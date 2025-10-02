Roger Goodel confirma regreso de la NFL a México en el 2026: “Nos entusiasma mucho”

Los altos mandos de la empresa esperan que los fanáticos respondan a esta nueva fecha.

Luego de varios años, la espera terminó para los seguidores de la NFL luego de que este jueves, 2 de octubre, el comisionado Roger Goodell confirmara que la liga regresará a México para el próximo 2026.

Pese a que la National Leage of Football había tenido varias salidas de Estados Unidos a diversas partes del mundo, incluído el más reciente juego entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers el pasado 5 de septiembre en la Corinthians Arena.

A escasos días de que se diera el anuncio de que el puertorriqueño Bad Bunny sería el elegido para amenizar el Medio Tiempo del Super Bowl 2026, la noticia del regreso a tierras aztecas cayó de la mejor forma para sus aficionados.

En palabras de Goodell para la conferencia organizada por Leaders in Sport, efectuada en el Estadio Twickenham de Londres, Inglaterra, destacó que se encuentran muy contentos de complacer a sus fans mexicanos: “Volveremos a Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma mucho”.

Es importante destacar que éste será un juego especial pues la última vez que la NFL llegó a nuestro país fue en el lejano 2022 cuando se enfrentaron los San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals en donde los californianos se impusieron por un marcador de 39-10 en la cancha del Estadio Azteca con Grupo Firme como artista invitado.

