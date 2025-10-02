México Deportes

Edson Álvarez está de vuelta: reaparece con Fenerbahce en Europa League

Jugó media hora tras superar lesión muscular sufrida con el Tri, busca ritmo competitivo para rendir en su club

Por Gerardo Lezama

Edson Álvarez reaparece en la
Edson Álvarez reaparece en la Europa League tras superar una lesión muscular y suma minutos clave con el Fenerbahçe. REUTERS/Murad Sezer

Edson Álvarez volvió a la actividad oficial este jueves en la Europa League, luego de superar la lesión muscular que lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un mes.

El mediocampista mexicano ingresó al minuto 63 en el triunfo del Fenerbahçe sobre el Niza (2-1), correspondiente a la segunda jornada del torneo continental.

Su reaparición marca un paso importante en su recuperación física y en la consolidación de su rol dentro del equipo turco al que llegó para la actual temporada.

El regreso del ‘Machín’ se produjo en un contexto competitivo de alta exigencia, con el club buscando avanzar en Europa y mantenerse como protagonista en la Superliga Turca.

Aunque no fue titular, Álvarez sumó media hora de juego como contención, con participación activa en la circulación del balón y labores defensivas. Su ingreso fue bien recibido por el cuerpo técnico, que lo considera una pieza estratégica en el mediocampo para el resto de la temporada.

El mediocampista mexicano ingresó en
El mediocampista mexicano ingresó en el segundo tiempo y fue bien valorado por el cuerpo técnico turco. REUTERS/Murad Sezer

Regreso tras lesión con la Selección Mexicana

La molestia que lo alejó de la competencia ocurrió el pasado 6 de septiembre, durante el amistoso entre México y Japón en la Fecha FIFA.

El diagnóstico fue una lesión muscular que, aunque no requirió intervención quirúrgica, sí implicó un proceso de rehabilitación cuidadoso. Desde entonces, Álvarez trabajó bajo supervisión médica y técnica para retomar ritmo competitivo sin riesgos de recaída.

Durante el partido en Europa League, completó 12 pases, recuperó un balón y registró un disparo desde fuera del área. El entrenador Ismail Kartal lo ha utilizado como mediocampista de contención en partidos previos, y su regreso amplía las opciones en una zona donde también han rotado Fred, Miha Zajc y Sebastian Szymański.

El próximo compromiso del Fenerbahçe será este domingo ante el Çaykur Rizespor, donde se espera que el mexicano tenga más minutos.

Además, el club enfrentará al Ludogorets el 26 de octubre en la tercera jornada europea, duelo que podría marcar su regreso como titular.

Su regreso fortalece al Fenerbahçe
Su regreso fortalece al Fenerbahçe en la Europa League y la Superliga Turca, ampliando opciones en el mediocampo. (X / @Fenerbahce)

En cuanto a la Selección Mexicana, su convocatoria para los partidos de octubre ante Colombia y Ecuador aún no está confirmada.

Aunque ya entrena con normalidad, el cuerpo técnico nacional podría optar por darle más tiempo de recuperación antes de reincorporarlo al esquema.

El regreso del mediocampista representa una buena noticia para el fútbol mexicano, que sigue de cerca el desempeño de sus jugadores en Europa. Álvarez se perfila como uno de los referentes del Tri rumbo a futuras competencias oficiales.

