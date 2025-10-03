México Deportes

Familia de Ángel Correa, futbolista de Tigres se lleva fuerte susto al encontrarse con un oso fuera de su casa

El jugador de Tigres tomó con humor la inesperada situación que sorprendió a su familia

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El futbolista argentino reaccionó con
El futbolista argentino reaccionó con una sonrisa nerviosa al ver al animal mientras protegía a su hija.

La tranquilidad de una tarde familiar se convirtió en un momento inesperado para Ángel Correa, delantero de Tigres UANL, cuando un oso negro apareció de manera sorpresiva cerca de su hogar en Monterrey. El incidente fue captado y compartido por su esposa, Sabrina di Marzo, a través de sus historias de Instagram, generando gran atención en redes sociales.

En el video difundido se observa a Correa sosteniendo en brazos a su hija Lía, de apenas dos años, mientras observa con asombro al animal que caminaba con calma por una calle residencial. El futbolista argentino no pudo ocultar su reacción de sorpresa, acompañada de una sonrisa nerviosa, mientras mantenía una distancia prudente del oso.

El delantero de Tigres retrocedió lentamente, asegurándose de proteger a su pequeña hija y evitando cualquier confrontación con el animal silvestre. Finalmente, el oso siguió su camino sin incidentes, convirtiéndose el episodio en una anécdota curiosa más para la familia Correa.

Sabrina di Marzo, esposa del
Sabrina di Marzo, esposa del futbolista argentino compartió en Instagram el video del encuentro con el animal en Monterrey.

El video se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre la presencia frecuente de osos en áreas urbanas de Monterrey y su zona metropolitana. La expansión de los asentamientos humanos hacia las faldas de la Sierra Madre Oriental ha provocado que estos encuentros sean cada vez más comunes, especialmente durante temporadas en las que los animales buscan alimento.

Cabe destacar que Correa no es el primer futbolista en vivir una experiencia similar. En años anteriores, Maximiliano Meza, mediocampista de Rayados, compartió imágenes de un oso que llegó hasta la entrada de su domicilio. Asimismo, el exfutbolista y entrenador Martín Demichelis también relató un episodio parecido durante su estancia en Monterrey.

El jugador argentino tomó con humor la inesperada situación que sorprendió a su familia. Crédito: Instagram / sabridimarzo

La aparición de fauna silvestre en la capital de Nuevo León ha sido un fenómeno constante y, en muchos casos, motivo de asombro y preocupación. Autoridades ambientales han insistido en que, ante estos encuentros, lo más recomendable es mantener la calma, evitar acercamientos y no alimentar a los osos, con el fin de no alterar su comportamiento natural ni poner en riesgo a las personas.

Temas Relacionados

Ángel CorreaTigresosoMonterreyNuevo Leónviralmexico-deportes

Más Noticias

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

El estadounidense subió hasta tres categorías de peso para arrebatarle el campeonato indiscutido de las 168 libras al tapatío

Terence Crawford confiesa que ya

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

El equipo universitario recibirá al Rebaño Sagrado en un duelo de importancia para ambos y seguir en zona de repechaje

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados y puede perderse la Copa del Mundo 2026

Chaco Gimenez le manda mensaje

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

El mexicano reapareció en AEW tras dejar la empresa de TKO, su salida se dio sin cláusula de exclusividad ni comunicado oficial

¿Por qué fue despedido el

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

El “Dinamita” es una de las voces autorizadas de este deporte y puso dos nombres sobre la mesa que podrían sustituir al tapatío

Juan Manuel Márquez revela los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan supuesta fotografía inédita de

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

ENTRETENIMIENTO

Maxine Woodside regaña a conductor

Maxine Woodside regaña a conductor por vetar a Belinda y este revira: “no nos ha dado una entrevista en 3 años”

Belinda debuta en Mentiras All Stars: estos fueron sus mejores looks como ‘Daniela’

Gran final de “México Canta” 2025: así podrás votar para elegir a los tres finalistas este domingo 5 de octubre

“Que se quede sordo y ciego”: Alfredo Adame lanza cruel deseo contra Lupillo Rivera tras revelar pérdida auditiva

Amor en la gran ciudad, el K-Drama que provocó discusión en Corea

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire