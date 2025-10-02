México Deportes

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez

El conjunto del Pedregal enfrenta una situación adversa por la falta de resultados en este Apertura 2025

Por Luz Coello

Martín Anselmi buscaría regresar a
Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas (Morgan Tencza-USA TODAY Sports vía Reuters)

Pumas no ha obtenido los resultados que se esperaban con la contratación de Efraín Juárez, actualmente se encuentran en la posición 10 de la tabla general del Apertura 2025; tras 11 jornadas únicamente acumulan 13 puntos y en su último partido ante el club América recibieron una goleada de 4 - 1. Además, el director técnico fue suspendido dos partidos por la tarjeta roja que recibió en el clásico capitalino.

Esta crisis que afronta el club Universidad Nacional ha causado inconformidad en al directiva del equipo, por lo que analizarían posibles cambios, aunque no de manera inmediata. Con la situación que afrontan los universitarios con Efraín Juárez, surgió el rumor de que Martín Anselmi estaría dispuesto a reemplazarlo.

El estratega argentino salió de Cruz Azul en malos términos del equipo para firmar con el Porto, y tras no tener éxito con los dragones, estaría analizando la posibilidad de regresar a la Liga MX y Pumas estaría tentado con la posibilidad.

¿Martín Anselmi llega a Pumas?

Pumas no ha obtenido los
Pumas no ha obtenido los resultados que se esperaban con la contratación de Efraín Juárez (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con los resultados que ha dado Efraín Juárez en Pumas, diferentes reportes indicaron que la directiva estaría pensando en removerlo de su cargo, pero antes analizarán ofertas. Y una de las que llegó a su escritorio es de Martín Anselmi.

De acuerdo con Carlos Ponce de León de Récord, el argentino tuvo un acercamiento con la directiva universitaria. La agencia FIA Football Management, encargada de promover la carrera de Anselmi, buscó clubes mexicanos que busquen un entrenador.

Tras la salida de Gustavo Toto Berizzo se acercaron al club León, no obstante, el club esmeralda ya tenía avanzadas las conversaciones para que Nacho Ambriz asumiera el cargo, la agencia habría contactado a los Pumas de la UNAM.

De acuerdo con el mismo reporte, los universitarios consultaron específicamente las pretensiones salariales de Anselmi, quien busca percibir alrededor de USD 2.5 millones anuales. Sin embargo, hasta el momento el club Universidad Nacional no ha emitido alguna postura al respecto de los rumores sobre la posible salida de Efraín Juárez, no existe información de que vaya a dejar al club este Apertura 2025.

Martín Anselmi dejó Cruz Azul
Martín Anselmi dejó Cruz Azul a inicios de 2025 (X / Cruz Azul)

¿Qué pasó con Martín Anselmi y Cruz Azul?

Martín Anselmi dejó Cruz Azul a inicios de 2025 en medio de la polémica y una disputa legal generada por su llegada al FC Port. Después de varios meses de pláticas legales, Cruz Azul y el club portugués alcanzaron un acuerdo, mediante el cual Porto pagó USD 3 millones como compensación al club mexicano, lo que puso fin al conflicto judicial.

Durante la presentación oficial de Anselmi en el FC Porto, la atención de los medios portugueses y mexicanos se centró en el conflicto abierto con el club mexicano. Anselmi decidió romper el silencio y explicar públicamente las razones de su salida.

El entrenador argentino aseguró que su decisión estuvo marcada por cambios inesperados en las condiciones pactadas con la directiva de Cruz Azul. “Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron y aceptaron una propuesta del Porto, sin embargo cuando todo estaba listo, cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron ante los medios”, afirmó Anselmi

Después de la salida de Anselmi, el uruguayo Vicente Sánchez asumió la dirección técnica. Bajo su gestión, Cruz Azul ganó la Copa de Campeones de la Concacaf. La relación laboral entre Sánchez y Cruz Azul finalizó en junio de 2025.

