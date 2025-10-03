Familia de Ángel Correa, futbolista de Tigres se lleva fuerte susto al encontrarse con un oso fuera de su casa

El futbolista argentino reaccionó con una sonrisa nerviosa al ver al animal mientras protegía a su hija.

La tranquilidad de una tarde familiar se convirtió en un momento inesperado para Ángel Correa, delantero de Tigres UANL, cuando un oso negro apareció de manera sorpresiva cerca de su hogar en Monterrey. El incidente fue captado y compartido por su esposa, Sabrina di Marzo, a través de sus historias de Instagram, generando gran atención en redes sociales.

En el video difundido se observa a Correa sosteniendo en brazos a su hija Lía, de apenas dos años, mientras observa con asombro al animal que caminaba con calma por una calle residencial. El futbolista argentino no pudo ocultar su reacción de sorpresa, acompañada de una sonrisa nerviosa, mientras mantenía una distancia prudente del oso.

El delantero de Tigres retrocedió lentamente, asegurándose de proteger a su pequeña hija y evitando cualquier confrontación con el animal silvestre. Finalmente, el oso siguió su camino sin incidentes, convirtiéndose el episodio en una anécdota curiosa más para la familia Correa.

Sabrina di Marzo, esposa del futbolista argentino compartió en Instagram el video del encuentro con el animal en Monterrey.

El video se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre la presencia frecuente de osos en áreas urbanas de Monterrey y su zona metropolitana. La expansión de los asentamientos humanos hacia las faldas de la Sierra Madre Oriental ha provocado que estos encuentros sean cada vez más comunes, especialmente durante temporadas en las que los animales buscan alimento.

Cabe destacar que Correa no es el primer futbolista en vivir una experiencia similar. En años anteriores, Maximiliano Meza, mediocampista de Rayados, compartió imágenes de un oso que llegó hasta la entrada de su domicilio. Asimismo, el exfutbolista y entrenador Martín Demichelis también relató un episodio parecido durante su estancia en Monterrey.

El jugador argentino tomó con humor la inesperada situación que sorprendió a su familia. Crédito: Instagram / sabridimarzo

La aparición de fauna silvestre en la capital de Nuevo León ha sido un fenómeno constante y, en muchos casos, motivo de asombro y preocupación. Autoridades ambientales han insistido en que, ante estos encuentros, lo más recomendable es mantener la calma, evitar acercamientos y no alimentar a los osos, con el fin de no alterar su comportamiento natural ni poner en riesgo a las personas.