GiménezFutbolNFLmexico-deportesNoticias

Más Noticias

Tigres vs Cruz Azul, IA revela al ganador del partido

Será un duelo clave en el Volcán, ya que Tigres recibe a Cruz Azul por el liderato del Apertura, IA anticipa partido parejo y táctico

Tigres vs Cruz Azul, IA

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

El mexicano y el filipino protagonizaron una de las rivalidades más sobresalientes de los últimos años

Juan Manuel Márquez revela por

IA revela el marcador entre la Selección de México y Marruecos en el Mundial Sub-20

Una herramienta de inteligencia artificial analizó el desempeño reciente y plantillas para anticipar el desenlace del encuentro

IA revela el marcador entre

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

El luchador mexicano podría ser la siguiente baja latina en la compañía tras la salida de Andrade El Ídolo

Otro luchador mexicano podría salir

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Faby Apache, Natalya y Lady Flammer se volverán a ver las caras otra vez tras lo sucedido en Triplemanía XXXIII

AAA y WWE confirman revancha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla,

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Secuestran a escolta del hijo de Rocha Moya, lo liberan tras operativo: hay tres heridos y una persona muerta

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

ENTRETENIMIENTO

Belinda se someterá a una

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

‘Peacemaker’ domina el ranking de series en HBO Max México para maratonear el fin de semana

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela por

Juan Manuel Márquez revela por qué no aceptaría una pelea de exhibición contra Manny Pacquiao: “Nos vamos a matar”

IA revela el marcador entre la Selección de México y Marruecos en el Mundial Sub-20

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Adam Page defiende a la audiencia mexicana tras comerciales de ICE en AEW Dynamite